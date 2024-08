„Život máte jen jeden, neblbněte.“ Šmucler spustil velkou debatu. Investice Čechů

Šmucler považuje za problém, že Češi investují do předražených nemovitostí, které následně dají svým dětem a hradit budou stále vyšší a vyšší daně z nemovitosti. „Češi absurdně investují do nemovitostí a ty jsou předražené. Nevlastní akcie, bondy, prostě nic, co by je zajistilo na důchod a přitom jim zajistilo ‚cash‘, aby si užili čas, než umřou. Spoří a dají dva byty a chalupu vnoučatům. ‚Odměna‘ je nevyhnutelná. Dřív nebo později přijde obří daň z nemovitostí. Život máte jen jeden, neblbněte!“ napsal v komentáři na platformě X.

Češi absurdně investují do nemovitostí a ty jsou předražené. Nevlastní akcie, bondy, prostě nic, co by je zajistilo na důchod a přitom jim zajistilo “cash”, aby si užili čas, než umřou. Spoří a dají 2 byty a chalupu vnoučatům. “Odměna” je nevyhnutelná. Dřív nebo později přijde… pic.twitter.com/QoLaTYBgFW — Roman Šmucler (@smucler) August 15, 2024

Reagoval tak na informace z článku na Novinkách Česko je národ chudých milionářů ohledně zvyšujícího se jmění českých domácností. Čisté jmění domácností se v letech 2020 až 2023 zvýšilo skoro o devět bilionů korun, a v součtu tak dosáhlo téměř 25 bilionů, uvedla pro redakci Karolína Zábojníková z Českého statistického úřadu.

„Zpráva o růstu bohatství zní na první pohled příjemně, ale nemá smysl ji přeceňovat,“ upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „V první řadě je bohatství velmi nerovnoměrně rozdělené a v druhé řadě při jeho vyčíslování sehrávají velkou roli použité ceny nemovitostí. Právě proto, že v nemovitostech je vlastně největší část tohoto bohatství,“ upozornil.

Ve vlastním domě či bytě bydlí tři čtvrtiny domácností. Z nich přibližně 16 % mělo předloni své hlavní bydlení zatížené hypotékou nebo jiným úvěrem. Další nemovitost vlastnila téměř čtvrtina českých rodin, stojí dále v textu.

Daň z nemovitosti letos vláda od letošního roku zvedla o 80 %. Přičemž zvýšení daně z nemovitosti dopadá především na chudé domácnosti. Zastaralý systém nezohledňuje reálnou hodnotu nemovitostí, to dopadá na chudé domácnosti. Nejchudší domácnosti tak na dani odvádějí čtyřikrát až pětkrát více z poměru ke svým příjmům než ty nejbohatší.

K tématu se pod Šmuclerovým příspěvkem rozjela zajímavá diskuse, zapojili se i politici.

Například stínová ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která slíbila, že pokud lidé dají ve volbách hlas hnutí ANO, nemusí se zvyšování daní obávat. „Když budou Češi volit strany, které zvyšování daní ‚rezolutně vylučují‘ a pak je po volbách bezostyšně zvednou, tak to skutečně hrozí. Když ale budou volit hnutí ANO, které místo zvyšování daní daně pořádně vybírá, nemusí se ničeho bát,“ napsala.

Když budou Češi volit strany, které zvyšování daní "rezolutně vylučují" a pak je po volbách bezostyšně zvednou, tak to skutečně hrozí. Když ale budou volit Hnutí ANO, které místo zvyšování daní daně pořádně vybírá, nemusí se ničeho bát ??@lepsivlada — Alena Schillerová (@alenaschillerov) August 15, 2024

„Pokud bude vlastníků nemovitostí dost, žádná ‚obří daň‘ nebude,“ míní nový europoslanec za Stačilo Ondřej Dostál: „Resp. jen na čas, než stihnou vládu, co ji zavede, metaforicky naházet do Vltavy a zvolit si nějakou lepší. A je to dobře. Vlastní nemovitost, byť malá, je fajn zajištění na stáří i ochrana před námezdním otroctvím.“

Pokud bude vlastníků nemovitostí dost, žádná "obří daň" nebude. Resp. jen na čas, než stihnou vládu, co ji zavede, metaforicky naházet do Vltavy a zvolit si nějakou lepší. A je to dobře. Vlastní nemovitost, byť malá, je fajn zajištění na stáří i ochrana před námezdním otroctvím. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) August 15, 2024

Právě proto, že skoro každý něco vlastní, nemůže taková obří daň přijít ani podle bývalého europoslance Jana Zahradila (ODS). „To, co provedli teď, je ještě únosné, tak se málokdo vzpouzí. Bude-li to pokračovat, narazí to na odpor voličů. Stane se z toho volební téma a každý si rozmyslí, komu to hodit,“ poznamenal.

Právě proto, že (skoro) každý něco vlastní, nemůže taková obří daň přijít. To, co provedli teď, je ještě únosné, tak se málokdo vzpouzí. Bude-li to pokračovat, narazí to na odpor voličů. Stane se z toho volební téma a každý si rozmyslí, komu to hodit. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) August 15, 2024

Od dalších diskutujících padala například slova o finanční negramotnosti českých občanů. „O nevalné finanční gramotnosti Čechů jasně hovoří jejich odmítání eura,“ domnívá se Luboš Mačenka.

Tomu Šmucler kontroval: „To je racionální, nepodléhají ideologii, že to za nás zaplatí Německo. Německo má problém a musíme žít za svoje s korunou,“ podotkl. V dalším komentáři dodal, že Němci nemohou dotovat naše platy. Měna musí odpovídat efektivitě, jinak měna ekonomiku udusí, jak se stalo Řekům a Italům.

Následovala vyjádření, že nemovitosti jsou dobrým uchovatelem hodnoty investovaných prostředků. „Jaké akcie nebo finanční produkty mají roční zhodnocení 20 %, a to s minimálním rizikem?“ zmínil dále diskutér Mačenka.

„Máte fakt pocit, že nemovitosti jsou dlouhodobě 20 %? To se nedivím, že plédujete nesmyslně za euro. Bondy slušných firem jsou za 10 % per a. na 5 let. Náklady s tím nejsou. O akciích blue chips nemluvě,“ reagoval Šmucler.

Máte fakt pocit, že nemovitosti jsou dlouhodobě 20 %? To se nedivím, že plédujete nesmyslně za euro.??Bondy slušných firem jsou za 10 % per a na 5 let. Náklady s tím nejsou. O akciích blue chips nemluvě — Roman Šmucler (@smucler) August 15, 2024

„Nemovitost je ta největší jistota, vedle zlata. Nemovitost mi přináší pasivní příjem a nikdo mi to jen tak nevezme,“ zazněl další názor.

„Nám politici sebrali nemovitost mnohokrát za 800 let. Diamanty, peníze ve Švýcarsku, nikdy,“ dodal k tomu Šmucler.

