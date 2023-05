ANO se drží, koalice propadá. Kdyby teď byly volby, nastane velký pat

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny na přelomu letošního dubna a května a jednotlivé strany by kandidovaly samostatně, pak by v nich drtivě zvítězilo hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše s 30,5 % nad druhou ODS, jež by obdržela 17 %, a třetími Piráty s 11 %, ukazuje volební model agentury Kantar CZ, zpracovaný pro Českou televizi. V případě pokračování aktuální vládní spolupráce by pětikoalice získala dohromady 44 % hlasů a současná sněmovní opozice 39,5 % hlasů. Do Sněmovny by se ovšem s 5,5 % navrátila i ČSSD. Ústavní právník Pavel Hasenkopf poznačil, že pokud by se výsledek přepočetl na získaná křesla, nastala by zřejmě patová situace.

reklama

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 9374 lidí volebního modelu agentury Kantar CZ, zpracovaného pro Českou televizi, vyplývá, že oproti březnu na přelomu dubna a května znatelně propadla především podpora občanských demokratů, kteří oslabili o 3 % a získali by 17 %.



Piráti by získali 11 %, stejně jako v březnu, a ostatní vládní strany si naopak polepšily. Starosty by volilo 6 % lidí (o 0,5 % více než v březnu) a lidovce a TOP 09 shodně 5 %. TOP 09 si tak polepšila oproti březnu o 1 % a KDU-ČSL o 2 %.



Celkově by aktuální vládní strany získaly podporu u 44 % voličů, kdežto aktuální strany sněmovní opozice 39,5 %. SPD by volilo 9 % voličů a hnutí ANO 30,5 %, což by však znamenalo vítězství hnutí expremiéra Andreje Babiše v případě, že by současná vládní pětikoalice nekandidovala ve volbách dohromady. Koalice SPOLU, sdružující ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by získala 27 % hlasů.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jelikož by se nově do Sněmovny navrátila i sociální demokracie s 5,5 %, mohlo by sněmovní většinu aktuálních vládních stran překonat opoziční spojení ANO, SPD a ČSSD – to by dohromady dostalo 45 % hlasů. Proti tomuto spojení se však několikrát vyjádřil sám lídr hnutí ANO Andrej Babiš, který na počátku roku prohlásil, že SPD (jež by získala 9 % hlasů) „nikdy nebude“ koaličním partnerem jeho hnutí.



Do Sněmovny by se celkově dostalo celkem osm politických subjektů. Dále by se s 2,5 % umístila Přísaha Roberta Šlachty a KSČM. 2 % by obdrželi Zelení a PRO 2022 právníka Jindřicha Rajchla.

Sběr dat probíhal ve dnech 17. 4. až 5. 5. 2023 na reprezentativním vzorku 1 200 respondentů a podle modelu by se sněmovních voleb, pokud by se konaly v době sběru dat, zúčastnilo 63,5 procenta občanů.

Ústavní právník Pavel Hasenkopf volební model okomentoval s tím, že pokud by došlo na takovéto výsledky voleb, „mohlo by to konečně znamenat konec poměrného volebního systému“, jelikož by s takovýmito výsledky nesložil koalici vůbec nikdo, pokud by nedošlo na novou opoziční smlouvu.

Následně volební model očistil od propadlých hlasů pro subjekty, které by nedokázaly prolomit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, a vše přepočetl na získaná křesla. Koalici by mohlo získat uskupení s 44,51 % a více hlasy, problémem však je, že hnutí ANO se sociální demokracií dá dohromady jen 32,485 % křesel, vládní pětikoalice 38,27 % křesel, a pokud by přibrala ČSSD, 43,136 % křesel. Spojení SPD s dalšími stranami pak Hasenkopf nepředpokládá. „SPD byla oficiálně prohlášena za nepřítele ANO, jejich koaliční potenciál je nulový,“ poznačil v příspěvku ukazujícím na možnou patovou situaci u příštích sněmovních voleb.

Psali jsme: Říkám, že jsme slib neporušili, utřel Stanjura moderátorku. Pak se hádal, že nápoj není potravina Nehájíte hloupost? Fiala byl u Moravce pobouřen, omluvit se odmítal Vláda jako doktor ze Švejka, ekonomiku léčí klystýrem. Aby nakonec nevyplachovali žaludek nám všem, obává se poslankyně a zdravotní sestra Fiala před straníky chválil vládu: Průmysl v zimě nezkrachoval, lidé nemrzli, i díky naší politice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.