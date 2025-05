Akce narychlo. Turek vstupuje do sněmovních voleb. Vážný důvod

Svou kandidaturu Turek potvrdil na setkání s přáteli a influencery v pražské Galerii Louvre, kde současný europoslanec zdůraznil, že motivem pro „přijetí této výzvy“ jsou podhodnocené průzkumy a „dehonestační kampaň“ proti němu. Situaci na místě sledoval i reportér ParlamentníchListů.cz.

„Svolali jsme tuto akci narychlo, protože vám chci říci pár zásadních věcí, které souvisejí s děním posledních dnů. Jedná se o to, že jsem udělal jedno životní rozhodnutí, které souvisí s malým výročím. Za pár dní to bude rok, co dávala jedna agentura 4,7 procenta do Evropských voleb a za pár dní na to jsme měli 10,26 procenta v Evropských volbách a počtem preferenčních hlasů, které byly asi největší v historii voleb, bylo to přes 150 tisíc preferenčních hlasů. Tak jsem dokázal, že jsem přesvědčil voliče,“ prohlásil Turek.

Ten dle svých slov pracoval jako europoslanec svědomitě a úspěšně, ale existují motivy, které ho nutí učinit zásadní rozhodnutí. „Jedním z motivů je, že vidíme podhodnocené průzkumy, které jsou velkou výzvou pro to, abych přijal tuto výzvu. Další věc je, že žádný opoziční politik, který ani neoznámil svoji kandidaturu, nezažil takovou dehonestační kampaň jako já. To je pro mě ta největší motivace, proč tu výzvu přijmout,“ vzkázal Turek.

„Jde ještě o to, že tady vnímám jedinou autentickou pravicovou sílu, která není populistická, je racionální a preferuje realistickou politiku, a to jsou Motoristé sobě. Já z mnoha důvodů nevěřím tomu, že si většina obyvatel přeje zadlužení svých dětí a vnoučat, které si nemohou dovolit ani koupit nemovitost. Nevěřím, že většina obyvatel si přeje Green Deal, který nemá nic společného s ochranou přírody,“ pokračoval europoslanec.

Podzimní parlamentní volby podle něj mohou být momentem velké změny. „Nepřeji si, aby zde vládlo Spolu se Starosty a Piráty a ani si nepřeji, aby zde vládla nejsilnější politická strana s komunisty; já si přeju, aby vládla s Motoristy,“ vzkázal směrem k hnutí ANO.

„Učinil jsem proto rozhodnutí, že přijímám tu výzvu a s velkou pokorou budu tváří Motoristů ve volbách do sněmovny a zároveň budu lídrem ve Středočeském kraji. Doufám, že uspějeme a dostane se do sněmovny jako jediná autentická pravicová síla,“ dodal Turek.



(FOTO: Jane Frank)