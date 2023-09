„Vysmívají se nám. Dělají z nás idioty.“ Holec to vzal od podlahy. Nešetřil nikoho

reklama

Jako první se Holec pustil do komentáře k nejvýraznější domácí kauze posledních dní, kterou je Rakušanův šifrovaný telefon. Má používat stejný přístroj jako Redl z Dozimetru, jak jsme se dozvěděli od europoslance Polčáka (STAN) v jeho rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. „Tohle jsme tu ještě neměli, abychom zjistili, že ministr vnitra používá stejný šifrovaný telefon jako mafiánská zločinecká skupina. A on nám řekne, že si s ním vlastně doma hrály jeho děti. Tahle vláda si z nás už jenom dělá legraci,“ doplnil komentátor.

„Vít Rakušan si prostě řekl, že už je takový dezolát na tom vnitru, že už tak zešílel, že už je to takový průser, co tam za necelý dva roky napáchal, a to i včetně té své krimi bandy STAN, že se nám bude vysmívat. Je zajímavé, že Rakušan před rokem, když vypukla kauza Dozimetr a zjistilo se, že Polčák, Gazdík, Redl a nejen oni používali šifrované telefony, aby si mohli sdělovat důležité byznysové informace, tak Rakušan moudře Gazdíkovi doporučil, ať šifrovaný telefon rozkope a vyhodí z okna, a teď se dozvíme, že si sám řekl o ten samý telefon, obstaral mu ho Polčák, ten telefon neplatil ani jej neuvedl do majetkového přiznání,“ rozhodil Holec nevěřícně rukama.

Vrátil se k šokujícímu vysvětlení Rakušana, že šifrovaný telefon byl jen hračka pro jeho děti. „Když to vyšlo najevo, řekl si Rakušan, že z nás udělá idioty, vidím to v jeho očích, má tam stále víc humoru. Kdybyste nevěděli, s čím si dnes hrají nejraději malé děti, tak jsou to šifrované telefony od exministra Pavla Němce a jsou to mimo jiné stejné hračky, jako u nás používají zločinecká spiknutí. Krimi banda STAN, to je neuvěřitelné. Šifrovaný mobil přispěl k tomu, že Petr Gazdík rezignoval jako ministr školství, Stanislav Polčák pozastavil členství v hnutí STAN, i když se tam teď zase vrátil, ale když to praskne na Víta Rakušana, dozvíme se, že si s tím doma hrají jeho děti,“ doplnil Holec.

Psali jsme: Vládě se nedaří? Najednou „ruský agent“. Rajchl trefil BIS na komoru

A proč to tajil? Z ,,Rakušanova mobilu” vypadly temné zvěsti

Koalice se ministra Rakušana v této věci zastala a Rakušan záležitost hodil na Agrofert, činil tak prý ze strachu, že by ho odposlouchávali. Jak naznačil Holec, jde o absurdní argumentaci. „Kdo jiný za to může, buď za to může Andrej Babiš, nebo Putin, případně oba dohromady. Zeman už je mimo hru, toho už vynechávají...,“ poznamenal moderátor.

K pobavení je rovněž i samotná reakce premiéra Petra Fialy (ODS), který Rakušana kryje: „Protože Petr Fiala miluje svou premiérskou funkci, i když je ta jeho vláda každým dnem horší průšvih, tak pochopitelně nechce skončit. Všechny vládní strany se nejvíce ze všeho bojí voleb. Proto samozřejmě Rakušana podržel jako vždy. Když Rakušan odpravil krátce o volbách policejního prezidenta Švejdara, dokonce ještě ani nebyl ministrem vnitra, prošlo to. Dále Jan Farský, Dozimetr, jmenování Petra Mlejnka z té party kolem Redla z korupční kauzy Dozimetr šéfem civilní rozvědky, to vše Petr Fiala hodnotově přikryl,“ připomněl Holec.

