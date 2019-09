„Vaši a moji prarodiče a praprarodiče vítali v květnu 1945 Koněva, nebo jim vyhovoval Frank?“ ptá se Klaus ml.

Poslanec Václav Klaus mladší (Trikolóra) se ve svém komentáři pro server Novinky.cz vyjádřil ke kauze poničení pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Klaus se táže, zdali: „Vaši a moji prarodiče a praprarodiče vítali v květnu 1945 Koněva, nebo jim vyhovoval K. H. Frank?“ Naráží na to, že sochu vnímá jako poctu padlým vojákům Rudé armády a oslavu vítězů druhé světové války. Ze současné vlny vandalství pak viní současnou českou politiku. Ničení sochy prý „není v zájmu naší země“.

Anketa Vážíte si Andreje Babiše? (Hlasování od 2.9.2019) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 10347 lidí se ve svém komentáři distancoval od ničení soch a politického vandalství. Sochy jsou prý symboly a odkazy naší historie, přičemž socha Ivana Koněva nemá být podle Klause oslavou konkrétní osoby, ale především oslavou vítězů druhé světové války a osvobození Československa. „Je poctou desítkám tisíc padlých. Desítkám tisíc prostých vojáků. Jen při závěrečném postupu v květnových dnech padlo skoro 700 vojáků Rudé armády,“ shrnuje.

Klaus rovněž rozvádí i naši oblibu pro osvoboditele Plzně generála Pattona. Píše o jeho prudké povaze a připomíná, že na Sicílii v Acate Pattonovi vojáci zmasakrovali 72 italských zajatců a měl z toho velký konflikt s generálem Bradleym. „Ale to je přece úplně jedno. Máme Pattona rádi – je symbolem vítězství nad nacismem, jeho socha není oslavou pruďase Pattona, ale amerických vojáků – vítězů nad fašismem – a on byl jejich velitel. Byl to výborný voják,“ přikládá.

Klaus píše, že Koněv byl spolu se Žukovem ve Stalinově nemilosti. A poté Koněv též předsedal soudu s vrahem a šéfem NKVD Berijou – „jeden z okamžiků, kdy odstartovalo Chruščovovo uvolnění režimu“. Rovněž se prý lze dočíst i to, že „během invaze 1968 byl Koněv v penzi a roku 1970 odmítl dojet si od Husáka převzít titul Hrdina ČSSR“.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nezapomíná však vyjmenovat i stinné stránky a jednotlivé bitvy tohoto maršála. „Ano, taky velel vojskům, která potlačila maďarské povstání. Asi to pro něj nebylo z vojenského pohledu náročné, když přežil masakr u Vjazmy (1941), zúčastnil se protiofenzívy u Moskvy 1941–1942, krvavé kurské bitvy. Jako u každého jiného smrtelníka jeho statečnost, krutost, dobré činy i ty špatné zhodnotí někdo spravedlivější,“ píše Klaus.

A pak se táže: „Jen na jedno bych se zeptal těch dnešních novodobých historiků. Když vězni v Osvětimi slyšeli v lednu 1945 Koněvovo dělostřelectvo, přáli si, ať Koněvovy jednotky postupují rychle, nebo by bývali byli radši, aby se obrátily nazpátek a nemíchaly se do německých záležitostí?“

Přičemž ostře dodává: „Když Koněv zahájil útok na Berlín – bylo to dobře, nebo špatně? Vaši a moji prarodiče a praprarodiče vítali v květnu 1945 Koněva, nebo jim vyhovoval K. H. Frank?“ S tím, že „asi víme, kde je pravda a kdo stál na straně dobra během zničující války“.

Fotogalerie: - Koněv a Marta

Dnes prý nejde o minulost, ale o současnou českou politiku. „Možnost beztrestně urážet všechny lidi nepapouškující vládnoucí mantry. Když obdivujete Trumpa a Johnsona a kritizujete čím dál bizarnější politbyro eurosojuzu – tak jste ‚proruskej‘. Vlastně se to hodí vždycky a místo všech argumentů,“ přikládá.

Klaus připomíná, že Václav Havel a Boris Jelcin podepsali v roce 1993 smlouvu o přátelských vztazích mezi ČR a Ruskem, jejíž součástí byla mimo jiné i část, kde se zavazujeme k péči o vojenské hroby a pomníky. „A já patřím k těm, a je nás v Parlamentu i ve veřejnosti většina, kteří si nepřejí tuto smlouvu ničit a eskalovat konfrontace. Není to v zájmu naší země,“ tvrdí.

Diskuse se prý okolo toho ještě povedou, ale ničitelé soch podle Klause „vyhrávají nad těmi uvážlivými“. A závěrem poskytuje ještě přirovnání: „Pro Rusy se svými miliony mrtvých a obrovskou hrdostí na statečnost svých dědů je útok na sochu oslavující hrdinu druhé světové války podobný, jako by nám někdo rozkopal Husův dům v Kostnici, protože to byl kacíř (z pohledu bavorských katolíků). Brali bychom to jako zbytečný útok na něco z dávné historie, nenávistný akt.“

Fotogalerie: - U sochy Koněva

A ke Klausovu komentáři se kladně přiklání i mediální expert Jozef Ftorek. Ten napsal: „Souhlas! Plný! To, co se nyní děje kolem té sochy, vnímám osobně jako plivanec do tváře všech, kteří se postavili fašismu a nacismu včetně mých prarodičů. Ano, také já schvaluji atentát na Heydricha.“

Psali jsme: Holubová, lidi nevychcípali. Koněv? Obdiv k SSákům, říká Zdeněk Zbořil a dodává info k „osvobození“ Babiše Koněv: Zakročil Jan Hrušínský. Ovčáček se po.. Koněv: Vybuchne bomba. Generál Blaško. Chystá se akce. „Otlemený“. Čtěte „Že se Praha osvobodila sama? Hřibe, Koláři, Lipavský, omluvte se!“ Marta Semelová připomíná, co je napsáno na pohřebišti Rudoarmějců na Olšanech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak