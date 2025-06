„Bla bla bla“. Pirát k výtce, že taky byli ve vládě

Dnes, v úterý 17. června, se v Poslanecké sněmovně odehrává hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy. Hlasování iniciovala opozice kvůli nevyřešené aféře s bitcoinovým darem pro Ministerstvo spravedlnosti, která vyústila v rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

ODS je přesvědčena, že vláda má dostatečnou podporu, aby hlasování ustála. Výsledek bude záležet i na rozhodnutí o podpoře vlády hnutím STAN.

I k tomu se vyjádřil nejmladší lídr pirátských kandidátek, Jiří Knotek. Podle jeho názoru si vláda po bitcoinové aféře již důvěru nezaslouží. V příspěvku, který lídr Pirátů ve Zlínském kraji zveřejnil na platformě X, zpochybnil postoj vládních partnerů i opozice.

Knotek považuje za samozřejmé, že ve výsledku STAN vládu podpoří. „Třeba takový STAN má jasno. Říká naprosto přesvědčivé možná. Dělají, jako by ve vládě nebyli, a tváří se, že se jich ta kauza vůbec netýká. Ale až půjde do tuhého, ruku pro důvěru určitě zvednou,“ napsal Knotek.

Podobně kritizoval i KDU-ČSL, kteří sice podle něj uvažují o odchodu ze SPOLU, ale ve výsledku ruku pro důvěru vlády také zvednou.

Knotek pak zpochybnil i motivaci hnutí ANO k vyvolání hlasování o nedůvěře. „Hnutí ANO? To je zas na chvíli protikorupční. V tom aby se čert vyznal,“ uvedl Knotek a za větu připojil emotikon hada.

Za sebe Knotek jednoznačně uvedl, že jeho důvěru vláda nemá. Požaduje odstoupení ministra financí a chce, aby Ministerstvo spravedlnosti vedl nestranný odborník. „A ne člověk, co vystudoval práva za čtyři roky místo pěti. To už je skoro parodie na právní stát,“ dodal Knotek.

V reakci na častou výtku, že Piráti byli součástí vlády, Knotek připomněl, že jeho strana byla od začátku proti Pavlu Blažkovi.

„Napište mi do komentářů, jak to vidíte vy. A jestli někdo napíše: „bla bla bla, taky jste byli ve vládě“… Tak ano, byli. Ale od začátku jsme byli proti Blažkovi,“ napsal lídr Pirátů ve Zlínském kraji s tím, že on osobně by „mafiány“ nikdy nepodpořil.

Má vláda po bitcoinové kauze ještě vaši důvěru? Nebo ji neměla už dávno?



Třeba takový STAN má jasno. Říká naprosto přesvědčivé možná. Dělají, jako by ve vládě nebyli, a tváří se, že se jich ta kauza vůbec netýká. Ale až půjde do tuhého, ruku pro důvěru určitě zvednou. Lidovci… — Jiří Knotek (@KnotekJiri) June 17, 2025

Premiér Petr Fiala během jednání o vyslovení nedůvěry

Při jednání o nedůvěře premiér Petr Fiala v úterý ve sněmovně krátce po půl druhé odpoledne zdůraznil vážnost situace. „Každé hlasování o nedůvěře představuje v parlamentní demokracii milník, který zodpovědný politik nemůže brát na lehkou váhu. A proto je správné, že jste přísní. Je správné, že kladete otázky. Je správně, že chcete vědět, jak vláda reaguje, když nastane problém,“ ocenil Fiala roli opozice.

Zároveň Fiala obhajoval vládu, že na otázky odpověděla, a to nejen slovy, ale především činy. „Ne slovy, ne výmluvami, ale odpovědností, otevřeností a konkrétními kroky v řádu dnů a hodin,“ připomněl premiér.

„Nikdy jsme netvrdili, že neděláme chyby, ale vždy jsme byli ochotní za ně nést odpovědnost a zároveň jsme udělali více pozitivních změn než vlády před námi,“ prohlásil Fiala a zmínil například zdravější finance, růst mezd, údajně „nesrovnatelně lepší energetickou bezpečnost“ či „stabilizovaný důchodový systém“.

„Máme stát, který je zdravější, efektivnější a který více komunikuje digitálně,“ shrnul Fiala zmíněná pozitiva. Mimo jiné připomněl hodnotovou orientaci České republiky na Západ.

Psali jsme: „Uklízečka bez smetáku“. Jednání o nedůvěře Fialovi vyřešeno už teď Výzva Fialovi z řad jeho ODS jde dále, než kdo čekal „Bramboračka.“ Pekarová spláchla bitcoinovou aféru Padne vláda? Jasný náznak v ČT, jak dopadne úterý