„Vondru budete volit, holoto“. Kalouskovi doporučili jinou funkci

Někdejší ministr financí a šéf TOP 09 Miroslav Kalousek nebude kandidovat do Evropského parlamentu, rozhodl o tom dnes výkonný výbor strany, uvedla CNN Prima NEWS. Současná předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová uvedla, že vedení strany vyzvalo Kalouska ke kandidatuře do Senátu. Ozývá se mnoho hlasů, které rozhodnutí vedení strany mrzí, Kalouska už ale vidí jako budoucího šéfa Senátu.

Širší vedení TOP 09 neschválilo Kalouskovu nominaci na kandidaturu do evropských voleb, protože by podle výkonného výboru strany ohrozila společnou kandidátku koalice SPOLU. Zazněly obavy z toho, že by to pak mohlo ovlivnit i sněmovní volby v roce 2025.

Bývalý předseda TOP 09 Kalousek ve své reakci uvedl, že rozhodnutí výboru přijímá. „Výkonný výbor TOP 09 dnes neschválil moji kandidaturu do EP. Překvapen nejsem, velké iluze jsem si nedělal. Nechtěl jsem však především zklamat důvěru dvanácti krajských organizací strany, které si mě na kandidátce přály a podporovaly mě. Rozhodnutí přijímám. Proces, který k němu vedl, byl navíc zdrojem řady informací zajímavých jak pro mě, tak pro veřejnost. Zvoleným kandidátům přeji v kampani hodně úspěchů,“ napsal na sociální síti X.

Markéta Pekarová Adamová později oznámila, že výkonný výbor Kalouska vyzval, aby kandidoval do Senátu. „Nikdy jsem se netajila tím, že Miroslava Kalouska považuji za nebojácného a zkušeného politika s velkým darem řeči. Domnívám se, že v situaci, kdy hnutí ANO začíná opětovně útočit na Senát, je právě on člověkem, který zde může odvést neocenitelnou práci pro demokracii. Výkonný výbor TOP 09 Miroslava Kalouska dnes vyzval ke kandidatuře do Senátu, protože zde může straně pomoci k zisku velmi důležitého mandátu,“ napsala na sociální síti X.

Zdůraznila také, že pokračování SPOLU v evropských volbách je v zájmu západního, demokratického směřování České republiky.

Někteří členové TOP 09 rozhodnutí vedení strany nepovažují za šťastné. „Osobně si velmi vážím Miroslava Kalouska a Jiřího Pospíšila. Jejich neumístění na kandidátku do EP je promarněnou příležitostí. Oba prokázali své schopnosti ve složitých dobách. Jako člen TOP 09 respektuji demokratickou volbu. Jako člověka mě však toto rozhodnutí velmi mrzí,“ vyjádřil svůj názor poslanec Michal Zuna.

Podobně vnímá situaci Petr Němec: „Pospíšil pochopitelně nemá v EP nic co dělat, protože tam stejně nepracuje, ale Kalousek by na kandidátce byl eso. SPOLU je slabé jako Fiala,“ konstatoval.

Europoslanec Tomáš Zdechovský by Kalouska v horní komoře Parlamentu viděl rád. „Pevně věřím, Mirku, že pokud ses rozhodl skutečně vrátit do vrcholné politiky, uvidím tě mezi kandidáty do Senátu na podzim roku 2024. Vždy jsem si tě vážil za upřímnost, i když jsem s tebou mnohdy nesouhlasil. Lidi jako ty mají určitě v politice své místo,“ vyjádřil Kalouskovi podporu na sociální síti X.

Zdůvodnění neschválení Kalouskovy nominace na kandidaturu do eurovoleb odsoudil kavárník a glosátor Lukáš Valenta: „Žádnej Kalousek, Vondru budete volit, holoto mizerná! Aneb ukázkový provoličský přístup v podání koalice SPOLU do europarlamentu,“ napsal.

S dalšími diskutéry si notoval, že koalici SPOLU volit rozhodně nebudou. A k samotné koalici ještě podotkl: „Neseriózní bylo už dělat do eurovoleb koalici, není důvod, snad jen lidovci ji potřebují. A Vondrova arogance, že Kalousek prostě ne, je už jen třešnička na dortu,“ uvedl Valenta.

Expert na politický marketing Petro Michopulos věří, že přesto Kalouskův politický návrat bude velkolepý. „Takže ani Kalousek, ani Pospíšil. Snad nedojde na nějakou pachuť a Miroslav Kalousek se vrhne do boje o senátorské křeslo na Praze 2 a za dva roky by z něj mohl být předseda Senátu,“ uvedl v reakci na rozhodnutí výkonného výboru TOP 09.

Nesrozumitelnost koalice SPOLU dosáhla vrcholu u kandidátky do eurovoloeb, uvedl ještě před rozhodnutím vedení TOP 09 komentátor Martin Fendrych. V textu na serveru Aktuálně.cz nabídl příměr ze světa sportu: „Nevyužít Kalouska je jako mít v týmu Messiho a nechat ho sedět na lavičce,“ napsal před pár dny ke zjevné snaze zablokovat Kalouskovu kandidaturu.

