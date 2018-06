„Všude za námi chodí, asi nemají co dělat.“ Babiš utekl hrstce protestujících v Lánech a novináře si svolal do Průhonic. Tam jim řekl, co bude s Pochem

Hned v úvodu premiér Babiš uvedl na pravou míru různá vyjadření v médiích ohledně vyjednávání s ČSSD. Upozornil, že by rád zdůraznil, že vyjednávali především o programu a o resortech. „Zásadně odmítám, když někdo mluví o nějakém podrazu, není to pravda. Nikdy jsme nevyjednávali o jménech,“ řekl.

Zároveň připomněl, že Hamáček šel na předsednictví ČSSD 11. května bez návrhu na ministry. „Šel tam, aby informoval předsednictví o tom, co s námi dojednal, co je obsažené v programovém prohlášení vlády a ohledně resortů. Na zasedání 11. května na základě iniciativy Štěcha a dalších členů předsednictva došlo k přehlasování a Hamáček musel jména dodat,“ upřesnil a dodal, že právě proto žádné rozhovory o jménech nebyly, ale od samého začátku bylo jasné, že pokud bylo jméno Pocheho v mediálním prostoru, byl to velký problém pro prezidenta a pro KSČM.

Dále uvedl, že na společných jednáních s Hamáčkem a Filipem tento problém řešili. „Bylo jasné, že pokud má KSČM problém s Pochem, a hlavně i pan prezident, tak když nejmenuje prezident vládu, tak nemůže vzniknout a můžeme tu mít ústavní krizi,“ zdůraznil Babiš s tím, že něco takového odmítá, jelikož si myslí, že řešení se musí najít.

Podobné je to podle jeho slov i s pozicí KSČM. „Prohlásil jsem, že KSČM není ve vládě, že nám ministry navrhovat nebude, ani nenavrhovala, ale v tomto případě mají jasnou pozici. A ta nejdůležitější je hlavně pana prezidenta,“ uvedl s tím, že pokud by tady komunisté nezvedli ruce za vládu, ve které bude Poche, tak žádná vláda opět není.

Prezident prý s nominací, kterou mu Babiš předložil, problém jinak žádný nemá. „Jen co se týká Pocheho. Vím jen to, že prezident potvrdil, že jej přijme a povede s ním rozhovor,“ odpověděl na otázku, zda Zeman stále trvá na tom, že Pocheho nehodlá jmenovat. Na každý resort Babiš prý navrhl pouze jedno jméno. S Hamáčkem se prý na sobotní schůzce o žádné výměně resortů nebavili. „Hamáček se vyjádřil kategoricky, že resorty měnit nechce,“ upřesnil. Zmínil, že bylo také mnoho dotazů, proč Babiš neinformoval o jménech po skončení referenda Hamáčka. Důvod je prý jasný – referendum nebylo o jménech. „Čekal jsem, že do referenda se tento problém s panem Pochem vyřeší. Hamáček sám tento problém s prezidentem řešil snad třikrát, i Filip to řešil,“ řekl a dodal, že jelikož se to stejně nevyřešilo, sám Hamáčka v pátek informoval formou SMS zprávy, že v sobotu jako premiér oznámí, že jej nemůže navrhnout.

„Rozdíl v tom, jestli bych to oznámil v sobotu, dohadoval s panem předsedou před médii, nebo jsem to udělal tak, jak jsem to udělal, v tom není žádný,“ vysvětloval premiér. „Pokud pozice pana prezidenta je zatím taková, jaká je, tak problém je na stole,“ dodal.

Babiš také sdělil, že Zemana dnes informoval o nominaci ministrů za hnutí ANO a nominaci ČSSD. „Prezident s jednotlivými nominanty začně setkávat od pátku včetně pana Pocheho. V rámci toho očekávám, že tedy dojde ke schůzce prezidenta s panem Pochem a problém se vyřeší,“ věří Babiš, který prý bude společně s Hamáčkem a s KSČM hledat řešení.

Sám se prý premiér s Pochem osobně scházet nepotřebuje. „Je to na prezidentovi, který s tím má zásadní problém. A vadí to i KSČM. Jsem v telefonickém kontaktu a Hamáčka po skončení této tiskovky budu volat a budeme to dále řešit,“ uvedl.

I když prezident Zeman už ví všechna jména kabinetu, prozradit konkrétní jména nominantů za hnutí ANO Babiš nechtěl. „Neprozradím je, ještě jsem nestihl s některými mluvit, ale včas se je dozvíte,“ přislíbil a zmínil, že dnes sledoval pokračování kampaně na pana Koníčka. „Na něj dnes byla asi čtvrthodinová kampaň v České televizi a můžu jenom říct, že ve vládě nebude,“ upřesnil.

Premiér také novinářům objasnil, proč se tisková konference po jednání s prezidentem koná v Průhonicích, a ne v Lánech, jak je obvyklé. „Protože tam byli demonstranti, kteří jsou stále stejní. Nemám zapotřebí, aby na mě zase někdo sprostě vyřvával. Oni chodí za námi všude, asi nemají co dělat,“ zlobil se. Termín hlasování Sněmovny o důvěře vládě by prý měl být stejný, tedy 11. července. Ohledně termínu jmenování vlády je možné, že se posune, ale ještě se uvidí, jak se vyvinou jednání tento týden.

Psali jsme: „Seznam zrádců... Já nevěřím svým uším!“ Hamáček byl v šoku z toho, co si v ČT dovolil říct Filip. Mezitím Ovčáček mimo studio na šéfa ČSSD prozradil... Jasný vzkaz Babišovi i na Hrad. Hamáček usedl před kamery a řekl, jak to bude s Miroslavem Pochem Publicista Ondřej Neff nabídl trochu jiný pohled na kauzu Poche Moravec si do věže pozval Pocheho. Ten se rázně postavil k tématu migrace. Zpochybnil také protiruské sankce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab