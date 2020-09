Ale? Jourová kritizuje EU. Žádné Maďarsko, jde o zcela jinou věc

reklama

Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost hodnotila pro Český rozhlas uplynulé týdny ve svém úřadu. „Minulý týden jsem mluvila s vůdkyní běloruské opozice Světlanou Cichanouskou. Mám z toho úžasné pocity, pro mě to je odvážná žena, která je tváří běloruské revoluce, takže velký zážitek a taky možnost se poradit, jak může Evropa podpořit vývoj v Bělorusku tím správným směrem,“ říká Jourová se smutným dodatkem.

„Setkali jsme se bohužel hodinu poté, co zkrachovala jednání ministrů o sankcích vůči Bělorusku. Radši bych jí řekla, že je Evropa jednotná a jednotně se postavila za plnění sankčního seznamu, který je jedním z velmi účinných nástrojů, jak diplomaticky tlačit na třetí země, aby něco dělaly nebo něco nedělaly,“ prohlásila s tím, že ji rozhodnutí mrzí.

Možnost uvalení sankcí znemožnil Kypr, který zároveň žádal projednávání sankcí vůči Turecku, což se nestalo. „Jako pro člověka neznalého fungování Evropské unie to pro ni muselo být překvapení, že jedna země může zablokovat takto důležité rozhodnutí. Ale je to tak, my máme povinnou jednomyslnost k zahraničním otázkám,“ dodala Jourová.

Podle Jourové se Evropská komise dlouhodobě snaží snižovat počet směrnic a pracuje jen na těch opravdu důležitých jako třeba v oblasti ekologie. „Nová Zelená dohoda předpokládá obrovskou legislativní aktivitu, tam bude spousta nařízení a směrnic. Takže po nás zůstane určitě velká stopa, ačkoliv teď pracujeme za této nepříznivé situace,“ má jasno eurokomisařka.

Nedávný projev předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové se Jourové líbil. „Já ji musím chválit, protože je to moje šéfka. Ne, vážně, byl to osobitý projev, plný emocí a víry, byl to projev ženy v dobrém slova smyslu. U ženy se emoce v politice lépe berou než u mužů, protože když muž dá do politiky emoce, tak se většinou jenom rozčílí,“ srovnává Jourová.

Evropská unie má podle ní problém s tím, že svá poselství neumí členským státům dobře a srozumitelně podat. „Je to náš obecný problém i můj, a ačkoliv se snažíme vždycky vnímat ty věci optikou běžného evropského občana, některé ty velké politiky evropské se moc dobře vysvětlit nedají. Navíc všichni máme tendenci používat příšerný bruselský žargon, máme spoustu takových zaklínadel jako přidaná hodnota, růst, transparentnost, solidarita a podobně. Na to bychom si měli dávat pozor,“ uvědomuje si Jourová.

„Naše komunikace je dost mizerná, málo se snažíme využívat lidi uvnitř členských států. My máme v Praze šikovné spolupracovníky, kteří se osobně trápí, protože jsou Češi takoví euroskeptici. My prostě nedovedeme ty pozitivní věci, které jsou pravdivé, správně prodat. Dlouhodobě kritizuji zejména fakt, že nemáme dostatek kapacity, abychom ty zprávy z Bruselu nejen přeložili, ale dostatečně srozumitelně předali lidem v členských státech,“ mrzí Jourovou.

Na druhou stranu je Evropská unie podle Jourové snadným terčem nezasloužených útoků, proti kterým toho moc nezmůže. „Unie je takový oblíbený fackovací panák, když je nějaká nepopulární věc, která se těžko prodává občanům, tak mají vlády tendenci se vymlouvat, že to po nich chce Brusel. To mě dokáže nadzvednout, když to slyším,“ štve Jourovou, která dodává, že většina lidí navíc má zcela jiné starosti a záležitosti Evropské unie jsou jim příliš vzdálené.

