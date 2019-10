„Yes, sejmuli jsme ho.“ Takto dopadl bloger, který debatoval s aktivisty zaštítěnými Člověkem v tísni

Již párkrát jsme vás informovali o facebookové iniciativě #JsmeTu, která dle své definice „staví a podporuje konstruktivní dialog bez nenávisti a dezinformací na sociálních sítích a v on-line prostoru“.

K iniciativě se nedávno přihlásil i Šimon Pánek, ředitel neziskové organizace Člověk v tísni. „Vždycky mi vadily osobní útoky na lidi s jiným názorem, názorový oponent přece není nepřítel. Někomu, kdo si myslí něco jiného, není potřeba nadávat, zesměšňovat ho, vyhrožovat mu…"

Koncem loňského roku jsme zaznamenali existenci facebookových skupin #IchBinHier v Německu a #SomTu na Slovensku a hned se nám jejich myšlenka zalíbila. Mimochodem ve Švédsku, kde vznikla první skupina, mají už 70 000 členů, kteří se postavili nenávisti na internetu a osobním útokům na sítích. Důležité je zdůraznit, že nenávisti a útokům nemá být vystavován nikdo, ať už má jakýkoliv názor a přesvědčení.

Pomohli jsme přenést nápad do Česka a založit i zde skupinu #JsmeTu, ta už dávno stojí na vlastních nohou a je skvělá. Podívejte se na video a přidejte se! Má to smysl nebýt lhostejný k okolí, včetně toho virtuálního,“ vyzývá Pánek.

Na videu zástupci #JsmeTu prohlašují, že nechtějí, aby si děti na internetu četly, že homosexuálové jsou zvířata nebo že se mají uprchlíci utopit ve Středozemním moři. Nebo že jejich rodiče nedokáží rozeznat fakta od lží. Popřípadě, že se dnes nesluší na internetu vyjadřovat své názory slušně, což by se mělo změnit. „Nechci, abychom dali tolik síly tzv. Islámskému státu na jejich propagandu, že každý Arab je uprchlík, každý uprchlík je muslim a každý muslim je terorista,“ říká koordinátor #JsmeTu Jakub Dostál.

Na toto video natočil odpověď youtuber Bratříček. „Nechci, aby nějací lidé pod záminkou ochrany dětí rozhodovali o tom, co se bude na internetu psát a co ne. Moji rodiče si celý život čtou a věří, čemu chtějí. Chci, aby to tak mohlo zůstat. Po revoluci jsme říkali: ‚Řekni ďáblovi ne.‘ To bylo svatý. Dnes říkám ne cenzuře, politické korektnosti a tyranii menšiny. Dnes se sluší vyjadřovat svůj názor slušně, stejně jako tomu bylo kdykoliv předtím. Ale nikdo vás k tomu nesmí nutit. Ať už se považujete za jakkoliv morálně nadřazeného. Listina základních práv a svobod, svoboda projevu a práva na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje i informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. Nechci, aby si radikálové obhajovali činnosti své sekty smyšleným problémem se xenofobií. Český národ je otevřený, ale ostražitý. Vadí mi, když si moji blízcí nemohou na internetu ani pokecat. Vadí mi, když lidé v davu přicházejí obsadit veřejné diskuze,“ odpověděl bod po bodu Bratříček na všechny body z videa #JsmeTu.

Reagoval také na Facebooku: „Válka vyhrána. Dostál, lídr sekty, usvědčen ze lži vlastním šéfem.

Pánek to nevydržel a přiznal, že #JsmeTu je celou dobu akce Člověk v tísni.

Pravda se nezajímá o vaše pocity.

Tak zase příště, vy ‚bando dobrovolníků‘.

Bratříček out.

Komentáře ani nestíhají mazat. To je divadlo.“

V komentářích pak někdo přidal příspěvky Terezy Hronové, koordinárky #JsmeTu, která se pochlubila, že příspěvky nahlásila.

Dnes Bratříček zveřejnil video, ve kterém popsal následky jeho konfliktu s členy #JsmeTu. „Dobrá zpráva je, že mám pořád Facebook, ban mi skončí asi za 9 hodin, jsem si toho přes víkend nevšiml. Přišlo mi divný, že by mi nezrušili Facebook.“

„Pokud nevíte, co se dělo, tak o víkendu jsem zjistil, že Šimon Pánek, což je ředitel Člověka v tísni, se konečně přiznal, že sekta #JsmeTu je jeho práce, celou dobu byla práce Člověka v tísni. Následně jsem měl ostřejší rozhovor s jednou vůdkyní sekty, která rozhoduje, na jaké akce se půjde, a krásně jsem si svlažil žáhu na ní, čímž jsem vyprovokoval tu její partičku, takže mi nahlásili skoro každej příspěvek, z nichž asi 3 nahlášením prošly, takže můj facebook přišel o pár pěknejch příspěvků,“ vysvětloval youtuber pozadí příběhu dál.

„Facebook psal, že mi smaže účet, tak jsem se na to připravil, ale zatím to vypadá, že to skončí jenom banem. Takže já mám radost, teď už budu hodnej kluk, slibuju. Teď už nebudu věci nazývat pravými jmény, budu politicky korektní a prostředníček už v životě nezvednu. Nikdy už nikoho nenazvu ‚bečkou plnou lásky‘, ‚uchošťourem‘ a ‚čuchačem vlastních prdů‘. Nenávist není názor, nezapomeňte na to,“ ironizoval youtuber.

