„Za to by měl být někdo souzen.“ České uhlí. Konečná hrozila před plným sálem

Na Kateřinu Konečnou směřoval písemný dotaz z auditoria: „Co je potřeba dělat pro vrácení suverenity státu?“

„Předně je to energetika. Když si s ní neuděláme pořádek, dokud budeme jejími nejlevnějšími vývozci a nejdražšími dovozci a pokud na tom jediný zisk budou mít soukromí investoři, tak to lepší nebude. Nejde jen o energii pro lidi, ale nám odcházejí i podniky, protože máme jednoznačně nejdražší energii. Číňané ji mají pětkrát levnější, Američané třikrát levnější,“ rozohnila se europoslankyně.

Že uhlí nepotřebujeme?!

„Jak dlouho to náš podnikatel se všemi regulacemi vydrží i s těmi dalšími věcmi, které na něj Evropská unie valí? Od příštího roku budeme platit za to, že si topíme doma plynem, bude dražší ropa a benzín. Když máte drahou energii, tak se vám to propíše úplně do všeho. Do výrobních nákladů, do cen potravin. Co s naší republikou – především nutno udělat něco s cenami energií, které tato vláda hloupě zastropovala. V řadě zemí jejich občané neplatí poplatky za obnovitelné zdroje. Třetí a čtvrtý blok Dukovan tady měly stát už deset let. Bez jádra to prostě nepůjde,“ upozornila Konečná.

„My už to říkáme deset let, to není nic nového. Zdroje energií musí být diverzifikovány, jak to dělají Číňané. Podepsali Pařížskou dohodu? Podepsali. Stavějí stejný počet jaderek jako uhelek, aby to měli k dispozici rozumně rozvrstvené, jak se jim to zrovna bude hodit. A u nás, to budeme dělat nějaké foukačky, aby náhodou energobaroni nebyli v mínusu?“ podotkla ironicky Konečná za souhlasného mručení auditoria.

„Je tedy nutno celou energetiku přenastavit, strukturou a koncepcí do budoucnosti. Bez toho, že budeme mít své vlastní zdroje energie a že jich budeme mít dostatek, tak se o žádné suverenitě nemůžeme bavit. V roce 2027 nebo 2028 se ze země, která byla dlouhodobým vývozcem elektřiny, staneme jejím dovozcem. A odkud bude a za kolik nám ji budou prodávat, to je ostudná vyhlídka, pokud to vláda nebude racionálně řešit. A je to další ohrožení naší suverenity,“ řekla Konečná.

„Druhou nutnou věcí je, zastavit jakoukoliv debatu o euru. Máme a chceme mít vlastní českou měnovou politiku a českou korunu. Takže chceme zastavit ty nesmyslné debaty, které vláda vede,“ zdůraznila europoslankyně.

„Třetí věcí, podstatnou věcí, je podpora zemědělství. Bez českých zemědělců, bez jejich produktů a jejich podpory ve veřejných službách, na školách nebo v marketech, se neobejdeme. Jablka z Čech jsou vždycky lepší než ze Španělska. Jiné vlády se ke svým zemědělcům chovají podstatně přívětivěji. Je třeba, aby české děti znaly české brambory či česká jablka. Abychom se začali chovat, jak to dělali naši předkové, a abychom se nechovali jako nevědomci. Vozíme sem, k nám, relativně levně cizí věci, ale naše zemědělství si tady systematicky ničíme,“ pravila za velkého potlesku Konečná.

Fotogalerie: - Sněmovna a interpelace

Půda nic neznamená?

Žena středních let se pozeptala: „Uvažovalo se někdy, v českém nebo v evropském parlamentu, o zákazu fotovoltaiky na zemědělské půdě?“

Podle Konečné to není věcí Evropského parlamentu, ale měl by to řešit náš zákon o půdním fondu a ochraně zemědělské půdy.

Nato se o slovo přihlásil bývalý poslanec za KSČM Karel Šidlo: „Když jsem byl ještě členem hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, což už je před devíti lety, tak když se řešily novely energetického zákona a ochrana půdního fondu, tak se hovořilo i o tom, jak se chovat k fotovoltaice a že by měla být prioritně umisťována na pláštích a střechách domů. Bohužel, byť toto byl opakovaně pozměňovací návrh, tak to nikdy neprošlo. Půda, na které se umísťovaly fotovoltaické panely, už byla dávno propachtovaná energobaronům. Nechci být prorok a nemám na to důkazy, ale ve sněmovně i ve vládě bylo plno lidí, kteří ty fotovoltaiky budovali. Tam žádný veřejný zájem nebyl, jen tenhle soukromý, aby si prosadili to svoje, kde to bude nejlevnější.“

Energobaronům, těm je hej

A přidal vlastní poznatek: „Tak hekticky se to budovalo, že se pro kolaudaci jednotlivých zařízení převážely komponenty po jednotlivých plantážích z místa na místo. To vám dosvědčí lidé z Energetického regulačního úřadu, pokud jsou ještě pamětníci živi. Ti o tom věděli. Bohužel, obrana nebyla žádná. Takže se to tak postupně kolaudovalo, aby se stihly dotační tituly na instalaci fotovoltaiky. Takže nemohlo projít, aby se to instalovalo zejména na budovy, jak jsme navrhovali my.“

Slovo si vzal bývalý letec, podplukovník, jenž podle svých slov odešel z armády, demobilizoval po třiceti letech u letectva, protože se prý s kamarády nechtěli podílet na likvidaci armády „a tím pádem bezpečnosti státu. Vzpomeňte si na Alenu Vitáskovou. Nečekejme, v roce 1793 to čekání mělo úplně jinou ostrost. To byla francouzská revoluce. A kdo to tehdy začínal? Imperiální mocnosti“, to připomenul.

„Ta fotovoltaika se dnes už nemůže stavět na zemědělské půdě,“ zazněla připomínka ze sálu.

Mladý muž pak upozornil: „Andrej Babiš má obavy, že kdyby současná vládnoucí sestava prohrávala, mohl by se u nás stát rumunský scénář,“ konstatoval za šumu v sále pravděpodobně nejmladší účastník debaty.

„Neumím říci, čeho všeho by byla současná vláda schopná,“ odpověděla Konečná. „Pokud bude ale vítězství současné opozice opravdu silné, takové věci, doufám, nedovolí.“