30 miliard pro podniky? Jen tento jich potřebuje 5. Zděšení v průmyslu

Předseda vlády Petr Fiala v nedávném rozhovoru pro televizi Nova prohlásil, že vláda nenechá nikoho bez pomoci. Pomáhá domácnostem, pomáhá seniorům, pomáhá malými i středním firmám a nezapomene prý ani na ty velké. V rámci krizového rámce EU na pomoc pro tyto firmy uvolní 30 miliard korun.

Konstatoval, že zastropování cen silové elektřiny a plynu pomůže domácnostem i veřejnému sektoru.

„Pomůže to veřejnému sektoru včetně sportovních klubů, nemocnicím, školám a dalším a dalším a pomůže to také drobným a středním podnikatelům. To je nesmírně důležité. Máme i způsob, jak pomoci velkým firmám, přes dočasný krizový rámec. Máme připravených třicet miliard. Takže v tom nikoho nenecháme,“ oznamoval Fiala

Viceprezident svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar však upozorňuje, že tato částka na záchranu českého průmyslu nestačí.

„Vláda alokovala 30 miliard, ale jen Třinecké železárny potřebují pět miliard navrch na energie,“ upozornil Špicar.

Premiér Petr Fiala však v rozhovoru pro Seznam Zprávy oznámil, že možnosti české ekonomiky jsou významně omezené. Opozice i průmyslníci, kteří volají po národním řešení hledání pomoci pro největší podniky, by si měli uvědomit jednu věc.

„Problém je, že financovat a legálně udělat podporu velkým podnikům a průmyslu vlastně není možné v tom rozsahu, v jakém oni požadují. Musíme najít evropské řešení, které sníží ceny energií. Nejhorší by bylo začít to řešit jenom na národní úrovni. ... Všichni ti, co dnes volají po národním řešení, si musí uvědomit, v jaké konkurenci ta naše podpora potom bude. To bude v konkurenci s Německem, Francií, Nizozemskem nebo Rakouskem - a musíme si srovnat realisticky možnosti těch zemí. Toto není dobrá cesta. Proto je lepší cesta, o které mluvím já - to je, že se domluvíme na evropském řešení, které povede k poklesu cen. Samozřejmě, že jakmile se dostaneme k národním řešením, my také půjdeme dál, než jsme šli teď, ale v té konkurenci to nebude prostě dostatečné,“ varoval Fiala.

