Válka na Ukrajině trvá už 968 dní. Rusové ničí zemi se stále stejnou intenzitou. Vyslali nad Ukrajinu více než 130 smrticích dronů. Letecké poplachy se rozezněly v různých částech země. V Oděse, ale také v okolí města Sumy, v Chersonu a jinde. Přitom když ukrajinská armáda na počátku srpna vstoupila do ruské Kurské oblasti, ukrajinský prezident Volodymyr Zeleskyj prohlašoval, že se tak děje mimo jiné v zájmu Sumské oblasti, která s Kurskou sousedí. Jenže dnes z Kursku opět Rusové Ukrajinu ostřelují.

Než se dostali do Vuhledaru, plnili prý úkoly v deltě řeky Dněpr.

„My, příslušníci 3. střelecké roty 189. samostatného praporu 123. samostatné brigády vojska Ozbrojených sil Ukrajiny, jsme po dobu 22 měsíců prováděli bojové mise v Chersonské oblasti, na ostrovech v deltě řeky Dněpr, kde jsme jsme si na vlastní náklady a za pomoci dobrovolníků zajistili plavidlo a další potřebné vybavení pro plnění bojových úkolů. Velení praporu nevěnovalo našim potřebám potřebnou pozornost,“ prozradili vojáci na videu, u kterého lze jen těžko ověřit jeho pravost.

Sami sebe popisují jako kompaktní bojovou jednotku, která v průběhu války působila na různých úsecích fronty a za svou zemi prý platili cenu nejvyšší. Řada jejich spolubojovníků přišla o život.

Na příkaz velení byla naše jednotka v plné síle převelena k provádění bojových misí v Doněcké oblasti města Vuhledar, kde, jak se ukázalo, naše rota byla jediná z praporu, která převzala bojovou službu na pozicích, které nám byly přiděleny. Po nějaké době byl přijat rozkaz k obsazení nových, podle velení vybavených a chráněných pozic. Průzkum však ukázal, že v této oblasti nejsou žádné vybavené pozice, což velení nahlásili velitel roty nadporučík Vladislav Serenko a velitel čety Oleg Zaginašchenko. Tato oblast byla plně v dosahu nepřátelské palby a nebyla zde zde žádná vybavená palebná stanoviště, žádné palebné krytí, žádné únikové a evakuační cesty, žádná logistická podpora, žádná organizovaná komunikace se sousedními jednotkami, žádná ochrana proti elektronickému boji,“ popsali situaci údajní ukrajinští vojáci.

Když údajní vojáci tuto situaci popsali svým nadřízeným, slyšeli buď ujištění, že přidělený bojový úkol nebudou plnit dlouho, protože přidělená pozice bude stejně dříve či později přenechána nepříteli, nebo slyšeli kupu urážek na adresu vojáků, kteří odmítají plnit svěřené bojové úkoly.

Vojáci však na sociální síti X zdůraznili, že jsou připraveni bojové úkoly plnit, pakliže k tomu dostanou patřičné vybavení a podporu. Přičemž je prý zasadní, aby zásoby a podpora skutečně dorazily, aby nezůstalo jen u slibů.

„Příslušníci roty jsou nuceni složit zbraně a opustit své místo služby, připraveni se kdykoli vrátit a začít plnit bojovou misi s patřičnou podporou a výcvikem,“ uvedli vojáci v závěru prohlášení.

???? ??An appeal from fighters of the 123rd brigade of the Troops of the Armed Forces of Ukraine appeared online, which confirms the escape of servicemen of this brigade from positions near Ugledar, as a result of which the city was liberated by the Russian army.



We, servicemen… pic.twitter.com/2cGdOIhiAC