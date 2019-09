A tady policie mlčela! Dohra akce u Koněva: Prý se stala nespravedlnost

„Na včerejší demonstraci za záchranu pomníku Koněva mne zaujal přístup PČR. Zatímco proti výrazně agresivnější nepovolené demonstraci, která proběhla v noci 11. 7. 2018 ve Sněmovní ulici v Praze (kde je navíc ze zákona zakázáno shromažďování), policie nezasáhla, k včerejšímu velmi mírnému shromáždění přistoupila přinejmenším komisně. Nevšiml jsem si ale, že by stejně zasáhla proti agresivní skupince, která se snažila hlukem narušovat průběh shromáždění,“ uvedl Kobza. Poukázal tak na demonstraci, která se konala před dolní komorou Parlamentu v souvislosti s hlasováním o vyslovení důvěry druhé vládě Andreje Babiše (ANO).

Tak vyhrocenou demonstraci hlavní město Praha dlouho nepamatuje. Pod sochou maršála Koněva se do sebe pustili i důchodci. S pokřiky typu „kundo bolševická“, „pojď, babo, jednu dostaneš“ se do sebe pustili. Celkově ale akce proběhla v klidu, incidenty, byť hodně brutální, se odehrály pouze na jednom okraji náměstí.

Na akci dorazilo odhadem kolem dvou stovek lidí. Střety, které během projevů mezi zástupci obou táborů probíhaly, neměly místy daleko do krve. Překvapivé bylo i to, že do sebe brutálně „šli“ i důchodci.

Mezi řečníky akce patřil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, poslanec SPD Jiří Kobza, poslanec Lubomír Volný, senátor Jaroslav Doubrava a další. Největší potlesk sklidil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který zdůraznil, že se protestu účastní s posvěcením a souhlasem prezidenta Miloše Zemana.

„Já vás nepovažuji za extremisty, jak vás nazval pan starosta Prahy 6 Kolář, že se tady sejdou extremisti. Já viděl ty extremisty a vypadají úplně jinak. Mluví o úplně jiných věcech,“ započal svůj projev Foldyna. A pak se tvrdě opřel do starosty Ondřeje Koláře. „Novináři se ptají, proč jsem tady. Proč jdu k tomu pomníku maršála Koněva? Dámy a pánové, třicet let ten pomník téměř nikomu nevadil a najednou po třiceti letech přichází téměř bezvýznamná politická figura místního starosty pana Koláře, reprezentanta jakési TOP 09, a začíná manipulovat s tímto pomníkem. Já se domnívám, že v tuto chvíli nejde ani o toho maršála, ani teď nebudu mluvit a hájit maršála Koněva,“ řekl s tím, že maršál Koněv reprezentuje jakýsi symbol osvobození Československa a 140 tisíc mrtvých. A pak za souhlasného potlesku dodal, že bez sovětských vojáků „bychom tady nebyli“. „Žvanilové jako pan Kovář, by jistě dokázali jenom žvanit,“ pokračoval. „Bojovat s pomníkem“ je prý jednoduché a historie je černá i bílá. A závěrem varoval, že pokud prý nebudeme bránit podobné symboly, přijdeme dle něj i o národní identitu.

Server Novinky.cz pak psal o tom, jak protestující budou muset za demonstraci zaplatit pokutu nejméně 15 tisíc korun. Akce totiž nebyla povolená, a tak organizátoři hned po skončení akce začali vybírat peníze do kasičky. „Každá koruna nám pomůže,“ žádala předsedkyně pořádajícího spolku Česká suverenita Jana Volfová.

Důvodem zamítnutí byla skutečnost, že demonstrace nebyla nahlášena včas. Musí být vždy nahlášena nejméně pět dnů předtím, než se koná, což se v tomto případě nestalo – o konání demonstrace bylo požádáno v pátek.

autor: vef