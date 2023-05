„V Bruselu už to připravují. Cesta do pekel!“ Zásadní volební novinka. V SPD alarmují

reklama

„Unie už na příští rok, kdy budou evropské volby, připravuje mezinárodní kandidátku. Doufám, že to nestihnou, ale vím, že toto připravují,“ informovala poslankyně Pošarová.

To se máme na co těšit!

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25718 lidí

„Problém této nadnárodní kandidátky také je, že Brusel ji chce korespondenční. I on-line se zvažuje. Radši si ani nedovedu představit, jaký bordel to může způsobit. Naráží se samozřejmě na legislativu národních států. Například z Rumunska zaznělo, že oni hlasují jen v neděli a jestli to bude jiný den, tak Rumuni k volbám nepůjdou. Zaznělo tam, že nějaký stát má přesně genderově vyváženou kandidátku. Nevím, jak to udělali, ale je tam 50 na 50 a nevím, co s ostatními pohlavími. Rakousko má schválené, že tam mohou hlasovat už lidé od 16 let, takže se naráží na legislativní problémy napříč jednotlivými státy. Nejhorší je podle mne ale korespondenční a on-line volba. V tom je velké riziko. Kdybychom k něčemu takovému přistoupili, tak už je jen malinký krůček, že budeme i my vtaženi do těchto technik volby i na nadnárodní úrovni. To by byla cesta do pekel.“

Fotogalerie: - Začátek Antifosilního jara

Volby versus libovůle

V zahraničí žije podle Pošarové půl milionu Čechů. „Máme zkušenost z Nového Zélandu, kdy se nám přihlásil náš volič, tedy SPD, chtěl být v komisi na velvyslanectví a nebylo mu to umožněno, protože o tom, kdo bude u komise, rozhoduje velvyslanec. Takže je to jeho volba, koho si tam dá, a tito lidé pak počítají hlasy. Takže se můžeme jen domnívat, jak je to i jinde s volbou v zahraničí. Kdyby podle mého názoru byly korespondenční volby, tak už by to bylo úplně odtržené od reality.“

Pomoc s překvapením

„Platíme desítky miliard za neziskovky do zahraničí. A není to jen do Afriky. To je do Francie, Kostariky, do USA a pořád nějaké projekty, kde je jedna místnost a jeden počítač a pošle se tam i třeba padesát miliónů korun! Posílají se kola pro balijské ženy – to dělá 10 miliónů. Nebo na opravy záchodů v Libanonu – 10 miliónů! Proč bychom měli někomu v zahraničí platit opravu toalet!“ konstatovala poslankyně za SPD.

A přidal se „rebel“ Jaroslav Foldyna: „Příspěvky mezinárodním institucím a dary do zahraničí – to je miliarda 760 miliónů. A to je na jednom ministerstvu. To je to, co tam sedí takový divný ministr, co si helmu nasazuje pořád obráceně – Lipavský, který srdnatě bojuje,“ píchl do Černínského paláce poslanec za SPD.

Má kdo poděkovat?

„To jsou, pánové, i vaše prachy!“ rozhlédl se po sále Foldyna. „Hudba do Etiopie 340 000. Kola do gambijské školy 249 000. Takže takhle se hospodaří. Schvalování je v gesci ministerstva. Prostě na ministerstvo zahraničí přijde ohromná hromada peněz a součástí toho jsou i takovéto hovadiny. Třeba také třeba podpora dívek v zemědělské oblasti v krejčovství a vyšívání na stroji v Indii. Takže holky v Indii šijí za naše prachy, za bratru 369 000! Oni vám řeknou, že jsou to tisíce. Nu, ony halíře dělají talíře. A na každém ministerstvu najdete takové zhovadilosti. Jsou samozřejmě i větší šílenosti, ale já takovéhle věci jezdím říkat lidem a oni jsou spokojení, na co všechno přispívají,“ konstatoval Jaroslav Foldyna na plzeňském setkání s občany, na kterém nechyběli – snad na „výzvědech“ - i zástupci komunistů v čele s bývalým poslancem a nynějším krajským zastupitelem Jiřím Valentou. A také tu byl zastupitel za SPD, olympijský vítěz ve střelbě Jan Kůrka.

