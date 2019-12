Ajaj. Kubera o Milionu chvilek. Co na to paní Němcová? Zajímavé

Na začátku se moderátor Čestmír Strakatý zaměřil na Kuberovu cestu na Tchaj-wan. Kubera odmítl, že by se tím snažil zviditelnit, jak mínil premiér Babiš. Prý ho tato myšlenka pobavila. Vše podle Kubery začalo, když v loňském roce absolvoval pracovní oběd s velvyslanci asijských zemí. Na tomto obědě byla vyslovena myšlenka, že Česko se velmi věnuje Číně, ale ostatní asijské země zanedbává. „Ta cesta není ani protičínská, ani nemá sloužit k nějakému zviditelnění, ale protože Tchaj-wan je veliký obchodní partner České republiky, tak myslím, že ta podnikatelská cesta má smysl i pro české podnikatele.“ Anketa Podporujete stávky a hladovky za klima? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 2504 lidí

Kubera označil za samozřejmé, že by po Tchaj-wanu navštívil i Čínu, a dodal, že jet jednou do Číny a pak na Tchaj-wan není žádné umění. Čínu prý oceňuje za pokroky, které udělala. „Mohu to dokumentovat tím, jak vypadaly čínské výrobky před deseti patnácti lety a jak vypadají dnes. Ten pokrok je obrovský.“

Čestmír Strakatý pak namítl, že výrobky jsou jedna věc, ale jinou oblastí jsou lidská práva. Kubera řekl, že o tom mluvil s předchozí velvyslankyní i současným velvyslancem. Ale prý rozumí velvyslancově pozici, ve které musí hájit zájmy své země. „Hájí je občas takovým nešťastným způsobem,“ dodal. Vzpomenul na kauzu tweetů velvyslance, ve které Andrej Babiš čínského diplomata obvinil, že v tweetech lže. Prý se tehdy snažil mírnit vášně. „To je pravda, lhal, ale politici lžou, to není žádná zvláštnost,“ dodal ještě. Jaroslav Kubera



„On nám vysvětloval tu pozici Číny a z toho pro mě vyplynulo, on to vzal opravdu zeširoka, historicky, že největší obava v Číně je z toho... Čína je složená z mnoha kantonů, některé jsou bohaté, některé jsou chudé, a oni mají velký strach, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako byl rozpad Sovětského svazu. Toho oni se velice bojí,“ vysvětlil. Velvyslanci prý vadilo, že se vyfotil s představiteli tchajwanské ambasády. „Já jsem mu řekl, že Čína je sice velká země, ale o tom, kam pojede nebo nepojede předseda Senátu, opravdu nerozhoduje. Protože B by mohlo být, že by mi řekl, že by se nehodilo, abych jezdil do Spojených států, protože vedou obchodní válku s prezidentem Trumpem. My jsme suverénní země a naši představitelé mohou jezdit, kam chtějí.“

Z obav prezidenta a jeho okolí, že by mohl ohrozit podnikatelské zájmy ČR, si nic moc nedělal. Například že by cesta na Tchaj-wan mohla ohrozit fotbalovou Slávii. „Já jsem tehdy mu na to odvětil, že pro Teplice jenom dobře, kdyby Číňané přestali financovat Slávii.“

Zmínil návštěvu belgického předsedy Senátu na Tchaj-wanu: „Ta návštěva žádné následky neměla, ona Čína, já si sice pamatuju to dvě stě padesáté vážné varování Spojeným státům, já mu sice rozumím, ale to mě nemůže odradit.“ Znovu zopakoval, že má stále ambici navštívit i Čínu, ale zda k tomu dojde, to záleží na vyjednávání s čínskou stranou. S čínským velvyslancem prý hovořil i o lidských právech, například o Ujgurech. Fotogalerie: - Milion chvilek ve Valči

Kubera pravil, že do debaty o Číně nepatří hysterie. „Dnes mě zaujalo, když říkal pan senátor Fischer, že podá trestní oznámení na téma Home Creditu. To je takový český zvyk, nevím si rady, podám trestní oznámení. To určitě není na trestní oznámení. To může být na nějakou žalobu,“ řekl Kubera a Strakatý dodal, že Aktuálně.cz informovalo, že na Pavla Fischera si Home Credit objednal monitoring a informace „někam posílali“. A ptal se, zda to Kuberu neznepokojuje. „Ano, to mě znepokojuje. Ale není to na trestní oznámení. To je spíš k morálnímu odsouzení. Ten monitoring byl z veřejných zdrojů, to nebylo žádné tajné sledování,“ mínil senátor. Strakatý opáčil, že to nemůže vědět, ale Kubera argumentoval, že právě proto, že se to neví, je trestní oznámení nadbytečné.“