Psali jsme: A proč to tajil? Z ,,Rakušanova mobilu” vypadly temné zvěsti „Zelenskyj se musí probrat.“ Poslední výroky byly na Holce moc. I Černochovou pochválil Orlová, Kladno, Šumperk.... Přesná místa, kde najdete Rakušanovy plakáty za vaše peníze Tisíce lidí se vysmály Fialovi tam, kde to nečekal. „Špatné místo.“

Vítá, že hnutí ANO kvůli poprasku kolem Rakušana zvažuje hlasování o nedůvěře vládě. „Myslím, že to je správně, to, co předvádějí oni, je arogance moci. Rakušan se nám vysmívá, premiér se nám vysmívá...,“ zopakoval komentátor.

Pozastavil se u Pirátů, kteří naopak jako jediní volají po tom, aby Rakušan své kontakty vysvětlil, konkrétně jim vadí exministr z kauzy justiční mafie Pavel Němec, který si ze šifrovaných telefonů udělal byznys. „Pirátů je mi až líto, ti se musejí alespoň trošku pomstít svému volebnímu koaličnímu parťákovi, který je málem vyvedl ze Sněmovny,“ pousmál se Holec.

„Je neuvěřitelné, že se nám to ministr vnitra neobtěžuje vůbec vysvětlit, nepředloží žádný důkaz pro své tvrzení, že ho měl odposlouchávat Agrofert. Vidíme jen každodenní kriminalizaci jedné firmy, na tu se hází všechno. Premiér to překryje, nic se neděje. Dokonce Petr Fiala kvůli tomu odmítl schůzku s Andrejem Babišem. Čili těm už nevadí vůbec nic, jedou jen dál k volbám a jediný, co je drží u moci, je zoufalství a strach z voličů,“ shrnul Holec.

Jeho pozornosti neušla ani obrovská reklamní kampaň, kterou chce spustit vnitro. „Rakušan řadí, svěřili mu Ministerstvo vnitra, tradiční ministerstvo strachu, a on si řekl: ‚Tak a teď se budete bát mě a já si budu dělat, co chci, mně všechno projde. A teď jsme se dozvěděli, že Rakušanovo vnitro rozjede vládní plakátovou kampaň za 40 milionů, která potrvá celý rok až do voleb. To bude kampaň, která bude lidem prodávat úspěchy vlády a vše, co pro ně vláda udělala. A Vít Rakušan sdělil, že to není žádná volební kampaň, že jen potřebuje komunikovat veřejnosti, co pro ně vláda dělá. Takže není to volební kampaň v roce, kdy jsou troje volby... A skutečně mě dojala jeho tečka, kdy řekl, že všechny ty miliony na to nevyčerpá, že to bude třeba jen 39 mega. Tohle není možné, to jsme tu ještě neměli,“ kroutil nevěřícně hlavou komentátor, který se vůbec nediví, že nedůvěra ve vládu je dnes rekordní. „Česká vláda je na dně každý týden, ale týden následující zjišťujeme, že to dno propadlo ještě níž,“ řekl Holec.

Na poznámku jednoho z diváků z chatu, že „Rakušan drží pevně Fialu pod krkem a možná i za koule“, Holec pak poznamenal: „Máte naprostou pravdu, tato situace trvá už od formování vlády hned po posledních sněmovních volbách,“ kvitoval Holec tento názor.

Kromě jiného se vyjádřil ke konferenci o dezinformacích v Poslanecké sněmovně, kdy ředitel BIS Michal Koudelka emotivně podal informace o jednom z ruských agentů v České republice, který za úplatu několika tisíc eur zajistil šíření ruské propagandy u nás. „Michal Koudelka, ten když se rozzlobí, tak to vážně vypadá hodně nazlobeně, akorát vlastně nevíme, proč se rozzlobil, ten člověk nám zase nic neřekl,“ pokračoval Holec a zmínil Koudelkova slova o tom, že „nám tu běhá nějaký ruský agent“. „Jak jsem poslouchal to jeho nazlobené vystoupení ve Sněmovně, viděl bych to na toho ‚respektovského agenta‘ s tou igelitkou s ricinem, jak psal reportér Kundra,“ vtipkoval Holec nad kauzou agenta se ricinem.

