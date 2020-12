A už rebelie! V osm nezavřu, lháři, hlásí hospodský. Ne ledajaký

reklama

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na pondělní tiskové konferenci zastoupil svého stranického šéfa a ministra vnitra Jana Hamáčka a oznámil, že kabinet připravuje dílčí novelu krizového zákona, která si klade za cíl tvrdě trestat občany, kteří nedodržují nařízení přijímaná v krizové době. Zaorálek oznámil, že napříště bude možné občana pokutovat až 50 tisíci korunami, dnes je to 20 tisíc. A právnické osoby až třemi miliony korun.

„To je bohužel nutné posílit právě proto, aby bylo zřejmé, že není možné beztrestně porušovat opatření ve chvíli, kdy to, jak se chováme k sobě, může mít velký dopad na to, jak rychle se z té krize dostaneme,“ upozornil Zaorálek. „Toto vláda schválila a věřím, že se to dostane ještě tento týden do Sněmovny.“

Ministr Blatný dodal, že je smutný.

„Nikdo z nás nechce zavádět žádná restriktivní opatření, nikdo z nás nechce nikoho trestat, v principu. Jsem z toho do jisté míry smutný, když vidím, že se většina lidí snaží všechno dodržovat a menšina lidí jim v tom brání,“ pravil Blatný s tím, že opravdu nechce nikoho trestat, ale hodlá vycházet vstříc lidem, kteří se chovají zodpovědně.

Vláda také omezila provoz restaurací. Barům i restauracím uložila povinnost zavírat provozy i výdejní okénka v 8 hodin večer, ne v 10 hodin večer, a to od středy.

Současně však Blatný oznámil, že vláda zatím neposune Česko do 4. stupně protiepidemického systému PES, přestože se Česko již druhý den pohybuje nad 60 body ze 100 na rizikové škále, což znamená, že by se Česko mělo nalézat ve stupni čtvrtém.

Majitel Mlýnské kavárny na Kampě Martin Kotas dal poté na sociální síti Facebook najevo, že už toho má dost.

„Já nejsem žádnej hajzl, aby mi vláda téhle země říkala, že jsem hajzl a že jsem se choval špatně,“ vypálil Kotas s tím, že vláda zatím nemá data zahrnující dobu rozvolňování, přiznává, že je nemá, ale přesto občany kárá.

„Ho*no, soudruzi, může za to ten čínský vir a taky vy a vaše metodika v celém průběhu,“ nebral si servítky kavárník. A pokračoval. „Přestaňte osočovat občany téhle země a téhle části světa. Je to holt daň za otevření škol a je to správná daň,“ poznamenal Kotas.

Poslanec ODS Vojtěch Munzar vládu také nešetřil. Zastal se restauratérů.

„Omezení provozu restaurací do 20 hodin nemá žádnou logiku. Je to další rána do živobytí jejich majitelů a zaměstnanců. Dnešní rostoucí čísla nejsou důsledkem čtvrtečního rozvolnění, ale odrazem dnů před rozvolněním. Přesto si vláda našla viníka a znovu omezila restaurace. Rozdíl dvou hodin v otevírací době je epidemiologicky minimální, ale ekonomicky značný,“ upozornil.

Vysokoškolský pedagog Radim Valenčík a ekonomka Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, nezávisle na sobě konstatovali, že PES „chcípl“.

„Tady chcípl PES,“ uvedl Valenčík. „PES právě pošel,“ zhodnotila vyjádření ministrů o setrvání Česka ve stupni tři epidemického systému. Ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka si také přisadil. „Silnější PES prej mr*á, ale že s ním vymr*á mopslík...,“ kroutil hlavou.

Psychiatr Tomáš Rektor konstatoval, že je pořád lepší mít nějaká pravidla, i když třeba špatná, než chaos.

„Bez řady funkcí vlády bych se obešel. Ale za jednu ze základních funkcí vlády považuji tvorbu předvídatelného prostředí. Proto taky nejsou volby co půl roku. Lepší je mít pár let třeba vládu špatnou, ale od které víme, co čekat. Od jara mnozí mí klienti ze zasažených odvětvích volali po jakýkoliv pravidlech, byť špatných, které by učinily systém aspoň trochu předvídatelný. Jinými slovy. Lepší špatný pes než žádný pes. Ale teď... pes je mrtev. Ať žije... chaos?“ ptal se rozzlobeně.

Provozovatel pivovaru a restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku už ohlásil, že prostě v osm nezavře.

„My, zaměstnanci pivovaru Malý Janek z Jinec, zásadně nesouhlasíme s nařízením vlády. Uzavření restaurací a pivovarů ve 20.00 hodin v předvánoční době je stejné, jako je uzavřít úplně. Tato vláda je dlouhodobě neschopná řešit danou situaci, proto si, jako komunisti ve 48, vybrala obětního beránka. Vše shodila na restaurace a pivovary. Narvané korporátní obchody, metra, děti ve školách nevadí, ale vadí restaurace s desítkami lidí. V Německu a Rakousku podporuje vláda své podnikatele finanční podporou ve výši 70 až 80 % vypočtenou z minulého období. Česká vláda jen lže o podporách. Ve skutečnosti žádné nejsou. Tato vláda nebojuje za nás, ale za sebe. Proto se musíme už ozvat! Ve středu nezavřeme náš pivovar a restauraci v 20.00 a na protest vyvěsíme českou vlajku. Věříme, že se k nám přidají ostatní kolegové, kteří jsou psychicky, fyzicky i finančně zcela na pokraji svých sil jako my,“ napsal Janeček na sociální síti Facebook.

Jiří Janeček byl v letech 2008–2010 poslancem sněmovny za ODS, v letech 2006–2010 též radním pražského magistrátu. V roce 2014 pak založil svůj vlastní politický subjekt zvaný OK strana.

