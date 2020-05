3:10. To není hokejový debakl. To je vážný problém ČSSD

Pouze ve třech krajích ze 13 by v podzimních krajských volbách mohla projít sociální demokracie. Nepříliš lichotivý výsledek straně jistě dělá těžkou hlavu. Průzkum má podle informací Práva strana pro vlastní potřebu. Píše to server Novinky.cz.

reklama

Pardubický, Jihočeský a Jihomoravský kraj. To jsou podle průzkumu tři kraje, v nichž by mohla sociální demokracie překročit potřebnou pětiprocentní hranici po vstup do zastupitelstva. Pokud by takto krajské volby skutečně skončily, byl by to pro ČSSD doslova debakl. Nyní má totiž zástupce v celé republice a v pěti krajích dokonce hejtmany.

Volebním manažerem strany je Michal Hašek, ten pro Právo uvedl, že kandidátky budou k dispozici na konci května po jednání stranického předsednictva. V některých krajích (jako například v Pardubickém) je však již nyní jisté, že dřívější ryze sociálnědemokratické kandidátky doplní i zástupci dalších stran včetně nezávislých kandidátů.

Lídři už jsou známi například v Královéhradeckém kraji, kde jím bude dosavadní hejtman Jiří Štěpán, v Pardubickém kraji to bude dosavadní hejtman Martin Netolický. V Jihočeském kraji pak bude v čele kandidátky hejtmanka Ivana Stránská. V Moravskoslezském kraji by mohl být v čele kandidátky Josef Kajnar, ve Zlínském Taťána Valentová Nersesjan, v Libereckém kraji Josef Jadrný, v Ústeckém Martin Klika a ve středních Čechách Robin Povšík. Post jihomoravského hejtmana by mohl pro ČSSD chtít získat Marek Šlapal, v Olomouci pak Jiří Zemánek a na Vysočině Jiří Běhounek.

A jak by to vypadalo ve sněmovních volbách? Květnový průzkum voličských nálad společnosti Sanep ukázal, že hnutí ANO Andreje Babiše neoslabila ani koronavirová krize. Se ziskem 29,6 procenta hlasů by Babiš získal téměř stejné množství hlasů od voličů jako ve sněmovních volbách v roce 2017. Překvapila by však Trikolóra Václava Klause mladšího, která má podle agentury šanci dostat se do Sněmovny se ziskem 5,2 procenta hlasů.

Pokud by se v dohledné době konaly volby, pak by podle průzkumu společnosti Sanep Andrej Babiš zůstal neporaženým králem politické scény, neboť by od voličů získal obdobné množství hlasů jako ve volbách v roce 2017.

Druhá ODS by si polepšila. Zatímco na podzim 2017 získali občanští demokraté 11 procent, teď by to bylo téměř 13,5 procenta. Třetí místo by obsadili Piráti, kteří by teď měli 11 procent. V posledních volbách měli 10,8 procenta.

Pod pomyslnými stupni vítězů by skončila ČSSD se sedmi procenty. Ve volbách získala 7,3 procenta. Až pátou příčku by obsadil Tomio Okamura se svým hnutím SPD. Získal by 6,7 procenta hlasů, zatímco ve volbách na podzim 2017 získal 10,6 procenta hlasů. Komunisté by si také pohoršili. Květnový průzkum společnosti Sanep jim přisuzuje 5,9 procenta hlasů, zatímco v posledních volbách obdrželi téměř 7,8 procenta.

Na sedmém místě se se ziskem 5,2 procenta ocitla Trikolóra Václava Klause mladšího. Až za Klausem by skončila TOP 09 s pěti procenty, hnutí STAN se 4,9 procenta a lidovci se ziskem 4,5 procenta. Starostové ani lidovci by se tak do Sněmovny nedostali.

Podle aktuálního průzkumu společnosti Sanep by teď Zelení získali 0,8 procenta, zatímco v posledních volbách získali ještě 1,5 procenta.

Psali jsme: Wollner chválí, Fridrichová děkuje. Koho jsem musela op*cat? Redaktorka, co honila Schillerovou, promluvila Skopeček (ODS): Odmítáme nákup aerolinek i další zadlužování Kalousek je zděšen, bojí se promrhaných miliard. Vláda přemýšlí o obřím nákupu Ministerstvo kultury: Doporučení pro provoz knihoven od 18. 5. 2020

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.