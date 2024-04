„Umlčte“ Farage a Orbána! Neuvěřitelné, co se stalo v Bruselu. Stále probíhá

reklama

Policie se v úterý v Bruselu pokusila ukončit probíhající setkání evropské pravicové elity. Konference o národním konzervatismu měla v následujících dvou dnech přivítat maďarského premiéra Viktora Orbána a britského politika Nigela Farage, ale po dvou hodinách dorazili strážci zákona na místo konání v Claridge poblíž Evropské čtvrti, aby organizátory informovali, že akce bude ukončena.

„Úřady se rozhodly akci ukončit kvůli možnosti výtržností,“ sdělil jednomu z organizátorů policista podle bruselského listu Politico. V tu chvíli vystupoval s hlavním projevem architekt brexitu Nigel Farage. Když se dostal na pódium, zatímco se před místem konání akce nadále odehrávalo drama, prohlásil Farage, že pokusy o zrušení akce ze strany bruselských úřadů „jsou jednoduše zrůdné“.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 22% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5059 lidí

Jen něco málo přes hodinu po prvním příjezdu se policie zhruba ve 12.45 vrátila, aby předala oficiální příkaz místnímu organizátorovi akce Anthonymu Gillandovi. „Jedním z důvodů, který nám byl sdělen, a není to důvod jediný, je to, že odpoledne kolem 17. hodiny se bude konat kontraprotest a jde o to, že policie není schopna ochránit svobodu projevu na této akci,“ řekl Gilland.

Policii se ale akci nepodařilo uzavřít, Gilland policii sdělil, že rozhodnutí starosty napadnou u soudu a akce se bude konat dál. Ukázalo se, že policie nemá k uzavření konference pravomoc, protože se jedná o soukromý prostor.

„Několik policistů, možná pět, vešlo dovnitř místa konání, ale zastavili se kousek od pódia. Poté odešli. Stále tvrdí, že budou právně vymáhat rozsudek o uzavření místa konání – v tuto chvíli patová situace,“ informuje novinář deníku The Guardian.

Several police officers, maybe 5 went inside the venue but stopped short of the stage. They then left. Still claiming they are legally going to enforce the judgement to shut the venue down - stalemate at the moment pic.twitter.com/dAIiHbAqUv — Darren McCaffrey (@darrenmccaffrey) April 16, 2024

Prostory Hotelu Claridge byly přitom již třetím místem konání konference poté, co je na nátlak socialistického starosty Bruselu Philippa Close odmítl sál Concert Noble. Akci odmítl nakonec i domluvený luxusní hotel Sofitel poté, co se o to zasadil liberální starosta městské části Etterbeek.

Také Emir Kir, starosta čtvrti, kde se nachází hotel Claridge, se pokoušel přijmout opatření na zákaz pravicové konference. „Chápu, že policie má velký, velký zájem to uzavřít. Pokud to chtějí uzavřít, mohou to udělat se mnou na pódiu,“ uvedl Farage v rámci svého projevu.

Podle Farage se belgické úřady ve snaze o zrušení akce neštítily vůbec ničeho včetně osobního nátlaku na majitele hotelu a jeho rodinu. „Věděl jsem, že mě v Bruselu nepřivítají. Zrušení jednoho místa konání, O.K. S tím se dá žít. Ale zrušit dvě místa konání je naprosto nehorázné. Možná víte nebo nevíte, že na místo, které nás včera večer přijalo, volal místní starosta a vyzval policii, aby přišla a konferenci ukončila. Dokonce už mluvili i s dodavatelem jídla. Jídlo ještě nedorazilo. Nedorazily talíře. A co je nejhorší: nedorazilo pití! Tuniskému majiteli, který věří ve svobodu slova, řekli, že pokud tuto konferenci uskuteční, zkrachuje. Volali jeho ženě. To je to, proti čemu stojíme,“ prohlásil Farage.

I knew I wouldn't be welcomed back to Brussels. Having one venue cancel, ok. I can live with that. But for two venues to cancel is absolutely outrageous.



What you may or may not know is that the venue that accepted us last night is receiving phone calls from the local mayor, and… pic.twitter.com/RA2GbZHEL2 — National Conservatism (@NatConTalk) April 16, 2024

K incidentu se vyjádřil už i Viktor Orbán, podle nějž je to jasná snaha o omezování svobody slova. „Belgická policie se rozhodla uzavřít NatCon konferenci v Bruselu, a to pouhé dvě hodiny po jejím zahájení. Asi už nemohli dál snášet svobodu slova. Naposledy mě chtěli umlčet policisté, když je na mě poštvali komunisti v roce 1988. Tehdy jsme se nevzdali a nevzdáme se ani tentokrát!“ uvedl Orbán.

The Belgian police decided to shut down the @NatConTalk conference in #Brussels, just two hours after it started. I guess they couldn’t take free speech any longer. The last time they wanted to silence me with the police was when the Communists set them on me in 88’. We didn’t… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 16, 2024

Psali jsme: ,,Brusel horší než Čína, jen menší.” Pohrůžka Ukrajině. Padlo od Trumpa „Zajatci Sorose.“ Orbán nejsilněji o EU i Ukrajině On může vyhrát. Nigel Farage má šanci uspět ve volbách Za „špatný názor“ padáka. Co se to děje v Británii? Farage byl jen špička ledovce. Valí se to

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE