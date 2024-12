„Ukrajinců je tu 400 tisíc, jedno krajské město. Chraňte české občany.“ Šlachta drtil Rakušana

V nedělních Otázkách Václava Moravce v Čeké televizi diskutovali ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a senátor za hnutí Přísaha, dlouholetý policista Robert Šlachta.

„Před dvěma týdny si šéf ANO Andrej Babiš pochvaloval, že hnutí STAN už na něj neútočí. Moje interpretace je taková, že my se bavíme s těmi lidmi na venkově, nelakujeme věci na růžovo a netváříme se, že se všechno povedlo. … Teď vládneme my a my obhajujeme naše vlastní kroky,“ vysvětloval Rakušan.

Rakušan odmítl, že by se chystal na budoucí spolupráci s Andrejem Babišem. „Já nemohu spolupracovat s populistickou stranou, která nepodporuje naše mezinárodněpolitické postavení. V Evropském parlamentu nehlasují pro to, co se týká Ukrajiny. A já nemohu spolupracovat s někým, kdo říká, že okamžitě zruší důchodovou reformu, kterou jsme v nějaké podobě prosadili,“ vysvětloval předseda hnutí STAN.

Poté se obul do „ODS, která navrhovala zvýšit přimíchávání biopaliv na úroveň 2,4 %, když se v Green Dealu požaduje 1,7 %,“ podotkl Rakušan s tím, že odmítá jít nad závazky obsažené v Green Dealu.

Když dostal slovo Robert Šlachta, upozornil, že v minulosti byla Přísaha označována za „béčko“ Andreje Babiše, a je rád, že teď už se to neděje. A že má problém – s bývalou nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou.

„Musím říct, že pro mě bylo opravdu velkým zklamáním, když jsem tam paní Veseckou viděl. Na to se chci Petra Macinky zeptat. Za mě jako za Roberta Šlachtu je paní Vesecká nepřijatelná,“ zdůraznil.

„Ale jsem připraven pana ministra vystřídat a doufám, že na to dojde,“ vypálil směrem k Rakušanovi. A vyjádřil naději, že se bude debatovat třeba o tom, co se děje s Českou poštou. – „My jsme lidem dali Českou poštu, která je schopna přežít,“ řekl Rakušan.

„To je váš pohled,“ kroutil hlavou Šlachta. „To vaše hnutí bylo založeno kvůli tomu, aby téměř loupilo z rozpočtu. Je tu ‚kauza Dozimetr‘. Vy v kauze Dozimetr nejste vyhrabáni z toho nejhoršího,“ uhodil Šlachta na Rakušana s tím, že STAN z jeho pohledu vznikl proto, aby část lidí z hnutí STAN mohla krát v kauze Dozimetr.

Rakušan se bránil, že hnutí STAN vzniklo odspodu mezi starosty. „A já vůbec nejsem rád za to, že se u nás objevil člověk s takovou minulostí. Tady se bavím o Petru Hlubučkovi. Jinak jsme stále v době, kdy policie něco vyšetřovala a pokud soud nakonec rozhodne, tak bude platit to, co má platit. My už jsme pana Hlubučka vyhodili,“ vysvětloval Rakušan.

Šlachta hned připomněl: „Ale ten váš mobilní telefon, se kterým si hrají děti... Je tady pan Redl, pan Polčák…“ naznačil.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku k zákonu známém jako „lex Ukrajina“, který se týká prodloužení ochrany lidem prchajícím před válkou. V pozadí tohoto zákona se podle Rakušana vede spor o pojetí spolupráce s cizí mocí, v tomto případě např. s Ruskou federací. Podle Rakušana v Česku skutečně existují lidé, kteří pracovali proti zájmům státu a pokud by se mezitím podařilo upravit příslušný paragraf, takový člověk za to bude moci být souzen.

„Já teď zkusím říct, co mi nabízejí poslanci ANO. Ta dohoda je taková, že to mám dát pryč z lex Ukrajina, ale já jim říkám, že tady je i věcná souvislost v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. A pokud bude toto ustanovení prosazeno v rámci lex Ukrajina, mohl by to platit na počátku roku 2025,“ snažil se zdůvodnit Rakušan.

„Hnutí ANO chce, aby byl příslušný zákon podpořen v trestním zákoníku, což by o rok zdrželo jeho funkčnost. A tady se opravdu jedná o boj proti strukturám, které postupují v rozporu se zájmy tohoto státu,“ zdůraznil Rakušan.

„Ale my už tu důslednou kontrolu máme. Člověk nám musí předložit i ukrajinský, i český trestní rejstřík, nemá být na dávkách, jeho děti musí chodit do školy, musí mít práci. To, co dělají Poláci, děláme i my,“ podotkl Rakušan.

