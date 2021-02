„Žrali jsme z jedné misky.“ Šlachta popsal odstřel. Sáhl na ČSSD, ale i do divného nákupu za 300 milionů

Plukovník Robert Šlachta v rozhovoru přiznal, že zlomem pro něj byl rok 2016, kdy tehdejší ministr Milan Chovanec zrušil jeho oddělení. „Já vždycky říkám, že jsme pomalu žrali z jedné misky. Teď najednou to skončilo a zůstalo ti pět, šest lidí, protože Chovanec řekl, že kdo bude se Šlachtou, tak prostě bude mít problém,“ pověděl. Není pravdou, že by se při razii na Úřadu vlády našly akorát kabelky. „Těch sto padesát kilo zlata je u krajského soudu, kde je obžaloba a soudí se to teď teprve,“ popsal. V rozhovoru nastínil též své politické ambice.

Bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta byl hostem rozhovoru Brocast. Na úvod se moderátoři hosta ptali na to, proč je vnímán tak kontroverzně. Většina lidí ho vnímá pozitivně, ovšem někteří, zlojedi jak jim říká, ho opravdu vnímají kontroverzně. Následně se bavili o jeho knize, kterou napsal ve spolupráci s investigativním novinářem Josefem Klímou.

„Když jsem skončil (u celní správy pozn. redakce) v roce 2019, tak si představte rybku z akvária a teď ji pustíte do řeky. Najednou tam pluješ a mlátíš do těch skel, tak to jsou ta pravidla, kterými jsem žil třicet let pořád pod nějakými pravidly a velením. Teď ji najednou vypustili tu rybku, já jsem mohl vyplout, takže jsem byl velmi rád, že jsem se do té knížky pustil, protože jsem měl strašně moc práce, psal jsem ji asi tři a půl měsíce. Vypil jsem tolik vína, že si myslím, že to váš barák ani neviděl, co jsem u toho vypil,“ pousmál se plukovník. Moderátoři na to s úsměvy na rtu odpověděli, že je dost podceňuje. „Musím říct, že už vždycky ve tři ráno, když jsem psal, tak jsem měl v sobě sedmičku a ráno jsem se probudil a musel jsem půlku vymazat nebo by mě hned zavřeli,“ zdůraznil.

O knize věděl, že vzbudí určitou kontroverzi, nakonec nebyla ani anonymní a Šlachta se ji snažil psát konkrétně. „Já jsem nepsal XY a nenazýval jsem íčka áčkem a podobnými věcmi, ale psal jsem to hodně konkrétně, čím vším jsem si prošel a o těch lidech, kterými jsem prošel,“ vysvětlil.

Josef Klíma měl dle Roberta Šlachty podmínku a to tu, že dá slovo všem lidem, o kterých v knize píše. Právě proto na konci knihy vznikla příloha, kde dává slovo právě těmto lidem. „Já si ze začátku říkal, ty vole, já píšu knihu o sobě a budu dávat prostor Ivanu Langerovi? To je jako když si prostřelíš koleno. To je normální sebevražda, ale to slovo dal, je pravda, že oni se nevyjádřili, pak Ivan Langer se vyjádřil až po vydání knihy, že jsem smrdutý psík nebo nějaký takový věci, že mám krev na rukou. Mně je to úplně jasný, ti lidi úplně nenávidí to, že my jsme do takových lidí šli. Oni si mysleli, že jsou nedotknutelní. Já tam třeba píšu o těch schůzkách, kdy pan Langer si se mnou dával schůzku o půlnoci a řekl, že nesmíme do té Nagyové jít a podobné věci a takto to funguje. To je ta realita, kterou jsem se v té knížce snažil popsat,“ dodal.

O Nagyové se dále rozpovídal. „Teď si vezmi, že jsi začal dělat na kauze, když to je milenka premiéra, její funkce byla milenka premiéra. Ona neměla jinou funkci na úřadu vlády, možná byla nějakou úřednicí, ale byla to milenka premiéra. Premiér ovládal policejního prezidenta, že si ho dosadili, Červíček byl jejich policejní prezident, byl dosazený a teď máš u policie vše nastavený, že policejní prezident je jejich, na policejním prezidiu všechna data jsou nastavena tak, aby ty informace k nim dotekly, takže já jsem dělal vše tak, aby se nikdo nic nedozvěděl. V tomto jsem žil dva roky. Teď jsem zjišťoval, tihle lobbisti, o kterých se píše, zlato zabavené, to možná vypíchnu, zlato zabavené je a těch sto padesát kilo je u krajského soudu, kde je obžaloba a soudí se to teď teprve,“ vysvětlil. Nesouhlasí tedy s médii, které často říkaly, že se našly akorát kabelky a nic jiného.

Dále promluvil o tom, jak vypadal jeho běžný pracovní den. Moderátoři připomněli, že Šlachta prací přímo žil. „Já jsem byl workoholik úplně, ale úplně drsný, takže jsem bydlel na Zbraslavi tři sta metrů pod ubytovnou. V šest hodin ráno jsem byl v kanceláři a odcházel jsem v devět, v deset nebo na ubytovně ke mně lidi jezdili, takže denně šestnáct hodin. Víkendy, vždy jsem tomu dával, že den jsem byl doma a už jsem jel znovu. Já jsem nikdy nebyl na dovolené, já jsem nikde necestoval, byl jsem pořád v práci,“ popsal.

