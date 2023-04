„Zlí lidé.“ „Ukrajina a obilí? Takto to je.“ Pekárna z Krnova účtuje

reklama

Nekula oznámil, že Česko raději než k omezení dovozu ukrajinských produktů přistoupí ke zpřísnění jejich kontrol, jak to již předtím například udělalo i Rumunsko. U obilí, masa nebo vajec z Ukrajiny se podle něj zatím neobjevil nevyhovující vzorek a připomenul, že u každého vzorku dovezených potravin se dělá rozbor na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek. Jde především o testy na přítomnost mykotoxinů nebo zbytků pesticidů a u všech vzorků se testuje i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium.



Zemědělská a potravinářská inspekce v posledních týdnech odebrala třicet vzorků obilovin a mouky, většinu tvořila pšenice. „Chtěl bych zdůraznit, že zatím nebyl zjištěn nevyhovující vzorek,“ řekl ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Martin Klanica ve čtvrtek pro ČTK.

Obavy českých zákazníků však ani toto uklidnění od ministra zemědělství a kontrolních orgánů nerozptýlilo a část lidí se začala poohlížet na etiketách moučných výrobků či zjišťovat v pekárnách, zdali si kupují výrobky, které ukrajinskou produkci neobsahují.



Reagovat se na obavy části zákazníků odhodlala i pekárna v hornoslezském Krnově a její majitelka umístila před prodejnu ceduli, která informovala, že její provozovna z ukrajinského obilí nepeče. „Nepečeme z ukrajinského obilí,“ objevilo se před prodejnou pekárny Slovanka a vedle nápisu stál i obrázek přeškrtnutého cvrčka, který zřejmě již před vstupem avizoval, že zde zájemci o produkty s přídavkem cvrččí mouky nepochodí.



Poté, co ve středu majitelka pekárny Jana Pernická přede dveře provozovny postavila ceduli s nápisem o nevyužívání ukrajinského obilí, mělo vše podle televize CNN Prima NEWS spustit lavinu a fotografie provozovny s cedulí vyvolala mnoho nenávistných komentářů.



„Tak si to snězte, pekárno! Půjdeme k normálním lidem,“ objevilo se na sociálních sítích pekárny, a někteří dokonce začali tvrdit, že pekárna tímto sdělením „nadbíhá proruským kolaborantům“.



„Jsem docela v šoku, protože taková nevinná věc, jenom upozornění na to, že nepečeme ze závadné mouky. Žádný politický názor,“ vyjádřila se na to pro CNN Prima NEWS majitelka pekárny. Přestože v Česku nebyl podle kontrolních orgánů do poloviny tohoto týdne zaznamenán případ, že by se závadná mouka dostala i k nám, vyjádřila majitelka ke kvalitě ukrajinského obilí obavy.



Podle názorů některých kritiků jde o proruské gesto, což podle některých ohlasů má naznačovat i soukromý facebookový profil Pernické, kde sdílela texty od mnohých lídrů protivládních demonstrací či například záznam besedy o „fašismu na Ukrajině“. Pro CNN Prima NEWS však sama majitelka prohlásila, že proti Ukrajincům nic nemá. „Proti ukrajinským obyvatelům vůbec nic nemám, dokonce sem někteří chodí a jsme v pohodě,“ řekla.

Na vlnu kritiky se rozhodla následně reagovat i skrze facebookovou stránku pekárny. „Vážení zákazníci, přátelé, podporovatelé, Krnováci i přespolní, ale také nefanoušci a všichni, kteří jste věnovali tolik pozornosti – kladné i negativní – naší ceduli. Ceduli upřímně bezelstné stran politických názorů… Kdo by si pomyslel, že rozdmýchá tolik povyku a vášní. A také tolik zla, nenávisti, on-line útoků, vyhrožování,“ podivila se v reakci majitelka.



Vysvětlila, že je pro její pekárnu kvalita a původ mouky velmi důležitá a „stojí na ní vše“. „Podpora lokálních a českých výrobců, zdravé suroviny. Taková je naše filozofie,“ podotkla a pokračovala s tím, že nejde o „geopolitiku“, ale nechtějí péct z mouky z ukrajinského obilí, jelikož byly v „ukrajinské pšenici nalezeny vyšší hodnoty pesticidů a škodlivá látka chlorpyrifos“. „Toxický insekticid je v zemích EU zakázán, byť poměrně krátce. Na Ukrajině je jeho používání povoleno,“ vysvětlila.



Dále v příspěvku pekárny stojí, že je důvodem též aspekt toho, že dovoz ukrajinské pšenice komplikuje konkurenceschopnost českých zemědělců, a podotknutí, že k zákazu dovozu již přistoupily Polsko, Maďarsko, Bulharsko či Slovensko.



„Tak jednoduché to je, kvalita a lokálnost. Fandíme českým, poctivým a ověřeným surovinám,“ zaznělo. Podle pekárny je „údělem současné doby, že asociace s Ukrajinou je citlivé vrávorání na tenkém ledě bezpečné svobody projevu“. „Toxická slova nenávistných urážek a obrovské množství negací, lží, útoků s cílem poškodit jméno pekárny a těch nejsprostších nadávek, které se na Slovanku a její majitelku v uplynulých dnech snesly, však přesáhly hranice snesitelného a jakékoliv racionality. Taková slova jsou dílem zlých, nenávistných a mrzkých lidí, schovávajících se za prapor demokracie,“ odmítla pekárna negativní reakce.



Kromě negativity však měla přijít i podpora. „Jak už to bývá, po záplavě negativních reakcí nás naopak zahřála nesčetná a laskavá vyjádření podpory,“ oznámila majitelka a za takovéto projevy naopak poděkovala.

I přesto však neutichá ani snaha o poškození pověsti pekárny pomocí recenzí například na Google mapách. „Zdravím všechny, myslím, že tato friendly biopekárnička by si zasloužila nějaké pěkné hodnoceníčko. Aby se trochu chytli za hubu…,“ vyzýval kupříkladu jeden z mužů k zacílení na pekárnu ve skupině SPOLU nEUhneme a pekárnu zasypaly stovky recenzí, které ji označují za špatnou, kvůli čemuž se hodnocení pekárny propadlo na 3,5 hvězdičky.

Mnozí dlouholetí zákazníci naopak vytáhli na podporu podniku, který byl až doposud – podle starších recenzí – dobře hodnocen. „Nejlepší pekárna v okresu. Zdravé, čerstvé a výborné zboží,“ podpořil provozovnu jeden z jejích zákazníků.

