,,V Evropě nevládne lid." Profesor Tomský ostře vládcům

reklama

Politolog Tomský se hned začátkem rozhovoru nechal slyšet, že Evropa je dnes už jen starý vykastrovaný kocour. A komu si tedy podle něj sedne na klín? „Islám. Není co dodat,“ podotkl Tomský s tím, že islám vítězí. „Vždycky musí zvítězit nějaká ideologie,“ řekl.

„Když se podíváte na to, že jsou stále otevřené hranice, stále se dělá, jako že se s tím nedá nic dělat. A to máme 17 lodí financovaných EU, která tyhle zachraňuje, a podporuje tím pádem pašeráky. Když si uvědomíme, že se mluví o multikulturalismu, a myslí se tím multietnický stát. Když se mluví o tom, že islám je náboženství míru a pokoje, a podobné věci, tak co? A když se podíváme na demografickou křivku, tak to vypadá, že islám musí nutně zvítězit,“ podotkl Tomský.

„Na druhé straně může někdo namítnout, že tady zatím máme jenom tři čtyři generace. Možná že v páté, šesté, sedmé islámské generaci může vliv svobody a evropského individualismu působit na čím dál větší skupiny. Je pravda, že se v poslední době objevuje mnoho hlasů islámských odpadlíků, a to díky internetu. Můj syn to sleduje a říká, že jsou jich stovky. V Anglii, ale jsou i v Německu, Francii a jinde. A že islám tady neudrží své komunity a dojde k sekularizaci islámu. Nedokážu to posoudit,“ dodal Tomský.

Současný islám podléhá podle jeho slov vlně islamizace čili politickému islámu, který byl v koloniálních říších potlačen liberálními evropskými vládami. Spekuloval pak i o tom, že v Evropě se může objevit i nějaký reformní islám – i když si to sám nemyslí.

„Velký problém je i v Evropě, a to, že nemáme tradici anglosaské demokracie. V tom vidím největší zlo,“ domnívá se Tomský. Chybějí podle něj tradice řádu národních suverénních států, které vznikají po vestfálském míru.

„Každá ústava evropské demokracie vám řekne, že vládne lid; česká nebo francouzská. Ale nevládne lid, vládne elita, která nemá pokoru angloamerické elity, která s ohledem na nedokonalost člověka ji neváhá vztahovat i na sebe. ‚Ano, lid chtěl jinak než my. My si myslíme, že máme pravdu, jsme chytřejší, vzdělanější, ale lid rozhodl.‘ To v Evropě neexistuje. V kontinentální Evropě, tak jak já to chápu. A v tomto duchu jsem žil 40 let,“ dodal také Tomský, jenž v minulosti žil v Anglii.

Elita podle něj ustoupila, například tím, že máme brexit. „Osmdesát procent elity považuje lidi za opravdové idioty a debily, a přesto ustoupili. Jak to, že ustoupili? Parlament se kroutil, nevěděl, jak to udělat. Vzpomínáte na ta tři léta? Jak by to rádi obešli, jak mluvili o tom, že musí být druhé referendum, že to takhle nejde. Že má rozhodovat parlament nezávisle na lidu. Ale nebyli schopni se na tom dohodnout, protože se pořád báli lidu. Pořád tam převládala tradice, že mají ustoupit. Tak jim to druhá strana pěkně lidsky ukázala,“ sdělil dále Tomský.

Následně se také vyjádřil ke sňatku prince Harryho a Meghan a k tomu, jak tento vztah zamával královskou rodinou. „Je to smutná záležitost. Horší to bylo s Dianou, která pocházela z vysoké aristokratické rodiny, a přesto tam došlo k nešťastnému manželskému trojúhelníku. Takže už zažili horší věci. To bylo mnohem horší než to, co dnes,“ míní Tomský a vyjádřil se i k tomu, že Meghan je černoška a Američanka.

„Samozřejmě je to velký problém. Byla to chyba, k té svatbě nemělo dojít, protože v roli, ke které jsou od dětství vychováváni, by se ani průměrná Angličanka necítila moc dobře. To je strašlivý protokol, mnoho strašlivých pravidel. Četl jsem články specialistů na protokol, kterých se okolo Buckinghamského paláce motá asi sedmdesát. Třeba v jakém pořadí musejí stát na balkoně, to jsou stovky takovýchto věcí. Mluví také určitým jazykem, a nesmí udělat faux pas. A přijde blbá feministka z Ameriky, hloupá jako husa, herečka třetího řádu, která nic neví a neumí, a teď se má vyjadřovat k veřejnosti. Samozřejmě se ta nána vyjadřovala k rasismu a k feminismu. Nic jiného neumí. Co by měla vysvětlovat lidem a o čem by měla mluvit? Ovládala snad britský aristokratický small talk? Tuto schopnost mluvit o ničem krásně dlouze? Neovládala, pochopitelně. Nacpali ji do kazajky, a já ji teď hájím, protokolu a pravidel – a ona se v tom nemohla najít. A nenapadlo ji nic lepšího, než že obvinila nejtolerantnější společnost na světě, tedy anglickou, z rasismu. To je přece úplně šílený. A unesla prince, jak se říká v Anglii. To je únos. Unesla prince, který byl chudák na té vedlejší koleji. Nikdy se nestane králem, protože jeho starší bratr je čilý, už má tři potomky, a snad dokonce plánovali čtvrtého potomka. A navíc padla primogenitura, to znamená, že královny mohou být i ženy,“ popsal Tomský.

A vyjádřil se i k jejich vystoupení u moderátorky Oprah Winfreyové. „Protože mají pořád pocit, že se mají obhajovat. Vědí, že odsudek je totální. Královská rodina nic neřekne, ale byla to rána. Královna ztratila svého vnuka. To není legrace. A budoucí král ztratil svého bratra. To je velmi vážná záležitost. Ale oni nic neříkají, a tihle nešťastníci mají potřebu se obhajovat,“ sdělil se slovy, že Harry je nyní v exilu, nesplnil roli, ke které byl zrozen a vychován. „Zradil. Selhal totálně. Nikdy si neměl brát tu Američanku, to si měl uvědomit. A asi taky nepobral moc rozumu. Podívejte, mluvím jako laik. Ale představte si odborníka, který ví, co vše to obnáší. Já mohu jen naznačit, že toho je tolik a že ti, kteří v tom vyrostli od dětství, od mateřské školky, jako princ Harry, to vědí, a přesto udělá něco takového,“ sdělil Tomský.

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Havířovská nemocnice každoročně vynaloží na energie několik desítek milionů Hospodářská komora: Chystá se znárodnění části pojistného trhu ve prospěch státem ovládané pojišťovny Ministryně Maláčová: Důchodci nikomu nic nedluží Petr Hampl: Strážkyní sexuální mravnosti je žena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.