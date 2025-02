„Vím, jaké útoky musela několik let zažívat.“ Lítost nad koncem Pekarové

„Po důkladné úvaze jsem se rozhodla nekandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Mé důvody jsou čistě zdravotního charakteru. Můj současný zdravotní stav mi neumožňuje účastnit se náročné předvolební kampaně, lékaři mi to naopak důrazně nedoporučují,“ napsala na síti X předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Česká politická scéna tak přijde o jednu z nejvýraznějších tváří, která se opakovaně umísťovala na spodních příčkách oblíbenosti i důvěryhodnosti.

Pro Pekarovou Adamovou byla práce pro občany nesmírně naplňující. „Práce pro vás, občany naší země, mě vždy nesmírně naplňovala, což byl také jeden z důvodů, proč jsem i přes zdravotní obtíže svou další kandidaturu dlouho zvažovala. Avšak dát zdraví na první místo považuji za správné a odpovědné rozhodnutí,“ píše Pekarová Adamová ve svém postu.

A ač byla Pekarová Adamová hotova složit funkci okamžitě, úzké vedení strany TOP 09 ji přesvědčilo, aby vytrvala do listopadového sněmu strany. „Dnes jsem s tímto rozhodnutím seznámila předsednictvo TOP 09 a dala jsem funkci předsedkyně strany k dispozici. Kolegové mě však jednomyslně podpořili a vyslovili přání, abych ve funkci setrvala do konce svého mandátu v listopadu tohoto roku. Na listopadovém sněmu předám vedení strany svému nástupci či nástupkyni,“ informuje Pekarová Adamová.

Milí přátelé,



po důkladné úvaze jsem se rozhodla nekandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Mé důvody jsou čistě zdravotního charakteru. Můj současný zdravotní stav mi neumožňuje účastnit se náročné předvolební kampaně, lékaři mi to naopak důrazně… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 18, 2025

Poslankyně hnutí STAN Barbora Urbanová litovala, jaké musela Pekarová Adamová snášet na postu předsedkyně Poslanecké sněmovny útoky. „Čtu, že Markéta Pekarová Adamová nebude kandidovat do sněmovny ze zdravotních důvodů. Netušila jsem. Vím, jaké útoky musela teď několik let zažívat a je mi to líto. A chci, abyste o ní smýšleli jako o člověku, který do vánočního šatníku dal moc pěkné malé černé šaty a když posloužily a udělaly radost, byl rád. Tak o ní budu smýšlet já,“ reagovala na oznámení Pekarové Barbora Urbanová.

„Politika je služba a služba je extrémně náročná. Málokdo poděkuje, tak to tímhle maximálně anonymizovaným postem zkouším já. Děkuju,“ dodala Urbanová.

K Urbanové se připojil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ten označil Pekarovou za velkou bojovnici. „Markéto, mrzí mě to, ale zdraví je nejvíc. Jsi velká bojovnice, a proto věřím, že to všechno zvládneš. Moc děkuji za naši spolupráci během několika posledních let. Nebylo to jednoduché, ale vždycky jsem věděl, že na podanou ruku od tebe a Petra Fialy je spoleh. Toho si vážím. Přeji ti vše dobré a budu držet palce,“ napsal Jurečka.

Podle premiéra Fialy se s Pekarovou Adamovou vždy pracovalo velmi dobře. „Zdraví je samozřejmě na prvním místě! Přesto je mi velmi líto, že Markéta nemůže v příštích volbách kandidovat. Spolupráce s ní je lidsky i profesně skvělá, na čem jsme se domluvili, vždy platilo. Paní předsedkyně má velké zásluhy na fungování koalice Spolu, do níž vždy dávala energii, spoustu práce a přesvědčení. Držím palce, Markéto, ať se Ti podaří všechny zdravotní problémy rychle překonat,“ napsal na facebook premiér Petr Fiala.

Ministr pro vědu a inovace Marek Ženíšek vedle vyjádření pochopení pro Pekarové odchod z politiky varoval, abychom se po říjnových volbách neklaněli východním autoritářům. „Naprosto chápu, že se Markéta rozhodla dát zdraví na první místo. V tuhle chvíli pro naši stranu musí být prioritou, ať v rámci koalice SPOLU nenecháme unést naši zemi na Východ, protože bych se nechtěl v říjnu probudit do země, která se v předklonu klaní autoritářům,“ napsal Ženíšek.

Za politický džihád označil její politickou kariéru novinář Petr Holec. „Prokletí jménem MPA snad končí. Přeju jí samozřejmě pevné zdraví, pro Česko je to ale ta nejlepší zpráva. Tohle fakt byl politický džihád proti celé zemi, který jsme si nezasloužili,“ napsal Holec.

Prokletí jménem MPA snad končí??Přeju jí samozřejmě pevné zdraví, pro Česko je to ale ta nejlepší zpráva. Tohle fakt byl politický džihád proti celé zemi, který jsme si nezasloužili??https://t.co/ca1RoXwJUc — PetrHolec (@PetrHolec) February 18, 2025

„Markéta Pekarová Adamová nebude ze zdravotních důvodů kandidovat. Nikomu nepřejeme nic zlého, ale možná by si z ní někdo mohl vzít příklad i při plném zdraví,“ reagovaly kousavě Konzervativní noviny na svém facebooku.

Ozval se i entomolog a glosátor veřejného dění Martin Konvička. „Říkají, Markétko, zpívej si, Markétko, slz plný džbán, už to vzdej… Tož, Pekarová Adamová ve sněmovně na podzim končí, svět už nikdy nebude jako dřív…“ poznamenal Konvička.

Psali jsme: Na Ukrajinu a Sorose udeřil Georgescu, s podporou Muska. Vede průzkumy Migrace? Je to jinak. AfD v Německu posiluje i kvůli penězům Ukrajinci trefili americkou ropu v ruském ropovodu O Ukrajinu začínají mít zájem Číňané