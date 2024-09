„Válka proti Čechům, jdeme na porážku.“ Projev plukovníka Václava Vaška, odvrženého Armádou ČR

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2775 lidí



„Jako mnoho let předtím, také loni jsem si zde, na tomto památném místě, povídal napůl s vámi a napůl s mými kamarády, letci Severočeského kraje, kteří bojovali a mnozí položili svoje mladé životy na bojištích 2. sv. války. Všichni jsme byli svědky, jaká nechutná mediální žumpa se strhla okamžitě poté, co se jeden přítomný filuta pochlubil nejmenovanému, patrně objektivnímu, internetovému médiu s tím, že jsem tu prezentoval neoddiskutovatelná fakta. Fakta, která nesouzní s oficiálním a právě proto jediným povoleným názorem,“ poznamenal Vašek.



Právě vloni totiž vzpomínková akce měla dohru, která vyústila až v rozvázání veškeré spolupráce mezi svazem a armádou, které vadila Vaškova řeč plná kritiky současného politického dění.

Fotogalerie: - Věnce a svíčky po třiceti letech

Vašek u žateckého památníku před rokem kritizoval kroky vlády expremiéra Andreje Babiše (ANO) i současný kabinet Petra Fialy (ODS) a zmínil například, že „můžeme jenom ve skrytu duše doufat, že se té dnešní militaristické vládě jejími odpornými kroky nepovede náš národ vtáhnout do nesmyslné války za naprosto cizí zájmy“.



„Nás, kteří veřejně vystupujeme proti této novodobé absurditě, ti přisluhovači premiéra Fialy a prezidenta Pavla označují za chcimíry, prokremelské šváby a dezoláty,“ zaznělo též, načež armáda svazu o několik dní později zaslala výpověď memoranda o vzájemné spolupráci s odůvodněním, že „převážná část projevu byla zneužita k vyjádření osobního názoru na současné politické dění“.

„A víte co? Pojďme se pokusit usmívat se na svět a udržet si dobrou náladu, i přestože důvodů k tomu není až tak mnoho. Pojďme společně i nadále zastávat princip naší tolerance k odlišnému názoru, než který zastáváme my, zde přítomní. Pojďme ale zároveň dát najevo, že ani před hystericky řvoucí minoritní částí českého národa, ale ani před těmi, jimž bonzování a donášení není cizí, nám se kolena nerozklepou,“ komentoval aktuálně události z loňska předseda Českého svazu letectví a k nepřítomnosti žateckých vojáků, kteří se doposud piety účastnili, doplnil, že jim to nemá za zlé, jelikož „ryba vždycky smrděla od hlavy“.

Fotogalerie: - Řehka generálmajorem

Směrem k padlým letcům také komentoval výroky o údajném „zneužití“ vzpomínkové akce, z něhož byl obviňován: „Mnohými vyznavači splašků na asociálních sítích jsem byl od loňského září já a se mnou celý Český svaz letectví nálepkováni nejrozličnějšími tituly. Různí mediální odborníci, ale také oficiální osobnosti vedení státu, v naprostém zoufalství konstatovali, že prý jsem pietní akt, určený k uctění vaší památky, zneužil k nějakým vlastním pochybným politickým ambicím. Opravdu směšné a žalostně ubohé, hodno pouze kvality těchto lidí! Vy totiž velmi dobře víte, že já ze zásady s politiky netančím a ve svém věku se to učit rozhodně nemíním.“

Položil i otázku týkající se názoru, že Český svaz letectví má být „apolitickou organizací“. „Myslíte si, že bývalý Svaz letců republiky československé se od svého založení v roce 1918 do roku 1939 choval stejně trapně, tzv. apoliticky, jako je to teď vnucováno nám? Kdyby tomu tak bylo, proč se ho Hitler s Heydrichem báli? A jaký jiný důvod tehdy měli zlikvidovat ho a jeho hlavní představitele připravit o život? A nebyli to náhodou další funkcionáři tohoto svazu v ilegalitě, kteří vám organizovali odchod ven z okupované země? A kdyby se stejný svaz, obnovený po válce, choval opět stejně trapně, jaký jiný důvod by měl Gottwald vzít si vzor z Hitlera, v roce 1949 letecký svaz opět zrušit a jeho představitele odporně šikanovat?“ zaznělo.



„A proto se Český svaz letectví právě dnes chová tak, jak se chová, bez ohledu na to, jakou nálepku za své konání dostává od těch, jejichž cílem je donutit český národ nepoužívat mozek, držet hubu a krok. Od těch, kteří se rozhodli hnát především naše syny a naše vnuky na jistou smrt do nesmyslné války za naprosto cizí zájmy,“ dodal.



Varoval, že od Karibské krize „nebyl svět blíže k vyprovokování jaderného konfliktu, než právě nyní“ a poznamenal, že vloni touto dobou již lidé „rok a půl nenosili potupné roušky a nebylo nám už zakazováno svobodně cestovat, jako dva roky předtím“. „Tou dobou už byl strach z již oficiálně potvrzeného celosvětového pandemického podvodu zázrakem vyléčen a vystřídán jiným strachem. Strachem z války na Ukrajině. To už jsme se od českého premiéra Fialy rok a půl a od českého prezidenta Pavla půl roku dozvídali, že i my jsme ve válce. Jenomže za necelý měsíc, na začátku loňského října, byla rozpoutána další zákeřná válka na Blízkém východě a rovněž trvá dodnes,“ uvedl.

