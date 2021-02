Alena Schillerová chválila: Díky EU máme vakcínu mnohem levnější

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) prohlásila, že o možném odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nic neví. „Netuším, je to věc pana premiéra a já to nedovedu posoudit. Ale nebylo by to teď úplně dobré, jsme půl roku do voleb, v nejtěžší zdravotní a ekonomické krizi v historii, tak by to nebylo namístě,“ řekla Schillerová, podle níž vláda svými zásahy zmírnila ekonomickou krizi, a díky tomu je propad ekonomiky v roce 2020 jen 5,6 procenta.

Schillerová se v rozhovoru pro XTV zmínila o ministru zdravotnictví Janu Blatném (za ANO) a o tom, zda bude dále ministrem. „Netuším, je to věc pana premiéra a já to nedovedu posoudit. Ale nebylo by to teď úplně dobré, jsme půl roku do voleb, v nejtěžší zdravotní a ekonomické krizi v historii, tak by to nebylo namístě,“ hájila Blatného Schillerová a pochválila také vládu Andreje Babiše.

„Český statistický úřad přišel s předběžnou prognózou za rok 2020 a mně udělala radost. Je tam ekonomický propad jen 5,6 procenta, což je navíc přesně tak, jak jsme v dubnu 2020 predikovali. Takže z toho mám velkou radost,“ řekla Schillerová s tím, že čísla potvrzují sílu české ekonomiky a také úspěšné pumpování vládních peněz do ekonomiky.

Věnovala se také prominutí DPH na respirátory, které bylo vyhlášeno minulý týden. „Souvisí to s doporučením Ministerstva zdravotnictví používat na veřejných prostranstvích nebo v hromadné dopravě respirátory. Je to doporučení, není to povinnost, ale pro spoustu lidí, zejména důchodce nebo rodiny s dětmi, jsou respirátory nedostupné, protože jsou drahé. Proto jsem zvolila tento krok a zároveň s odpuštěním DPH jsem vyzvala výrobce a prodejce, aby to promítli do cen,“ vysvětlila Schillerová a s potěšením dodala, že celá řada výrobců a řetězců již respirátory zlevnila.

Dále na dotaz moderátora vysvětlila tzv. čistou pozici státního rozpočtu České republiky za rok 2020. „Je to rozdíl mezi tím, kolik jsme do EU odvedli, a tím, kolik jsme dostali, a to číslo činí 85,7 miliardy korun. Takže vidíme, že se nám členství v EU vyplácí ze spousty různých důvodů, ale zejména z těch finančních,“ uvedla Schillerová a přidala perličku, že od roku 2004, kdy jsme se stali členy EU, je naše čistá pozice 896 miliard korun. „Ty peníze jsou vidět v infrastruktuře, digitalizaci, dopravě, zdravotnictví, všude,“ zopakovala Schillerová, že se nám vyplácí být v EU.

Česká republika zatím patří mezi čisté příjemce, tedy státy, které platí méně, než dostávají. „Ale to se jednou zlomí. Na tom stojí myšlenka EU, že rozvinutější státy pomáhají těm chudším, a my se pomalu dostáváme do stavu, že budeme čistými plátci, protože u nás rychle roste ekonomická a životní úroveň,“ predikovala ministryně financí.

Problémy Unie s distribucí vakcíny proti covidu-19 jsou podle ní sice patrné, ale díky Unii je vakcína pro Českou republiku o mnoho levnější. „EU by měla zesílit tlak a zvýšit aktivitu a ukázat, že i v tomto se nám vyplatí být členy Unie,“ prohlásila Schillerová.

Poté vysvětlovala, jak bude fungovat nově přijatá paušální daň, ke které mohou sáhnout OSVČ s příjmy pod milion korun ročně. „Pro rok 2021 je to 5 469 korun, přičemž ta cena se každý rok bude odvíjet od výše zdravotního a sociálního pojištění, které zase závisejí na průměrné mzdě,“ řekla Schillerová s tím, že se k paušální dani přihlásilo přes 70 tisíc lidí.

„Navíc tou platbou to všechno končí, nemusíte si podávat daňové prohlášení, platit účetní, která vede daně, a nikdy vám nepřijde žádná kontrola,“ dodala výhody paušální daně ministryně financí, která se teď zaměřuje zejména na spuštění webu na on-line daňové přiznání. „To je moje priorita už od samého začátku a nyní jsme to měli v lednu spustit, ale máme pár týdnů zpoždění,“ přiznala Schillerová. Podle ní se ale na systému vychytávají poslední chyby a systém bude fungovat. Navíc se opět posouvají termíny pro podání daňových přiznání, takže se podle ministryně vše bezpečně stihne.

Díky digitalizaci a dalším změnám jako zrušení dani z nabytí majetku se navíc podle Schillerové bude snižovat vysoký počet státních úředníků. „Jen díky zrušení daně z nabytí majetku se do dvou let zruší 300 míst na finančních úřadech,“ uvedla Schillerová a dodala, že díky postupné digitalizaci budou čísla dále klesat. „Ale přesná čísla vám teď uvést nemůžu,“ dodala.

Ministryně financí ale jinak státní úředníky zejména z finanční správy vychválila, protože podle ní kromě své běžné práce nyní v době covidu ještě musejí nad rámec vyřizovat věci spojené s kompenzačními bonusy. „Oni pracují více než kdy předtím, stejně jako na sociálce. Ti lidé si tam sáhli na dno, a proto mají sto procent platu. Navíc zákon to garantuje, ten plat nemůže být snížen, jen na základě hodnocení a oni jsou chránění zákonem o státní službě,“ vysvětlila Schillerová.

