150 na dálnici? Turek by limity úplně zrušil

Od začátku roku platí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Díky ní je možné na českých dálnicích jezdit rychlostí až 150 kilometrů za hodinu.

Prvním úsekem, kde se tento nový limit zavede, bude dálnice D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi, konkrétně mezi kilometry 80 a 130. Tento úsek zahrnuje devět mimoúrovňových křižovatek a jednu oboustrannou odpočívku.

Europoslanec Filip Turek považuje zvýšení maximální povolené rychlosti na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic za logický krok. Podle něj moderní automobily splňují všechny technické požadavky na bezpečnou jízdu i při vyšších rychlostech. „Zvýšení rychlosti na 150 km/h nepředstavuje bezpečnostní riziko. Moderní automobily jsou na to technicky připravené,“ řekl.

Turek podporuje zavedení neomezené rychlosti na dálnicích. Zdůrazňuje, že zodpovědnost by měla být ponechána na jednotlivých občanech, přičemž klíčovým faktorem je technická způsobilost jak dálnic, tak automobilů. „Podle technické způsobilosti dálnic a automobilů je bezpečné jezdit na mnoha úsecích. V Česku by měla být povolena neomezená rychlost, ale mělo by to být na uvážení každého řidiče,“ podotkl.

Turek: Inspirace Německem

Turek argumentoval i srovnáním s Německem, kde je na mnoha úsecích dálnic neomezená rychlost. „V Německu je také neomezená rychlost, přitom tam mají více zatáčkovitých úseků než my. Naopak, v Česku máme často širší dálnice než v Německu. Je to na zodpovědnosti každého člověka,“ pokračoval. A že by u nás měla být neomezená rychlost stejně bezpečná, ne-li bezpečnější.

Filip Turek AUTO



Rizika vyšší rychlosti a bezpečnostní opatření

Poslanec Martin Exner oponoval a upozornil na rizika spojená s vyšší rychlostí a její dopady na bezpečnost silničního provozu. „Se zvyšující se rychlostí roste riziko nehody a její následky jsou vážnější. Řidiči mají kratší čas na reakci.“

Podle něj by zavedení neomezené rychlosti mělo být podmíněno jasnými pravidly a bezpečnostními opatřeními. „Je to povolené, zákon máme přijatý. Na úsecích, kde by to bylo povolené, musí být tři pruhy. Musí tam být rovina a proměnlivé značení, aby se rychlost dala upravovat při špatných podmínkách,“ zdůraznil.

K tomu Turek poznamenal, že v Německu, kde je na mnoha úsecích dálnic neomezená rychlost, nejsou statistiky nehodovosti výrazně horší než na úsecích s omezením.

Exner: Pravidla musí platit pro všechny, nejen pro nejvýkonnější vozy

Exner kritizuje přístup, kdy by se pravidla na dálnicích přizpůsobovala pouze nejvýkonnějším automobilům. „Nemůžeme předělávat pravidla na ta nejlepší auta těch nejbohatších lidí. Musíme dělat pravidla pro běžná auta, třeba pro tříválcové škodovky s 50 kW. Spousta řidičů netouží závodit po dálnici rychlostí 150 km/h, ale chtějí se jednoduše někam bezpečně dostat rychlostí 130 km/h,“ poznamenal.

Martin Exner STAN



V debatě s Turkem Exner trval na tom, že maximální rychlost by měla být nastavena tak, aby byla bezpečná pro všechny účastníky silničního provozu. „Já jsem třeba jezdil ve Švédsku. Tam mohou jet všichni – ať mají porsche, nebo jakékoliv jiné auto – stejnou rychlostí, maximálně 130 km/h,“ dal za příklad. A vrátil se k tématu běžných aut a k nutnosti zohlednit jejich technické možnosti při nastavování pravidel provozu na dálnicích.

Turek následně namítl, že všechna auta vyrobená od roku 2000 mají konstrukční rychlost na 150 km/h.

Rychlost 130 km/h je pro Česko dostatečná

Exner zopakoval, že zvyšování rychlostního limitu není nutné, protože rozdíl v době jízdy mezi 130 km/h a 150 km/h je minimální. „Stopadesátka je příliš, Česku stačí 130 km/h. Když jedete do Brna, je to rozdíl maximálně 10 minut.“

Dále upozorňuje, že nepřiměřená rychlost patří mezi hlavní příčiny smrtelných nehod na silnicích. Podporuje svůj argument mezinárodním srovnáním. „Jednou z hlavních příčin úmrtí na silnicích je nepřiměřená rychlost, která vede k nehodám,“ konstatoval.

Nižší rychlost může vést k nehodám

Turek oponuje tvrzení, že vyšší rychlost je hlavní příčinou nehod. Naopak tvrdí, že příliš nízké limity mohou způsobovat nepozornost řidičů a tím i nehody. „Šestnáct let jsou moderní auta na trhu. A pro moderní auta je rychlost 130 km/h samozřejmě pomalá. Člověk se při ní nesoustředí, kouká do telefonu. Auta od roku 2016 mají také adaptivní tempomaty,“ zmínil. A že nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí v Česku se nestávají primárně na dálnicích.

Exner se nad jeho slovy pousmál a opětovně zpochybnil argument, že rychlost 130 km/h je příliš nízká.

Vyšší rychlost podle Turka vede k vyšší pozornosti řidiče. „Vysoká rychlost znamená, že se člověk lépe soustředí. A nikdo nikoho nenutí jezdit neomezenou rychlostí.“

V kontextu poukázal na problém příliš pomalých řidičů na dálnicích, kteří mohou být stejně nebezpeční jako ti, kteří překračují rychlostní limity. „Často se stává, že na dálnicích jede někdo nepřiměřeně pomalu. A to není trestáno ani vymáháno,“ řekl, a že řidiči vozidel, která nejsou schopná jet přiměřenou rychlostí, ohrožují nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu.

Některá vozidla podle slov Turka už technicky na dálnice nepatří. Například dědeček s Trabantem, který jede 80 km/h. „Dědeček, jehož auto jede 80 km/h, na dálnici nepatří. Bohužel, v určitém věku tam nemá co dělat. Je to pro něj nebezpečné, je to pro něj riziko, a je to nebezpečné i pro ostatní. Pokud už třeba nevidí, neslyší, nemá dobré reakce. Trabant bez nejvyššího rychlostního stupně? Ten by tam v dnešní době vydržel tak deset minut, pak by se přehřál. Takové auto tam nepatří. Je to nejslabší článek.“

Exner zároveň zpochybnil, zda jsou na českých silnicích opravdu tak moderní auta, jak Turek naznačuje. „Ale kolik lidí má auto střední nebo vyšší třídy? Mercedes z roku 2000?“ pozastavoval se. Souhlasil však s tím, že zákon stanovuje minimální rychlost, kterou musí vozidlo na dálnici splňovat.

Zvýšení maximální rychlosti bude umožněno díky instalaci proměnného dopravního značení, které v případě nepříznivých podmínek, jako je špatné počasí nebo hustý provoz, rychlostní limit automaticky sníží. Instalace značení by měla být dokončena do července 2025, kdy se očekává spuštění pilotního provozu.

Pokud bude tento projekt úspěšný, plánuje Ředitelství silnic a dálnic zavést zvýšený rychlostní limit i na dalších úsecích dálnic, například na D1 mezi Přerovem a Ostravou nebo na D11 v okolí Hradce Králové.