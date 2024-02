„Vážení přátelé, to nejhorší je za námi.“ Fiala se opřel o statistiky. Ale proč nepoužil ty české?

reklama

Premiér Petr Fiala natočil minutové video o pozitivní budoucnosti Česka, která se má začít projevovat už během tohoto roku.

„Právě se dívám na nejnovější data z Eurostatu a ukazuje se, opravdu, že to nejhorší máme za sebou a že rok 2024 je rokem naděje, jak jsem o tom mluvil ve svém vánočním projevu. Data z Eurostatu nám říkají, že jsme v první třetině zemí s nejnižší inflací v celé Evropské unii. Jsme na 9. místě. A když k tomu přidám data, která už známe, data Českého statistického úřadu, tak se ukazuje, že inflace, kterou máme v České republice, je nejnižší od března 2021 a je třtinová proti prosinci 2021, kdy jsme přebírali vládu. Myslím, že to je určitě dobrá zpráva pro všechny občany České republiky. Nízká inflace je důležitá. Znamená to konec zdražování. Ať už potravin, energií nebo třeba úvěrů. A v kombinaci s růstem ekonomiky to bude znamenat i růst reálných mezd. A to je určitě pozitivní pro celou Českou republiku,“ pravil Fiala.

Vážení přátelé, to nejhorší je za námi.



Právě se dívám na data z Eurostatu a ta jasně ukazují, že jsme v první třetině zemí s nejnižší inflací v EU. Máme nejnižší inflaci od března 2021.



Česko zvládlo boj s inflací. Končí stres a nejistota ze zdražování. V kombinaci s… pic.twitter.com/DRfwdJMHS3 — Petr Fiala (@P_Fiala) February 22, 2024

Vysokoškolský pedagog a ekonom Petr Bartoň nad Fialou a nad Českem zlomil hůl.

„Když už ani předseda vlády nepoužívá oficiální, pro vládu závazná čísla Českého statistického úřadu (s jehož předsedou se osobně vídá na jednáních své vlády), a místo toho používá zkreslující data Eurostatu (jež nejsou pro nic ve státě závazná), není nám pomoci,“ konstatoval na sociální síti X.

Stínový premiér za ANO Karel Havlíček nabídl zcela jiný obrázek Česka. Pochmurného Fialova Česka. Z něhož podle Havlíčkových představ vytáhne tuto zemi až další vláda hnutí ANO.

„Pane premiére Petře Fialo, opět se velmi mýlíte. Stres a nejistota skončí, bohužel, až na podzim 2025. Dobrá zpráva ale je, že to je už za 19 měsíců...“ napsal Havlíček. A přidal obrázek.

A Ondřej Prokop z pražského ANO se přidal.

„Ceny zpátky klesat nebudou, a česká ekonomika nemá ani na letošek nadějné vyhlídky. Ekonomové se shodují, že vláda mohla inflační vlnu ztlumit dříve, než napáchala tak velké škody v českých domácnostech. Stres končí možná jen pro pana premiéra...“ poznamenal Prokop.

