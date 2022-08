50 tisíc za plyn. 17 tisíc za vytápění a to není vše. V Kolíně se zapotí. Zatím v tom nad Rýnem

Anketa Bojíte se, že kvůli globálnímu oteplení masivně vyhoří naše lesy? Bojím 4% Nebojím 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1418 lidí prostřednictvím své tiskové zprávy informovala, že od začátku října razantně navýší ceny dodávek tepla i zemního plynu. Podle společnosti je na vině až téměř 450procentní nárůst pořizovacích nákladů na zemní plyn.



Zemní plyn chce dodavatel energií nově prodávat místo za dosavadních 7,87 centů (19,40 Kč) za kilowatthodinu (brutto) na 1 euro a 83 centů (45,10 Kč) – plyn se tedy odběratelům zdraží přibližně až o 25 Kč za kWh.



V kolínském bytě s roční spotřebou 10 000 kilowatthodin se tak roční náklady podle společnosti zvýší na více než dvojnásobek na přibližně 2002 eur (necelých 49 350 Kč) ročně, a to z dosavadních 960 eur (přes 23 650 Kč).



Růst o 108 procent však není zdaleka to nejhorší. U velkého bytu nebo menšího rodinného domu s roční spotřebou 15 000 kilowatthodin již roční cena dodávek plynu vzroste z přibližně 1353 eur (33 333 Kč) na 2918 eur (71 904 Kč), což představuje nárůst o téměř 116 procent.

Pot poleje německé nájemníky také po doručení obálky ukrývající účet za dodávky tepla. Ceny dálkového vytápění, které se v roce 2021 v bytě v Kolíně nad Rýnem pohybovaly průměrně kolem 407 eur za rok (10 034 Kč), se vyhoupnou na 705 eur za rok (17 381 Kč).



Společnost růst cen vysvětluje hned několika důvody. Nejprve měl jejich růst ovlivnit celosvětový nárůst poptávky po zemním plynu v důsledku oživení ekonomiky po koronakrizi, po ruském rozpoutání války na Ukrajině se situace na trhu se zemním plynem opět výrazně zhoršila.

„Situace je v současné době velmi nestabilní, zejména proto, že není jasné, kolik zemního plynu bude v budoucnu ještě pocházet z Ruska. Alternativní zásobování z jiných zdrojů, například zkapalněným zemním plynem (LNG), je výrazně dražší než současné zásobování zemním plynem prostřednictvím plynovodů,“ vysvětluje společnost.

A to není vše. Dodavatel v závěru dodává, že německá vláda schválila dva nové poplatky, které mají rozdělit dodatečné náklady velkoobchodních společností na nákup plynu mezi všechny koncové zákazníky, přičemž zmiňuje, že tak na začátku října anebo listopadu čeká německé odběratele ještě nový poplatek za obstarávání drahých ruských smluvních dodávek plynu a poplatek za naplnění zásobníků plynu. „Tyto dodatečné náklady ještě nejsou zahrnuty ve výše uvedených cenách,“ radí RheinEnergie svým zákazníkům, aby si raději připravili větší finanční rezervu.



Jak poznamenává komentátor agentury Bloomberg Javier Blas, tak nyní „němečtí maloobchodní spotřebitelé začnou pociťovat bolest, která je na velkoobchodních trzích patrná již delší dobu“.

