Ale tohle je jinak! První ohlasy na show Miloše Zemana na TV Nova. Jakub Janda se ozval. Ale za uši dostal i Drahoš

Zemanova debata v hlavním vysílacím čase na TV Nova vzbudila rozruch na mnoha frontách. O něj se především postaral jeho výrok, že by „nikdy nepodepsal Dublin IV“. To mnozí považují za zcela nepravdivé tvrzení, neboť prezident takový dokument ani nepodepisuje. Vlna kritiky se snesla i na neúčast Zemanova protikandidáta v debatě.

Na výrok o Dublinu IV promptně reagoval na svém Twitteru Ondřej Kundra, investigativní novinář v týdeníku Respekt. „Prezident říká, že by nikdy nepodepsal tzv. Dublin 4. Aby nám nikdo nenutil kvóty na migranty. To má recht. Tohle totiž – což jaksi Zemanovi uniklo – prezident nepodepisuje. Po rozhodnutí Rady EU to přechází do národní legislativy. Zeman v zahraniční politice plave,“ uvedl ostře na adresu Zemana.

Jeho výrok nezůstal bez povšimnutí ani u Jana Cempera ze serveru Manipulátoři.cz. Ten na svém facebokovém profilu sdílel příspěvek z Manipulatori.cz, který rovněž poukazuje na nepravdivé tvrzení prezidenta. „Miloš Zeman před chvilkou na Nově tvrdil, že by ‚nikdy nepodepsal Dublin IV‘. Jenže realita je taková, že to prezident samozřejmě nepodepisuje – jde o nařízení, které se po rozhodnutí Rady EU rovnou transponuje do národní legislativy. Prezident v tom nemá pravomoci. Je to čistá nepravda.“

Na výrok Zemana o Dublinu IV reaguje i Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty. Podle něj je realita zcela jiná, než jak tvrdí Zeman. „Právní formou jde o nařízení, takže v tom prezident nemá žádnou roli. Po případném rozhodnutí Rady EU už to platí. Prezident nepodepisuje. Tečka. Zeman lživě vytváří dojem, že s tím něco může jako prezident udělat, když je to stoprocentní zodpovědnost vlády,“ upozornil Janda.

Mimo téma migrace a Dublinu IV se našly i reakce směřující na neúčast Zemanova protikandidáta v předmětné prezidentské debatě na TV Nova. Například bývalá poslankyně za ODS Kateřina Dostálová vzkázala bývalému předsedovi Akademie věd ČR ostrou zprávu. Podle ní neúčast v hodinovém vysílacím prostoru zásadně podcenil. „Nechci urazit pana profesora Drahoše, ale musím říci, že jste nepochopil sílu médií. Velká chyba. Je vidět, že absolutně nejste politik. Odmítnout debatu s Milošem na Nově? Takovej hodinovej prostor a Vy paříte na mejdanech s umělci. Jste se zbláznil. Bolek, Marie a Petr Janda Vám ty volby nevyhrajou,“ uvedla na svém Facebooku.

To, že se Jiří Drahoš nepostavil čelem svému soupeři v prezidentské debatě, negativně komentuje i sociolog Petr Hampl. „Říkat o někom celé týdny, že je bezmocný senilní stařec a potom před ním utéct jako malý kluk, to opravdu nezvládne každý. Na to musíte mít velmi speciální charakterové vlastnosti,“ napsal na sociální síti.

„Jak to říkal Forman? Dokud nerozumím lidem v hospodě, netočím? Zašel jsem si k nám do hospody zjistit, jak dopadl Zeman na Nově. Je to mazec, co tu slyším...,“ reaguje dále na adresu právě proběhlé debaty na TV Nova redaktor Info.cz Vratislav Dostál.

Radim Valenčík, český vysokoškolský učitel, se zase zamýšlí nad mírou manipulace. „Docela by mě zajímalo, kolika lidem po účinkování Zemana na Nově došlo, v jaké míře s nimi bylo doposud manipulováno,“ uvedl.

Komentáři se neubránily ani Zemanovy gestikulativní projevy. „První debatu Zeman vyhrál k.o. Vzhledem však k tomu, že se občas drbal na břiše, má dost možná ouročky či horečku omladnic a nedožije tím pádem do švestek, což skýtá Drahošovi jistou naději,“ napsal Martin Komárek.