Zlomem bylo pro něj zrušení útvaru Ministrem vnitra Milanem Chovancem v roce 2016. „Teď si představ, že ti přestane zvonit mobil, protože do té doby si myslíš, že hýbeš světem a teď ze dne na den to skončí, kámoše, které máš, tak je nemáš, protože samozřejmě už nejsi ve funkci, takže už tě mají někde. To bylo asi to nejhorší, že vlastně tu celou dobu jsi žil s nějakými lidmi. Ten ředitel byl přece jenom vysoko, měl pod sebou nějaké stupně a těch třicet lidí jsi bral, já to vždycky říkám, že jsme pomalu žrali z jedné misky. Teď najednou to skončilo a zůstalo ti pět, šest lidí, protože Chovanec řekl, že kdo bude se Šlachtou, tak prostě bude mít problém,“ pověděl plukovník. Lidi se ho tedy najednou začali bát.

Následně Šlachta okomentoval podezřelé jarní nákupy ochranných pomůcek. „Přece nemůže Ministerstvo zdravotnictví zadat zakázku firmě, která sedí na Belize, jednatel je zavřený a má jedenáct exekucí. Nebo jednatel má jedenáct exekucí a majitel je zavřený a oni mu za tři sta milionů přiklepnou zakázku? Ty roušky a ty respirátory jsou potom jednou tolik předraženy, a ještě kvalitou ani nestačí a oni řeknou, že se spěchalo, ale to nejde. Když pracuješ na ministerstvu, tak jedním kliknutím zjistíš, jestli ten člověk je v exekuci, máš souhrnný přístup na účty, když chceš, tak si ověříš úplně vše. Buď je to, že ti lidi jsou tam úplní lemplové na těch ministerstvech anebo je to něčí vědomá hra, že to tak přihrávají.

Mně by třeba zajímalo, když pan Hamáček chce tu vyšetřovací komisi, jak o tom mluvil, tak já bych pana Hamáčka vybídl prostřednictvím vašeho pořadu, ať to vyšetřuje už od ledna, od února a začne, kde a jaký informace on měl a co donesly zpravodajské služby. Pokud máme mimo BIS zpravodajskou službu Úřad pro zahraniční styky a informace, který by měl mít informace a chránit občany zvenku, tak nevím, jak ten úřad nebo to možná panu ministrovi tu informaci dal, ale v prvé řadě, jestli v Itálii, Rakousku se to objevovalo, tak ty informace jsme tady měli a ne že bychom tomu nezabránili, to ne, ale bylo by to o tom, že naše firmy byly připravené na to, že ty roušky mohly šít a mohli jsme v té první fázi ten největší náraz udělat,“ upozornil bývalý ředitel ÚOOZ.

Moderátoři se svého hosta zeptali na to, proč je spravedlnost v Česku pomalá. „Proč prostě Vietnamce odsoudí a odsedí si to a toto se soudí sedm let, a ještě dlouho asi bude?“ zeptal se moderátor. Ta otázka je dle Šlachty velmi složitá. „Vezmi jenom stav legislativy u nás. My pořád máme trestní řád, trestní řád je taková kuchařka pro orgány činné v trestním řízení, máme z jednašedesátého roku, který se nějakým způsobem pořád novelizuje. To jsou třeba věci, které jsou ohledně důkazů, způsobu získávání důkazů a potom u soudů… Já jsem přesvědčen o tom, že trestní řád by měl být napsaný nový, už by měl být nový trestní řád, který odpovídá té situaci, která je tady dnešní, jakým způsobem se pracuje, jakým způsobem se dělá, zmenšení administrativy. Jenom když vezmeš to, že tady se třeba svědek vyslýchá během toho řízení čtyřikrát, pětkrát. Já jsem byl předminulý týden u soudu. Po šesti letech se soudila věc a mě se soudkyně ptala, co v tom úředním záznamu bylo, což si nemůžu pamatovat při tom všem, co jsem si prožil. Jsou to věci, které advokáti si nějakým způsobem prodlužují. Samozřejmě prodlužují to z toho důvodu, že David Rath ze začátku, všichni byli hurá a teď po sedmi letech potom, když nastoupil, tak vím, že na debatě v Olomouci si v prostředku diskuse stoupl jeden pán a zeptal se mě: ‚Pane plukovníku nemyslíte, že by bylo lepší po těch sedmi letech ,ať vůbec nejde do vězení a radši léčí lidi?‘ To je něco strašného,“ soudí Šlachta.

Na závěr okomentoval své politické ambice. Rozhovor byl točen ještě předtím, než oznámil představení svého nového politického hnutí Přísaha. „Možná mám tu devízu, hodně velkou, že vím, jak to nedělat, protože jak jsem hodně dlouhou dobu byl za tou politikou, tak jsem viděl, jak ti lidi se chovají,“ pověděl. Souhlasil s připomínkou moderátora, že letošní rok byl přehlídkou nekompetence vládních i opozičních politiků. „Já jsem četl v médiích, že přišel nějaký exředitel nějaké pojišťovny a excelovskou tabulkou jim spočítal, jaký bude nárůst, přitom, když se podíváte na Ministerstvo zdravotnictví, podíváte se, kolik tam máte úředníků a musí tam přijít někdo z venku a musí přinést excelovskou tabulku? Teď se můžeme bavit o PR akci na očkování, kde jsme zaspali. Je to o stavu státní správy, je to o stavu, jací jsou tam úředníci, jak jsou namotivováni. Mně se líbilo, cos tu řekl, že stát by měl být štíhlý a dobře zaplacený. Ať si berou sto tisíc, ale nemusí jich tam být deset, stačí jeden, který opravdu bude kompetentní,“ myslí si. Stát si dle Šlachty neváží chytrých lidí a lidí, kteří pro ten stát fungují.

