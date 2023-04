1 600 Kč. „Žrát cvrčky“ se nevyplatí. Daniel Vávra tuší, o co jde

reklama

Cestovatel Daniel Přibáň jakožto zastánce pojídání hmyzu si nedávno na sociálních sítích stěžoval na šíření dezinformací ohledně tohoto tématu. Reagoval především na ztrátu odběratelů českého start-upu Sens Food, který vyrábí jídlo právě z hmyzu. Přibáň vysvětloval na Facebooku, že jedení hmyzu není pro lidstvo novinkou, a šíření odporu vůči hmyzu označil za dezinformaci šířenou hlupáky. Start-up Sens Food navíc na internetovém obchodu nabízí 80 gramů cvrčků jen za 649 korun.

„Není to nějak málo? Mají ty cvrčci housličky? Je mezi nimi brouk Pytlík? Není to od Přibáně kanibalismus?“ reaguje na ceny cvrčků a Přibáňova vyjádření český designér Daniel Vávra a usnáší se nad tím, že je jisté, že „za všechno můžou tupí dezoláti“. „Za 649 korun pořídíte 1 kg kvalitního hovězího, 80 g cvrčků s kořením,“ vyčítá a ironicky dodává, že koupí cvrčků však lidé mohou zachránit svět.

Pozastavuje se dále i nad tím, jak velkým tématem se cvrčci jakožto pokrm či příměs do jídla v poslední době stali. „V Brně dělají hamburgery, přidává se to do potraviny, kdo to nechce jíst, je dezolát, lepší lidé se předhánějí v deklamacích, zda raději jedí červy, cvrčky, nebo kobylky, dezinformátoři šíří řetězové e-maily o cvrčcích,“ píše a dodává, že neuplyne den, aby o cvrčcích nebyla v televizi reportáž.

Fotogalerie: - Déčko pokračuje

Za zvláštní Vávra považuje i cenu broučků. „Normální oběd má obvykle 500 gramů a maso z toho představuje 150 gramů. Abych se nažral stejného množství cvrčků, musel bych za ně zaplatit 1 600 korun!“ spočítal Vávra s tím, že za 1 600 korun lze koupit i půl kila svíčkové. Vyvstává tak podle designéra otázka, proč je tak drahé vyprodukovat kilo cvrčků, když podle všech studií má být jejich produkce levná, snadná a ekologická. „Jak může drahá věc spasit svět před nedostatkem jídla? Neodráží cena náhodou náročnost výroby, a tedy i energii a emise?“ ptá se v příspěvku.

„Super kvalitní hovězí maso je třikrát levnější než broučí krmivo pro zvířata a má víc proteinu,“ dodává Vávra vyjádření i k údajnému vysokému podílu proteinu v hmyzu. Na 100 gramů obsahují broučci 24 gramů bílkovin, na stejné množství hovězího masa to je gramů 26, cituje na Facebooku ze stránky Eat this, Not that. „Proč bych měl jíst drahé brouky dochucené kořením, když můžu jíst levněji dobré zdravé jídlo? Jo, možná proto, že hovězí je na seznamu škůdců světlých zítřků a jeho produkce se už teď v EU omezuje,“ prohlašuje.

Česká podnikatelka Angelika Bazalová Danielu Přibáňovi vyčítá pokrytectví. Způsob, kdy se kampaní bojkotuje něčí byznys, do Česka podle jejích slov zavedl právě Přibáň a jemu podobní. „Mně to přijde zajímavé, protože tyhle způsoby, kdy se kampaní bojkotuje něčí byznys, sem zavedli právě lidé jako Přibáň. Názory, že některé zboží by se z různých důvodů mělo bojkotovat, většinou pocházejí právě od strážců mravních hodnot,“ píše na Facebooku. „Dezoláti jsou hrozný, máte pravdu, pane Přibáni,“ uznala a přidala poznámku, že se tyto jeho praktiky rychle naučili.