Poznačil, že „při rozpoutání válečné vřavy pravda umírá ze všeho nejdříve“, avšak u nás prý k tomuto není třeba ani války. „Nicméně v české kotlině už dlouho není potřebná reálná válka, aby nemalým počtem představitelů aktuálního vedení státu byla sprostá lež povýšena na normální styl zacházení se svým národem. A ti manipulátoři žijí v bludu, že jim to slepě žereme. Pokud nás tedy pan Pavel, pan Fiala a jejich pomahači přesvědčují o tom, že jsou ve válce, pak doporučuji s tím souhlasit. Oni vedou záludnou válku proti drtivé většině svého národa,“ pravil směrem k letcům Vašek u žateckého pomníku.



V části věnované přítomným pak mínil, že si „znovu po více než 30 letech musíme dávat dobrý pozor na to, co říkáme“. „Zase už je tady téměř nulová úcta ke svobodě slova. Proč se lidé okolo Václava Havla na přelomu osmdesátek a devadesátek vůbec namáhali, když jim na jejich tehdejší snahu dnešní mocipáni tak odporně plivají?“ tázal se bývalý stíhací pilot.



Sám prý dvakrát během svého vojenského působení odmítl stát se generálem – v roce 1986 v SSSR a v roce 1993 v USA – jelikož absolvování generálské školy kdekoli na světě dle něj znamenalo a znamená podstoupit „vymývání mozků“. „Donedávna jsem byl hrdý na to, že nejsem generál. Dnes už se pomalu začínám stydět i za to, že jsem plukovník. Opět je tu otázka – proč? Protože jakýsi plukovník Foltýn byl nedávno jmenován strategickým komunikátorem současné české vlády,“ navázal.

Fotogalerie: - Princ a Černochová

Připomenul též výrok koordinátora strategické komunikace vlády Otakara Foltýna o „zombících a sviních“ a zhodnotil, že nám tento plukovník „tímto svým duševním průjmem legitimně vyhrožuje“. „Ptám se tedy – když se Foltýnovi podaří nás izolovat, jak nás v tom příkopu udrží? Nechá ho obehnat ostnatým drátem, živeným elektrickým proudem? Kdo si myslí něco jiného než Foltýn, automaticky se stává kolaborantem čehosi,“ pronesl Vašek.



To všechno však podle něj „vůbec není o nějakém bezvýznamném Foltýnovi“. „On je pouhá zviditelněná figurka celého zvráceného systému, který ho povolal do služby. O kompetentnosti či náznaku cti Fialovy vlády už nemám sebemenší iluze. Tohoto člověka si však velmi krátce po svém nástupu na trůn vybral prezident Pavel do svojí vojenské kanceláře. Proto se ptejme jinak,“ pokračoval a nastolil otázku na prezidenta Petra Pavla, v níž se tázal, zda český prezident „Dává tichý souhlas s násilnou deportací a izolací nepohodlných českých občanů?“ „Nebo snad netuší, co se na jeho pracovišti odehrává? Obě alternativy jsou pro tohoto prezidenta žalostné,“ dodal.



„Podle zjevně naplánovaného scénáře se salámovou metodou se postupně blížíme stavu, kdy brzy začnou čistky, prověrky, lidové soudy a kdy bude vyžadována veřejná ponižující sebekritika. Kdo ji ochotně nepodstoupí, ten bude bez udání důvodu označen za ruského agenta. Toto všechno, ale úplně všechno, už přece velmi dobře známe. Ten, kdo něco podobného vzhledem k věku nemohl zažít osobně, má šanci nahlédnout do knihy Žert Milana Kundery,“ přiblížil Vašek stav, ke kterému podle něj máme směřovat, také k období tvrdých represí z 50. let z Kunderova románu.

Při různých rozhovorech prý několikrát dostal otázku: „Kdy že se Češi opět semknou?“ „Já nevím o tom, že by Češi byli někdy v minulosti semknuti. Pokud Češi na chvilku stojí na jednom konci provazu, pak pouze ti, kteří sledují boj národního týmu v ledním hokeji nebo ve fotbale. Jakmile se však jedná o běžný život, okamžitě začíná neomylně platit smutná zkušenost, že nejzáludnějším nepřítelem Čechovi – je Čech,“ odpovídá na ni bývalý stíhací letec.



„V důsledku právě té naivní občanské poslušnosti pokorně sledujeme, jak jako národ – coby stádo ovcí, jdeme jednotně na porážku. To, co se nepovedlo Habsburkům ani Hitlerovi, o to se docela úspěšně snaží české vlády za poslední více než čtyři roky,“ dodal Vašek a vyzval k přípitku, aby „nám přestali vládnout zaprodanci společně s psychopaty a zloději, kteří přes vidinu buď vlastního prospěchu, či prospěchu svých loutkovodičů, si nedohlédnou na špičku nosu a nekonají ve prospěch českého národa“.



Celý proslov předsedy Českého svazu letectví Václava Vaška můžete zhlédnout zde:

