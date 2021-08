„Vstávej, ty černá opice!“ Černošský hráč na českém hřišti si došel pro diváka a dal mu hlavičku. Jenže se spletl a takto dopadl

reklama

Zápas byl ve 110. minutě za stavu 3:2, když měla údajně z hlediště k hráči prohrávajícího týmu zaznít slova o „černé opici“. Bidje Manziu vtom vtrhl mezi diváky a pro jednoho z návštěvníků si došel. Došlo i na „hlavičku“... dostal ji však divák, který rasistický výkřik nevykřikl.



Hlavní rozhodčí utkání Michal Gasnárek za to Manziu „odměnil“ červenou. „Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování. Hráč fyzicky napadl diváka mimo hřiště úderem hlavou do hlavy, tzn. hlavičkou,“ dostal od něj hráč z Frýdku-Místku.



Rasistickou nadávku podle Deníku.cz měli slyšet prohrávající hráči. „Když ležel na zemi, jeden z diváků na něj zakřičel: ‚Vstávej, ty černá opice.‘ Nevěděl, kdo to říká, ale vstal, zamířil k zábradlí a trefil prvního člověka,“ řekl náhradní brankář Frýdku-Místku Josef Květoň.

Podle vedoucího vítězného Slavičína Stanislava Belžíka ovšem kromě prohrávajícího týmu nikdo nic neslyšel. „Nemám k tomu co říct. Nic jsem neslyšel, ani rozhodčí. Hlavní i asistent byli daleko. Slyšeli to jen hosté. Jsme z toho hodně roztrpčení. Nikoho nezajímá fotbal, ale co kdo řekl, nebo neřekl. Je to tvrzení proti tvrzení, stejně jako při zápase Slavie na Rangers. Rozhodčí to uvedli do zápisu o utkání, má se to řešit za týden v Olomouci,“ řekl.



Utkání incidentem i skončilo. Kromě oslavy vítězství navíc domácí fanoušci ze zakončení neskrývali pobavení.

Manzia se nyní bude potýkat s disciplinární komisí. Za napadení návštěvníka mu hrozí, že se dlouho na hřiště nepodívá.

