Ajaj. Babiš naštval Dana Landu a přišlo něco hodně drásavého

Vysvětlení podal zřejmě jako odpověď na otázku, proč by se měl premiér setkávat se zpěvákem, tedy s někým, kdo v oboru epidemiologie, imunologie, ale i ekonomie nemá žádné oficiální vzdělání. Jeho role je pouze zprostředkovatelská. „Potom to bude hlavně na té veřejnosti, potažmo na té vládě samozřejmě. Hoří v týlu a hoří i horizont, s tím je třeba něco udělat,“ pravil zpěvák v pátek.

Ovšem k setkání podle všeho nedojde, jak Landa tlumočil slova předsedy Sněmovny Vondráčka: „Debata s odborníky na téma ‚opatření přijímáná v souvislosti s nemocí covid-19‘ zrušena, a to z důvodu bezodkladného řešení aktuální situace nouzového stavu. Děkujeme za pochopení.“ Předseda Sněmovny sice děkoval za pochopení, ale příliš se mu ho nedostávalo. Landa oznámil, že se se zmíněnými akademiky sejde a poradí se. „Jsem z toho bordelu naprosto znechucenej,“ pravil. Dle serveru Novinky.cz upřednostnil Babiš jednání s opozicí, s předsedy opozičních stran hodlá jednat o opatřeních a budoucí podobě jejich vyhlašování.

Landa byl podle svého vyjádření znechucen. Další komentátoři se ve výrazivu tak zkrátka nedrželi. Jiří Pátek tvrdil, že už se jedná o druhý odklad. „Kdyby byli aspoň trochu solidní, tak rovnou nabídnou další náhradní termín. Takhle to vypadá na hru do ztracena...“ mínil. „To se dalo čekat. Nestojí o konfrontaci. Těžko by vyvraceli názory odborníků. Tady je vidět, jak jsme naivní, když jsme věřili, že to myslí s námi dobře,“ pravil Jiří Krejčíř. „Ani chvíli jsem jim nevěřila, že se schůzka uskuteční. Ano, je pravda, že zítra budou řešit nouzový stav, ale i kdyby ne, přijde jiná výmluva,“ mínila Daria Nikolovová.

Nebyla nouze ani o výzvy. „Tady už není prostor pro něžné rozhovory. Musíme do ulic, jinak se nic nezmění,“ tvrdil Marek Sprincl a jeho příspěvek nasbíral celkem značné množství pozitivních reakcí. „Takže kdy nastane to pověstné hrrr na ně? Já myslím, že události posledních dní jsou jasným důkazem, že po dobrém to nepůjde?“ ptal se Pavel Pajurek a Pavlína Ševčíková se přidala: „Nechápu, že pořád chcete vyjednávat, není už přece o čem a vidíte, že si z vás dělají legraci a co chtějí, viz dnešní pokračování nouzového stavu. To opravdu necháte tak? Chlapi by měli konat, ne diskutovat pořád dokola.“

„Dane, ti jsou tak křiví, že kdyby spolkli hřebík, vyprdnou vývrtku. Vykašlete se na Sněmovnu a s Chcípl PES vyzvěte lidi k občanské neposlušnosti. Musíme je donutit k demisi. Po dobrém to už nejde, sám to vidíte. Obešli ústavu, nic jim není svatý. Vždyť oni by tu měli být pro nás, aby bylo dobře, ale jenom nás zotročili, aby mohli lhát a krást.“

A jako obyčejně ani silnější hrozby nechyběly. „Dane, akademici jsou určitě fajn, s peticí si vláda vytřela prdel, po mírumilovných demonstracích oznámil Babiš, že šlo pouze o shromáždění hloučku zkrachovalců, názor Sněmovny ho nezajímá,“ konstatoval nejmenovaný komentátor. A ptal se: „Nemyslíš, že už nastal čas vysvětlit jim naší vůli po staročesku?!?! Třeba z našich tradic, defenestrace, koupání v železném koši či veřejné napichování na kůl?!? To poslední, by Babišovi slušelo úplně nejvíc, ne?“

