„Volby 2016 ti vyhráli Rusové“. Trumpovi došla s pomluvami trpělivost, začal podávat žaloby

reklama

„Bývalý prezident Donald Trump žaluje vysloužilého britského zpravodajského důstojníka Christophera Steela kvůli kontroverznímu spisu, který sestavil a který otřásl Washingtonem svými neověřenými a oplzlými obviněními o Trumpovi,“ napsala americká zpravodajská stanice CNN. Ta zprávu zařadila do kategorie článků o válce na Ukrajině, protože dnešní Trumpova obrana souvisí s dlouhodobým obviňováním exprezidenta, že v roce 2016 byl zvolen s pomocí Ruské federace a že jako tehdy nový prezident může jít na ruku Kremlu, protože na něj prý v Moskvě mají nějaké kompromitující informace.

„V průběhu let se však důvěryhodnost dokumentace výrazně snížila. Řada amerických vládních vyšetřování a soudních sporů zdiskreditovala mnoho jejích ústředních obvinění a odhalila nespolehlivost Steeleových zdrojů,“ pokračovala CNN.

Trump zmíněná nařčení opakovaně popřel a exprezidentův právnický tým žádá a korekci Steelem předložených informací.

Teď Trumpův tým podává na někdejšího britského agenta žalobu, i na jeho firmu Orbis Business Intelligence, u nejvyššího londýnského soudu. Její projednávání má začít za pár týdnů.

Server Daily Mail napsal, že „podle soudního příkazu zveřejněného ve čtvrtek má dvoudenní slyšení o právní žalobě pana Trumpa začít 16. října, což je považováno za první slyšení v žalobě. Žádné další podrobnosti o případu nebyly zveřejněny, neočekává se však, že by se Trump zúčastnil,“ uvedl server Daily Mail.

CNN připomněla, že Trumpova nová žaloba přichází jen několik měsíců poté, co zvláštní právní zástupce John Durham uzavřel své trestní vyšetřování potenciálního protiprávního jednání ve vyšetřování tématu Trump a Rusko americkou FBI.

Také Durham poukázal na rozpory v informacích někdejšího britského agenta. Ukázalo se, že Steel přebíral informace od Igora Dančenka, který přiznal, že sbíral, to co slyšel z rozhovorů s přáteli u piva, případně to, co se povídalo při nejrůznějších jiných rozhovorech. A někdejší britský agent si pak prý tyto informace ještě přifouknul.

Steele dosud tvrdil, že jeho tvrzení byla neověřená, vyžadovala další vyšetřování a nebyla určena ke zveřejnění. „Stojím si za prací, kterou jsme udělali, za zdroji, které jsme měli, a za profesionalitou, kterou jsme na to použili," řekl v roce 2021 ve svém prvním televizním rozhovoru o své práci.

„Asi rok po volbách v roce 2016 vyšlo najevo, že Steele byl nepřímo placen demokraty za ‚výzkum Trumpa‘. Více než 1 milion dolarů přiteklo z prezidentské kampaně Hillary Clintonové v roce 2016 a z Demokratického národního výboru do právnické firmy Perkins Coie, která pak najala opoziční výzkumnou společnost Fusion GPS. Tato společnost později najala Steelea a požádala ho, aby využil svých zámořských kontaktů k vyhrabání špíny o Trumpových vazbách na Rusko. Američtí volební regulátoři nakonec pokutovali kampaň Clintonové a DNC za to, že řádně nezveřejnily peníze, které vynaložily na opoziční výzkum, který vedl k tomuto spisu,“ uvedla také americká zpravodajská stanice

Vyšetřování však také ukázalo, že Trumpovi lidé měli kontakty s ruskou stranou, ale to podle vyšetřovatele ještě neznamená, že existovala nějaká tajná dohoda mezi Trumpem a Rusy, jak to naznačil Steele. Dokument o tom, že ke Trumpovu zvolení vlastně pomohl ruský prezident Vladimir Putin v rámci tajné operace, která měla Trumpa dostat do Bílého domu, v roce 2017 uveřejnil server BuzzFeed.

I server Buzzfeed však již na počátku ledna 2017 napsal, že zpráva, kterou pustil do veřejného prostoru někdejší britský agent, je neověřená a obsahuje chyby.

„Spis, který je sbírkou poznámek psaných po dobu několika měsíců, obsahuje konkrétní, neověřená a potenciálně neověřitelná obvinění z kontaktu mezi Trumpovými pomocníky a ruskými agenty a názorná tvrzení o sexuálních aktech zdokumentovaná Rusy. Reportéři BuzzFeed News v USA a Evropě vyšetřovali různá údajná fakta v dokumentaci, ale neověřili je ani nezfalšovaly,“ napsal server.

V dokumentu se např. tvrdilo, že obec Barvicha u Moskvy je vyhrazena jen pro kremelské vedení. BuzFeed již před lety upozornil, že to není pravda a že v lokalitě žije také řada bohatých Rusů bez přímých vazeb na Kreml.

Psali jsme: Trumpův soud pitván v rozhlasu. „Šance mu nedávám,“ vypálila česká novinářka Tak nespokojení Američané ještě nebyli. „Staří pryč!“ Jenže pak by se našly lumpárny... „Falšování dat, podvod!“ Byla u výzkumu vakcíny. Vše odhalila. Šokující materiál ke covidu Karta se obrátila. Syn amerického prezidenta by mohl nakonec položit otce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama