Abdikovat, žádá Fendrych po Zemanově poselství. Duté věty pro lidi z minulosti, budoucnost šumák

Úplně nejvíc ve vánočním poselství prezidenta Miloše Zemana chybělo sdělení, že abdikuje. Píše ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz spisovatel a novinář Martin Fendrych. Zeman podle komentátora nemá lidem co říct, a proto by měl na svůj post rezignovat. „Byly to duté věty pro ty, kdo už skončili, kterým je budoucnost lhostejná, už nic nechtějí, leda zacouvat zpátky do století páry,“ hodnotí. Fendrych rovněž nevynechal ani zvěsti o prezidentově zdravotním stavu a pustil se i do zhodnocení toho, co v Zemanově projevu chybělo. Zmínil i uprchlíky.

Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 23883 lidí ve svém komentáři napsal, že: „Máme v čele země osobu tak slabou a prázdnou jako od revoluce nikdy.“ „Bylo to povídání pro nějaké dávno minulé století, povídání pro lidi bez budoucnosti, kteří už to zabalili. Pro občany, lidi myslící na blaho země i Země bylo zcela bezcenné,“ zhodnotil dnešní vánoční poselství hlavy státu.

V projevu podle komentátora chybělo cokoliv svátečního. K obsahu prezidentova projevu se vymezil opravdu tvrdě: „Chybělo cokoli přesahujícího k utrpení svatého Štěpána (kromě toho, že utrpení je těm prázdným řečem naslouchat). Avšak úplně nejvíc chybělo sdělení, že Zeman abdikuje.“

Zeman podle Fendrycha nemá lidem co říct a měl by na svůj post rezignovat. „Prezident, který lidem nemá co říct, vyprázdnil se, zezbytečnil až k absurditě, může se ctí nabídnout jen odchod. (A to se nezmiňuji o jeho zdravotním stavu, ač o něm kolují čím dál divočejší zvěsti.) Každé vystoupení, při kterém Zeman neoznámí rezignaci, je zklamáním, ranou pro Česko,“ píše.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prezident Zeman varoval před zeleným náboženstvím. A do nového roku popřál, co nikdo nečekal

Poukázal též, že letos chyběla i prezidentova slova směrem k uprchlíkům. Fendrych by rád v prezidentově projevu zaznamenal například vyjádření k 40 dětským uprchlíkům z Řecka či k otázce přijetí čínských křesťanů. „Nenapodobil papeže Františka, který v poselství Urbi et orbi (Městu a světu) opět bránil uprchlíky: ‚Nespravedlnost je nutí vydávat se přes pouště a přes moře, které se stávají jejich hřbitovem. Nespravedlnost je nutí podstupovat různé formy zneužívání, zotročování a mučení v nelidských detenčních táborech. Nespravedlnost je vyhání z míst, kde by mohli mít naději na důstojný život, ale místo toho narážejí na zdi lhostejnosti,‘ řekl svatý otec,“ litoval Fendrych s odkazem na papežova slova.

Prezidentova slova o klimatických změnách jej rozhodně chladným nenechávají. „Pustil se opět do staré české verze obnovitelných zdrojů, vytasil solární barony, všechno už jsme to slyšeli stokrát. Pokračoval předpotopní kritikou obnovitelných zdrojů,“ nestačil se divit Fendrych. „Strašení uprchlíky vystřídalo strašení ‚klimatickými proroky‘ a klimatickým ‚náboženstvím‘,“ hodnotí.

Fendrych upozornil, že na Zemanova slova zareagoval i ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) profesor Michal Marek. Ten také projev prezidenta nešetřil a označil dnešní názory prezidenta Miloše Zemana na klimatické změny za nepřijatelné a tragické.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Prezident podle Marka opakoval věci, které už byly tisíckrát vyvráceny. „Současné změny mají i své přirozené důsledky, ale nastávají strašně rychle a nejde opomenout, že je to vlivem lidstva. Lidská civilizace je tak silná, že diktuje planetě, nejde opomenout, že sedm miliard lidí je tak siný fenomén, že to má vliv na fungování Země,“ uvedl Marek. Podle něj ve vědě existují oponenti s různými názory. „Je ale jasné, že klimatická změna je tady a stojí za ní člověk. Patří to k vědeckému poznání a zpochybňovat to považuji za krajně nezodpovědné,“ dodal.

Závěrem pak Fendrych zkritizoval, že bez povšimnutí Zeman nenechal demonstrace středoškoláků proti klimatické změně. „A zase vytáhl blábol ze sociálních sítí (kdo mu to proboha píše?), prý nic proti tomu, jen by byl rád, ‚aby demonstrovali v sobotu a v pátek se učili‘. Levné? Ne, nejlevnější,“ uvedl.

Zeman dnes během svého projevu varoval, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropy ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel. U oteplení zmínil, že si není jistý, zda je rozhodujícím faktorem činnost člověka, nikoliv přírodní zákony. Jako příklad zmínil Grónsko, kde podle něj před tisíci lety byly pastviny a dobytek, vlivem malé doby ledové ale obyvatelé zahynuli hladem a zimou. Dodal také, že by si nepřál, aby se v Unii prosadilo tzv. zelené bankovnictví, které upřednostní ekologické projekty před ekonomicky smysluplnějšími.

Psali jsme: Vánoční nářez Martina Fendrycha: Ježíš byl menšina, lůza ho ukřižovala. My nejsme křesťané, ale postkomunisté Fendrych zuří: Šestadvacetiletý Minář čelí „komunistickým metodám“ Zemana a Babiše Martin Fendrych se naštval nad poštou: Vy, co mi nadáváte do „neomarxistů“... Martin Fendrych po výstupu Koudelky burcuje k tvrdé odvetě k Rusku a Číně: Vyhošťovat, zavírat. Ale vláda raději kryje Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.