Strakatý připomenul, že Kubera mluvil i s nejbohatším Čechem, Petrem Kellnerem, a to místo zahraničního výboru Senátu, který Kellnera pozval. Kubera uvedl, že to bylo poprvé, co spolu hovořili, a řešila se tenkrát kauza Huawei. „On se ohlásil sám. Řekl, že se nenechá předvolávat panem předsedou Fischerem, protože on půjde tam, kam bude chtít. Čemuž rozumím, protože náš zahraniční výbor není americký výbor senátu. On si nemůže nikoho předvolávat, protože podnikatel nemusí nikam chodit, když nechce.“ S Kellnerem se prý bavili i o NÚKIBu a jeho varováních, podnikatel mu řekl, že pokud bude Huawei vyhodnocen jako nedůvěryhodný, tak toto rozhodnutí bude respektovat.

Kubera zmínil, že nedávné odvolání šéfa NÚKIBu ho přinejmenším udivilo. Že odvolání bylo tzv. ad hoc a nevěděli o něm údajně ani ministři, mu přijde minimálně podivné. „Mám obavu, aby další obětí nebyl šéf BISky, o které pan prezident říká, že jsou čučkaři, což mě přímo uráží, to si myslím, že je nad rámec,“ dodal předseda Senátu. Doufá, že plukovník Koudelka nepadne. „To už by byl vrchol.“

Prý nejde o čínský tlak, ale o snahu zavděčit se Číně. Strakatý se direktně ptal, zda se dle Kubery chce Andrej Babiš zavděčit Číně. „A proč by ne? Jestliže jsou dobré informace, tak Čína Agrofertu půjčovala nějaké peníze. A Hrad vlastně jede na Huawei,“ řekl Kubera. Strakatý uvedl částku miliardy korun, kterou Agrofert údajně dluží čínské bance. Fotogalerie: - Vnučka u Koněva

Čestmír Strakatý připomenul i protesty Milionu chvilek pro demokracii s otázkou, zda je důvod nyní demonstrovat. „Tak rozhodně, to, co představil pan premiér jako národní investiční plán, to mě opravdu pobavilo. Připomnělo mi to Tonyho Blaira, který řekl, že do padesáti let zmodernizuje britské ponorkové loďstvo. To jsou takové ty sliby, na které odpovídám tím vtipem z reklamy: ‚Až ta barva opadá, tak vy tady, maminko, nebudete.‘ To jsou sliby chyby, já se divím, že tomu někdo může uvěřit, protože každý vidí, že je to zcela nereálné.“

Kubera dodal, že pokud nic jiného, tak podivné odvolání Dušana Navrátila z NÚKIBu je důvodem pro protesty. „Teď už jenom čekám, jestli to půjde ještě dál a odvolají šéfa BIS. Tak to už by byl úplný vrchol. Tady myslím, že už je opravdu důvod,“ prohlásil Kubera; a že se o odvolání Navrátil dozvěděl až z médií, je podle něho úděsné. Zmínil také nominaci Heleny Válkové na ombudsmanku. „Pan premiér si jako na šachovnici postavuje svoje lidi, to není nic nového. On ví, že mu to projde. Ty demonstrace jsou sice legální, v pořádku, ale jak vidíte, on na to nereaguje. A Čapí hnízdo nás bude provázet celý příští rok,“ dodal šéf Senátu. Strakatý dodal, že audity EK také. Kubera prohlásil, že to, jak dlouho aféry trvají, je úděsné, protože brání tomu, aby se řešily jiné důležité věci.

Zmíněné aféry na něj prý působí špatně, ale stejně špatně na něj působí profesionální demonstranti. „Z organizátorů se stali profesionálové, už mají osm zaměstnanců, to my jsme opravdu v listopadu neměli. Stává se z toho takové profesionální zázemí, to se mi moc nelíbí a už vůbec se mi nelíbí, jak někteří politici se na tom chtějí přiživit, ti nemají na těch demonstracích co dělat. Ti tam nemají žádný úkol.“ Dodejme, že k demonstrantům na Klárově promlouvala poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Strakatý uvedl argument Milionu chvilek, že zaměstnanci jsou třeba pro zorganizování velkých demonstrací. „Pak už mi to připomíná Argentinu, kde za učitele demonstrovali najatí demonstranti a byla to demonstrace za vyšší platy učitelů,“ komentoval šéf Senátu. Valné mínění neměl ani o výzvě ke spolupráci, ze které pak podle něj vzešla kauza Piráti vs. Kalousek. Andreje Babiše prý není možné porazit demonstracemi, ale je nutné ho porazit ve volbách. Dle jeho zkušenosti se strany v Čechách spíše štěpí, než sjednocují.