Jedním dechem dodal, že je třeba připravit se na den D, až válka skončí. Aby tady nedošlo k další uprchlické vlně, např. skrze slučování rodin. „Dočasnou ochranu bude třeba nahradit jiným instrumentem, tzv. moratoriem pro lidi, kteří tady v ochraně jsou,“ zmínil Rakušan. Česko a Polsko podle člena vlády pracují na tom, aby to bylo důkladně připraveno. Ruku k dílu tady podle Rakušana přikládá i český eurokomisař, původně ministr průmyslu za hnutí STAN Jozef Síkela. „Zcela zodpovědně říkám, že málokdo je v těch přípravách dál než naše republika,“ poznamenal Rakušan

„Tady my máme zcela rozdílné informace,“ kroutil hlavou Šlachta. On má prý takové informace, že evropský ministr pro migraci z Rakouska není připraven na to, co může přijít. „Já jsem byl policistou v době, kdy skončila válka v Srbsku, a byl jsem u toho, když tam nastal ten den D a natáhli se nám sem bojovníci, kteří přicházeli v rámci slučování rodin,“ tepal Šlachta Rakušana.

Ministr vnitra trval na tom, že Česko zvládlo migrační vlnu 400 tisíc lidí. Zvládlo ji tak, že lidem se opravdu pomohlo, že ukrajinské děti opravdu posílají do škol a řešit tuto situaci se podle něj daří. I díky tomu, že Česko pomáhá organizovat i migrační vlny uvnitř Ukrajiny, kdy se lisé přesouvají z východu na západ. Ale stále v rámci Ukrajiny.

„My se připravujeme i na možný třetí scénář, že se zvedne milion lidí a dají se do pohybu. Ale opakuji – nic tomu nenasvědčuje,“ zdůrazňoval Rakušan před kamerami. „Mimochodem, lex Ukrajina vyhrál zákon roku,“ podotkl Rakušan.

„Ale vy tady mluvíte o 400 tisících lidech. To je jedno krajské město. Vy musíte ty lidi chránit!“ hřímal Šlachta s poukazem na české občany. Šlachta v této souvislosti připomínal, že je třeba vyhodnotit, zda někteří ukrajinští příchozí budou představovat riziko pro Česko. „Chraňte naše občany!“ bušil Šlachta slovně do Rakušana. „Vy to lakujete na růžovo!“ vyčetl členovi vlády.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku ještě jednou.

Uplynul rok od hrůzné střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je Česko na podobné případy lépe připraveno? A dá se na takovou hrůzu vůbec připravit? Podle Rakušana bude třeba spustit centrální registr zbraní, který začne fungovat od 1. 1. 2026 a informace z něj mají být propojeny se zprávami lékařů. Vychází se tady ze zákna o zbraních a střelivu, který bude platit od 1. ledna 2026.

„A v podstatě každý den běhá nějaké cvičení o aktivním střelci,“ vysvětloval Rakušan.

„Za mě tam zůstává kouřová clona. Je to nedůstojné,“ obořil se Šlachta na Rakušana. Pozůstalí po obětech mají podle jeho názoru právo vědět, co se před rokem na fakultě dělo.“ Problém je podle něj už u šéfa policie Martina Vondráška.

„Ještě chci říct jednu věc. Já v tom ty emoce mám taky. Já jsem se s těmi lidmi taky bavil a mluvil jsem, ať už veřejně nebo soukromě. Ale teď budu trochu ofenzivní. Tady obviňovat prezidenta Martina Vondráška, je nefér,“ zlobil se Rakušan.

„Můžeme to probrat,“ ozval se Šlachta s tím, že ministr má oproti němu mnohem víc prostoru ke svým promluvám. Vrátil se ke střelbě v Uherském Brodě z roce 2015, kde se objevily problémy. A šlo o problémy, které přetrvávají dodnes.

Šlachta by chtěl prozatím vlastnictví tlumiče nechat otevřené a vést o tom debatu. Je totiž toho názoru, že když budeme omezovat tlumiče, budeme muset začít omezovat i mobilní telefony a další věci.

Než se Moravec rozloučil s diváky, otevřel ještě dvě témata. Počty policistů v jednotlivých krajích a jejich přetíženost. „Policie říká: nás by nemuselo být tolik, kdyby tady nebylo tolik byrokracie a kdybychom se nemuseli zabývat banalitami,“ pravil Moravec.

Šlachta doplnil, že policisté zhruba polovinu času sedí v kancléři a vyplňují různé papíry. Podle senátora je třeba se podívat i na to, kolik lidí sedí na policejním ředitelství i na jednotlivých krajských ředitelstvích. Šlachta v té souvislosti zdůraznil, že Rakušan měl jako ministr tři roky na to, aby zlepšil práci policie, ale nezlepšil ji.

Rakušan se znovu bránil. „Já nelakuju situaci v policii na růžovo,“ konstatoval. Hned připomněl stabilizační příspěvek a další věci, které měly vést ke stabilizaci situace v bezpečnostním sboru.

Nakonec došlo i na uprchlíky ze Sýrie. Rakušan připomněl, že v Česku jich žijí jen desítky. A Evropská unie podle něj musí začít řešit návratovou politiku syrských uprchlíků.

„A já budu tlačit na to, abychom byli připraveni, kdyby se tam dal někdo do pohybu. Myslím, že jsme to nejvíc prokaučovali v tom toce 2015,“ podotkl senátor Šlachta.

