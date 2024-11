„Žádnej blivajz.“ Kontroloval jídlo v nemocnici a byl překvapen, co dostal

Youtuber Starej Fotr, který točí především videa o jídle, skončil se zlomenou nohou v nemocnici, a tak se rozhodl, že zhodnotí nemocniční stravu.

„Je to pořád taková ta hnusná nemocniční strava, nebo se to za ty roky už nějak hnulo?“ ptá se youtuber.

Jako první přišla na řadu snídaně, která prý vypadá vždy velmi dobře. „Jsou to dva rohlíky, přímo z žatecké pekárny, a jsou moc dobrý a křupavý a k tomu nějaká jejich šunková pěna,“ říká youtuber, že snídaně vůbec nevypadá zle.

A jak dobře vypadala, tak prý i chutnala, rohlíky byly křupavé, pomazánka dělaná z másla velmi chutná. „Možná že ta nemocniční strava vážně není tak hrozná, jak bývala,“ přemítá po snídani Starej Fotr.

A oběd mu dal podle všeho za pravdu. Byl to vývar a vepřový plátek s rýží a už na pohled prý jídlo vypadalo dobře. „Omáčka klasika, nějaké kari, nevypadá to nejhůř, polévka nějaký vývar, taky nevypadá nejhůř,“ hodnotil youtuber a dodal, že zadarmo dobrý. „To jsme jedli v restauracích horší, to maso je krásně měkký, kari omáčka není nejhorší, není to takovej ten nemocniční blivajz, kolikrát v hospodách je to jídlo na horší úrovni,“ dodal youtuber, že je to pro něj docela překvápko.

Následně ještě krátce zhodnotil večeři, což byl chleba s máslem a šunkou. Večeře prý nebyla tak dobrá jako snídaně, ale v zásadě s ní nebyl problém. „Já jsem to teda čekal horší, neříkám, že to jsou nějaký pecky, ale na druhou stranu, že by to bylo něco nepoživatelnýho, to ne. Takže za mě překvapení a je jen otázka, jak je to v jiných nemocnicích,“ dodal youtuber.