„Vyjdeme z údolí smrti a uzdravíme zemi.” Hašek z ČSSD promluvil. A padlo varování

Jihomoravský exhejtman, právník a stále aktivní člen ČSSD Michal Hašek ve středu pro MF Dnes promluvil o stavu své strany a nadcházejícím sjezdu. Sociální demokracie by se podle něho měla držet stávajícího šéfa Jana Hamáčka a zastánci “nové ČSSD” by neměli se svými nápady opouštět zasedací místnosti strany. “Od té doby, co se ozývají, jsme se dostali i pod čtyři procenta,” má jasno Hašek.

Jan Hamáček, za nímž Hašek stojí, dělal také chyby jako každý člověk z masa a kostí. “Z mého pohledu je to ale člověk, který nyní provází sociální demokracii pomyslným údolím smrti.Jako vicepremiér vlády a šéf Ústředního krizového štábu ukázal v uplynulém roce vysokou míru kompetence řídit stát v krizové situaci. V mých očích se ukázal v tomto směru schopnější než jeho šéf, tedy předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ne nadarmo Hamáček patřil k politikům, kterého lidé hodnotili nejvíce pozitivně,” připomíná.

“Pokud tedy máme člověka, kterého si lidé identifikují se sociální demokracií a má takovou podporu, tak považuji za sebevražedné, když se proti němu staví kandidáti a hovoří o změně. O to víc, když jsou to lidé, kteří s ním sedí ve vládě u jednoho stolu. Myslím pana Petříčka. Ať výsledek voleb ukáže, zda současná éra byla úspěšná,” vyslovil se Hašek pro MF Dnes.

Zajímavý pohled nabízí na postavu veřejnosti prakticky neznámého Břetislava Štefana, šéfa jihomoravské buňky sociální demokracie. Ten se mimo jiné ostře vymezuje proti údajným starým pořádkům v ČSSD a prosazuje, aby se strana odstřihla od prezidenta Miloše Zemana. Paradoxně za jeho vedení získala strana historicky největší volební výsledek.

“Pan Štefan také již není nepopsaný list, který se tady objevil před čtrnácti dny. Jako předseda krajské organizace nese politickou spoluodpovědnost za výsledek krajských voleb. Byl u sestavení kandidátky, která takovým hanebným způsobem propadla. Nikdo tak nemůže hovořit o pozitivní změně. Nestal se zastupitelem a vcelku mu závidím jeho odvahu, se kterou se vymezuje proti matadorům. Jako předseda krajské organizace by měl pan Štefan spojovat, nikoliv rozdělovat,” uvádí Michal Hašek.

Hlava mu prý nebere, že Břetislav Štefan hovoří o nové sociální demokracii a upíná se přitom na pražské kolegy. “Jmenovitě například na ministra zahraniční Tomáše Petříčka. Můj tajný tip je, že se pan Štefan na sjezdu vzdá kandidatury v jeho prospěch, že to celé je jen předem dohodnutá hra, která má znamenat jen nějaké mediální příležitosti. Nechápu, proč vadí matadoři Hašek, Škromach a Onderka, když v Praze chtějí kandidátku postavit na jménech Špidla, Marksová, Dienstbier nebo taky Petříček. To jsou nějací nováčci? Buď to pan Štefan řeší nějak selektivně nebo jeho argumenty nesedí,” uvažuje Hašek.

Odsuzuje názorové proudy, které prosazují, aby sociální demokracie ještě teď před volbami odešla z vlády do opozice. Takové úvahy byly legitimní dříve, ale zároveň se strana vnitřně usnesla, že to není správná cesta. “Nerozkolísával bych zemi tím, že se při krizi zdravotní a ekonomické ještě bude spouštět krize ústavní a politická rozbitím vlády během nouzového stavu. To může s prominutím navrhovat jenom idiot,” sděluje jednoznačně.

“Sociální demokracie musí deklarovat, že má jasný levicový program a řešení pro naši zemi, co po covidu. Minulý týden jsme ho představili. Zaprvé je evidentní, že současná krize stojí velké náklady, a nechceme, aby je zaplatili jen zaměstnanci. To jsme zažili v devadesátých letech za vlády ODS. Podle preferencí vážně hrozí vznik vlády Pirátů právě s ODS, tedy anarcho-kapitalistická vláda. Nemyslím si, že je to dobrá vize pro Českou republikou, a přinášíme svou. Musí být daňová solidarita a rozložit se daňové břemeno. Měli by se více podílet bohatí, ale hovořím i o zdanění sektorů jako IT, banky, energetika nebo telekomunikace. Ty totiž výrazně vydělávaly i během krize,” míní.

Prioritou pro ČSSD je podle Haška i zabránit odlivu kapitálu do zahraničí a zachovat pracovní místa. “Zároveň nechceme privatizaci zdravotnictví. Zabýváme se i nakládáním s vodou. Samozřejmě se musíme zabývat vzděláváním a ukázalo se, že musíme být potravinově soběstační. Důležité jsou také investice,” připomíná.

Sám se ale do vysoké politiky vracet nehodlá. “Nekanduji ale ve sněmovních volbách a nechystám se ani usilovat o místa ve vedení strany na nadcházejícím sjezdu. Užil jsem si toho až až, ať se ukážou jiní. Na druhou stranu ale nechci sedět se založenýma rukama a převlékat stranická trička, když sociální demokracie běží závod o život,” říká s tím, že politika je pro něho stále koníčkem a pracovně se věnuje advokacii, kde ho čeká dokončení advokátních zkoušek.

“Politika mě samozřejmě zajímá a zajímat bude, tím se ostatně netajím. Jsem velmi rád, že loni na podzim v takovém pro mě pomyslném testu mě voliči z osmnáctého místa na kandidátce v krajských volbách posunuli preferenčními hlasy mezi čtyři zvolené zastupitele. Důvěry si vážím, zvlášť v této těžké době, a neberu to jen tak,” konstatuje bývalý hejtman z jižní Moravy, který se nedávno stal šéfem okresní organizace ČSSD Brno-venkov, druhé největší na jižní Moravě.