„Byla to neuvěřitelná fraška, co předvedli, a nejhorší je, že je to naše tajná služba. Koudelka je samozřejmě provládní šéf BIS, je to taková protažená ruka vlády Petra Fialy, akorát že tajná a lehce také silová. Vidíme, že dělá vše pro to, aby vládu podporoval, a současně jí naznačuje – protože je to pořád jen BIS –, aby si dávala pozor. Do zpráv a do médií jinak solí proti opozici, co je potřeba, vládní média to s ochotou přebírají, takže když je potřeba udělat z někoho extremistu, tak je extremista,“ konstatoval Holec.

Z posledních dnů jej zaujalo vystupování moderátorů Jakuba Železného a Václava Moravce z České televize, které podle něj potvrdilo, že televize veřejné služby je na úplné zrušení. „Dva titáni České televize nám poskytli skvělý důkaz, že tato televize je na zrušení, na privatizaci, protože to, co si tam dovolí její hlavní tváře Jakub Železný a Václav Moravec, to nemá obdoby,“ hrozil se komentátor Petr Holec.

Konkrétně zmínil nedávné Události, komentáře, kde byl hostem děkan Miroslav Ševčík: „Bylo to neuvěřitelné představení, které Jakub Železný sehrál. Zaujalo mě, jakou si dal Železný práci, aby vyjmenoval, že Miroslav Ševčík byl před listopadem členem KSČ, pak že řečnil na kongresech ODS... Říkám si, když chodil do České televize Petr Pavel, fakt si nemůžu vzpomenout, kdy by mu nejen Jakub Železný, ale i další moderátoři vyjmenovali takhle hezky minulost, že byl šéfem základní organizace KSČ, školil se na rozvědčíka, byl agent Pávek čili agent vojenské obdoby StB, měl jste falešnou občanku a tak dále. Nic,“ rozhodil Holec rukama.

Psali jsme: Je to venku. Ševčík: „Železný vyběhl, začal na mě řvát.“ Už víme co

„Ten dvojí metr v České televizi je stále zřetelnější, každý to vidí. Můžete zavřít oči a i tak to uvidíte, ještě než vůbec někdo řekne slovo, tak to uvidíte. Tohle přece není veřejnoprávní televize,“ uvedl. Miroslav Ševčík posléze uvedl, že Železný na něj doslova „řval“. „Železného znám, on je hysterik, je to člověk, který si myslí, že má vždy pravdu. A tohle vystoupení bylo neuvěřitelné,“ dodal moderátor.

Stejné výtky má k Václavu Moravcovi, který dál rozhovor slovenskému Denníku N, kde se velmi ostře vyjádřil proti Robertu Ficovi, k němuž přirovnal Andreje Babiše, o kterém řekl, že před volbami sliboval něco jiného, než pak dělal. „Mně to trošku připomnělo Petra Fialu, že by třeba Václav Moravec vyjmenoval i všechny jeho předvolební sliby a zkonfrontoval je s tou realitou, dokonce ještě lže v České televizi, že vlastně nic takového nesliboval. Nechápu, jak Václav Moravec, když rozdává takové rozhovory, může v neděli sednout na svou židli v Otázkách Václava Moravce a předstírat, že je vyvážený, nestranný. Česká televize je za mě na zrušení nebo na privatizaci,“ zopakoval komentátor Petr Holec.

Psali jsme: „Zelenskyj se musí probrat.“ Poslední výroky byly na Holce moc. I Černochovou pochválil Tisíce lidí se vysmály Fialovi tam, kde to nečekal. „Špatné místo.“ Premiér cítí důvěru lidí. To se nedá ani dočíst... Holec posílá Fialu na léčení, čím dříve, tím lépe Dostane Fiala červenou kartu? Zeman a Blažek. Skutečná pravda o zrodu vlády

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE