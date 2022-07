A zase „rouškovači“. Povinně zavést! Jenže přišel úder. Naštve je

reklama

Přestože někteří odborníci volají po zásahu vlády a restriktivních opatření, Fialův kabinet takový postup zcela odmítá. Ani při rostoucích číslech pozitivně testovaných vláda nechce dokonce ani zavádět povinné roušky či respirátory. „Není to dobrá cesta,“ odmítá je ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).



Podle vládního stanoviska by lidé měli roušky nosit, pokud chtějí, nikoliv však povinně. „Nařízení povinného nošení roušek není dobrá cesta. Roušky v hromadné dopravě, ve zdravotnických zařízeních, v ambulancích nemocnic samozřejmě smysl mají, ale jen jako doporučení. Musíme respektovat inteligenci občana,“ řekl podle serveru SeznamZprávy.cz v polovině měsíce ministr k volání po povinném návratu ochrany úst a nosu. Doporučení nosit roušku směřuje zejména k lidem, kteří mají příznaky covidu-19 či k osobám, jež ví, že byly v kontaktu s někým nakaženým.

Ve vládě se prý takovéto téma podle Válka ani neřeší.

Také podle některých odborníků nyní koronavirus v Česku nepůsobí nemocným v naprosté většině případů závažné komplikace, najdou se však i hlasy pro výrazné přitvrzení.



Jedním z těchto hlasů je zastánce tvrdé restriktivní politiky vůči občanům, prezident České lékařské komory Milan Kubek. Ten zmínil, že pokud lidé sami o sobě roušky nenasadí, bude nutné je k tomu přimět. „Pokud by lidé nerespektovali doporučení, tak by nezbývalo než z toho udělat povinnost. Je lepší žít s respirátory než žít v karanténě,“ řekl pro pořad 360° na CNN Prima News.

„Máme zde jiný vir, než byl před rokem. Je nakažlivější a nebezpečnější, dominuje tu britská varianta, takže bychom ochranu úst a nosu měli zachovat. Je to velmi levná prevence, takže bychom s ní měli vydržet,“ hovořil také před několika měsíci prezident České lékařské komory v rámci svého pohledu pro ŽivotvČesku.cz. Roušky jsou dle něj „projev ohleduplnosti vůči ostatním“ a lidé by je měli nosit alespoň od podzimu do jara.

Ozval se též evoluční biolog, profesor Jaroslav Flegr. K aktuálnímu růstu pozitivně testovaných v rozhovoru pro server Forum24.cz sice uklidňoval, že nebezpečí od aktuální varianty koronaviru nepanuje takové jako při těch předešlých, ale i tak by měli neočkovaní lidé, kteří nemoc ani neprodělali, raději běžet pro dávku vakcíny.



„Málo se to ví, ale pro lidi bez imunity je omikron a jeho varianty stejně nebezpečný, jako původní wuhanská varianta, která pozabíjela asi 20 tisíc našich spoluobčanů a sebrala na dlouhou dobu zdraví a radost ze života stovkám tisíců dalších,“ varuje Flegr neočkované, kteří zatím nepřišli s nemocí do styku.



Naznačil také, že opět „jistě“ nasadíme respirátory. „Doufám, že podobně jako v řadě lidnatých asijských zemí si je budeme nasazovat v chřipkové sezóně i při podezření na jakékoli respirační onemocnění už trvale,“ přeje si.

Minimálně na některých místech by si roušky přál taktéž aktivista Jan Vrobel. Nechápe, že vláda ochranu úst a nosu lidem natvrdo nenařídí. „Já vím, že vládní strategie je s covidem nedělat nic, ale nechtěl by pan ministr zdravotnictví nařídit roušky aspoň v MHD?“ zmiňuje se.

Já vím, že vládní strategie je s covidem nedělat nic, ale nechtěl by pan ministr zdravotnictví nařídit roušky aspoň v MHD? — Jan Vrobel (@gnostic_punk) July 19, 2022

Zdali je přínosné zavést povinnost nosit respirátory ve veřejných prostorách, jak si to přejí někteří čeští lékaři a epidemiologové, anebo raději jít ve šlépějích druhé části expertů, kteří tuto možnost zavrhují a souhlasí tak se stanoviskem Fialovy vlády, rozkrývají v rámci odborného posudku pro sdružení Pro Libertate klinická mikrobioložka Hana Zelená, imunoložka Zuzana Krátká a cévní lékař Vladimír Čížek.



Podle trojice lékařů, kteří posudek podložili hned několika studiemi, mezi nimiž jsou zejména poznatky od zahraničních vědeckých týmů, je odpověď jednoznačná.



Poukazují na to, že nošení roušek bylo doporučováno na základě výsledků metaanalýzy 44 studií s celkem 25 tisíci pacienty s různými respiračními onemocněními, která byla zveřejněna v květnu 2020 v renomovaném časopisu The Lancet. „Nošení roušek dle této studie významně snižovalo riziko šíření infekce, respirátory byly účinnější než roušky, ale autoři v diskusi přiznávali, že je nezbytně nutné provést randomizované studie, které by v praxi ověřily skutečný efekt nošení roušek či respirátorů na šíření infekce,“ shrnují autoři posudku.

Odkazují pak na americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a jeho zjištění, že pozitivní efekt nošení roušek na šíření viru chřipky nebyl prokázán.

A později příliš neoslnily ani výsledky dvou studií – dánské a bangladéšské. „V Dánsku byl sledován výskyt infekce u skupiny více než 3 tisíc osob nosících roušky a 3 tisíc osob nenosících roušky. Tato studie probíhala v dubnu až květnu 2020. Rozdíl ve výskytu infekcí mezi skupinami byl nesignifikantní – infekce byla zjištěna u 1,8 % osob ve skupině nosící roušky a u 2,1 % osob nenosících roušky. Bangladéšská studie zahrnovala 178 tisíc osob s rouškami a 164 tisíc osob bez roušek. Probíhala od listopadu 2020 do dubna 2021. Příznaky onemocnění covidem-19 byly zjištěny u 7,63 % osob nosících roušky a u 8,6 % osob ve skupině bez roušek,“ poukazují.



Ani u další studie hodnotící zdali se během zimy 2020/2021 v těch z 35 evropských zemích, jež měly striktnější pravidla na nošení roušek, snížil počet hospitalizací a úmrtnost, nebyl zjištěn nižší počet nemocných a ani nezemřelo méně osob než v zemích, kde byla pravidla nošení roušek mírnější.



Podle zprávy, kterou měla vypracovat komise odborníků pověřených německým parlamentem, pak je prý nošení respirátorů vhodné pouze ve vnitřních prostorách s vysokým rizikem šíření infekce. „Nicméně podmínkou účinnosti tohoto opatření je bezchybné nasazení respirátorů, což je možné zajistit zpravidla jen po krátkou dobu a takřka nemožné tohoto dosáhnout v případě dlouhodobého nošení,“ doplňují navíc lékaři. Zmiňují přitom, že zejména u dětí není možné docílit, aby roušky plně doléhaly na obličeji, a proto se u nich neprokázal nižší přenos infekce při jejich nošení taktéž v rámci katalánské studie.

Významné má být zejména šíření covidu-19 v rámci domácností či rozdílná kvalita dostupných respirátorů, jež se výrazně liší. „Bohužel v současnosti platné standardy neregulují množství mikroplastů ani nanoplastů, které se z výrobků mohou uvolňovat. Chybí také specifikace parametrů pro dětské respirátory a roušky,“ dodávají autoři posudku.



Nošení roušek a respirátorů podle nich naopak leckdy při jejich dlouhodobém používání škodí. Upozorňují přitom na tzv. „syndrom vyčerpání vyvolaný maskou“ (MIES Mask-Induced Exhaustion Syndrome).



Tento syndrom mají lidé kvůli zvětšenému dýchání již jednou vydechnutého vzduchu u nepříliš propustných respirátorů pocítit například zvýšenou únavou, bolestí hlavy, dezorientací, dušností a přehřátím organismu.



Objevují se také dermatologické problémy včetně vyrážek či dochází ke vzniku chronické rýmy. U lidí se schizofrenií, demencí, úzkostmi, klaustrofobií, panikou, ale též u epileptiků pak navíc roušky dle autorů způsobují psychické dopady. Vliv je však prý pozorovatelný i u ostatních lidí kvůli změně sociální interakce, zejména u dětí.

Celkově tak odmítají, že by vědecké důkazy ukazovaly pozitivní vliv plošného a dlouhodobého nošení respirátorů na pokles přenosu infekce. „Dostupné ochranné prostředky umožňují při správném použití ochranu nositele před infekcí. Pokud tedy člověk potřebuje, pak je na něm, zda takový prostředek využije. Zavádět povinnost nošení respirátorů všemi lidmi v období vyššího výskytu virových onemocnění nemá již vědecké opodstatnění,“ shrnují.

