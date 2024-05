Analytici sledují, zda se Rusům povede na Ukrajině „bod obratu“

Pokud by Rusové dobyli Charkov, byl by to bod obratu ve válce, řekl ruský vojenský analytik Anatolij Matvijčuk. V tuto chvíli se zdá, že nelze vyloučit ani tento scénář. I když se to prý zdá velmi nepravděpodobné, protože Rusové nemají na dobytí Charkova dost sil. Místo rozsáhlejších útoků prý v Charkovské oblasti popravují civilisty. Podle listu Washington Post Rusové při útoku v Charkovské oblasti předvedli také jednu pozoruhodnou věc. Z řad NATO zaznívá, že ruská obranná průmyslová základna (DIB) je efektivnější než západní.

Válka na Ukrajině trvá už 815 dní a podle britské veřejnoprávní BBC teď Ukrajince čekají klíčové týdny. Týdny, ve kterých Rusové naplno rozjedou svou ofenzivu. Teď to vypadá, že její hlavní hrot bude namířen proti Charkovu. Od 10. května se Rusové zmocnili řady vesnic a snaží se postupovat dál a dál. A Ukrajinci se jim v tom snaží bránit. Další možný směr útoku mohou ruští agresoři vést na severu země proti městu Sumy. Sergej Šojgu, nový šéf ruské bezpečnostní rady, řekl pouze to, že armáda postupuje ve všech směrech.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) věří, že hlavním cílem je vytvořit nárazníkovou zónu. V totéž věří ruský vojenský analytik Anatolij Matvijčuk, kterého citovala britská BBC. Pokud by ji Rusko dokázalo dobýt, Matvijčuk uvedl, že by to byl „bod obratu“ ve válce a tvrdě by to zasáhlo průmyslový potenciál Ukrajiny. Ale v tuto chvíli prý Rusové na dobytí Charkova nemají dost sil.

„Pokud (Rusko) loni v únoru potřebovalo 80 000 ruských vojáků k dobytí zdevastovaného východního města Avdijivka, mnohem větší město jako Charkov by vyžadovalo počty, které Rusko nemá,“ uvedla BBC. V tuto chvíli je prý pravděpodobnější, že se Rusové pokusí Charkov obklíčit, aby ho mohli dobýt později. Rob Lee z Foreign Policy Research Institute má za to, že k Charkovu byly přesunuty i jednotky z okolí města Časiv Jar, takže toto město může být momentálně méně chráněno. Jeho případný pád by Rusům usnadnil postup v Doněcké oblasti.

„Geolokalizované záběry zveřejněné 17. května ukazují, že ukrajinské síly útočí na dva ruské tanky pohybující se směrem k mezinárodní hranici poblíž Sumské oblasti. I omezená ruská aktivita v jiných oblastech mezinárodní hranice pod prahem ruských útočných operací by mohla mít vliv na roztažení ukrajinských sil podél širší fronty. Ruské síly budou moci přitáhnout a fixovat ukrajinské síly k pohraniční oblasti, pokud Rusko bude udržovat přítomnost v severní Charkovské oblasti a bude ohrožovat pronikání do jiných pohraničních oblastí,“ napsal ISW.

Podle listu Washington Post Rusové v této ofenzivě předvedli pozoruhodnou věc, když dokázali efektivně narušovat práci ukrajinských dronů. Nasadili do boje i jednotky elektronického boje a uspěli. Údajně zcela vyřadili ukrajinské připojení Starlink

V Kyjevě podle BBC věří, že ruská síla na Ukrajině nyní čítá více než půl milionu vojáků.

„Přestože celková vojenská síla Ukrajiny je asi 800 000, Rusko má v hlavních bojových zónách velkou početní převahu. Vysoký ukrajinský generál uvedl, že poměr byl místy až 10 ku jedné. Podobná výhoda je hlášena z hlediska granátů,“ uvedla BBC.

Ukrajina navíc nedávno podepsala zákon, kterým se snižuje věk pro mobilizaci o dva roky na 25 a to by prý mohlo zvýšit počet jejích ozbrojených sil údajně o 100 000 vojáků. Ale bude chvíli trvat, než se je podaří dostat do pole. Totéž platí o zatím posledním balíčku americké vojenské pomoci, která pomalu proudí na Ukrajinu.

Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, generál Christopher Cavoli, prohlásil, že je přesvědčen, že ukrajinská armáda dokáže udržet linii: „Rusové nemají potřebné počty k tomu, aby udělali strategický průlom, nemají schopnost to udělat.“

Předseda Vojenského výboru NATO poručík admirál Rob Bauer uvedl, že ruská obranná průmyslová základna (DIB) je efektivnější než západní DIB, ale že ruské síly stále bojují s kvalitou svých jednotek.

ISW také upozornil, že američtí představitelé zopakovali neochotu Bílého domu podporovat ukrajinské použití zbraní dodaných USA při útocích na vojenské cíle v Rusku. Mluvčí ministerstva obrany USA Sabrina Singh 16. května prohlásila, že Bidenova administrativa nezměnila svůj postoj vůči ukrajinským silám používajícím americké zbraně k úderům na cíle v Rusku a že administrativa věří, že zařízení by mělo být použito k osvobození okupovaného ukrajinského území, z pohledu institutu dává ruské straně pohodlnou výhodu provádět efektivní údery z ruského pohraničí.

Podle Ukrajinců navíc Rusové využívají zajaté ukrajinské civilisty jako živé štíty. Údajně k tomu dochází ve městě Vovčansk, které se Rusové snažili obsadit, ale Ukrajinci je zastavili. O ruské snaze využít civilisty jako živé štíty informoval server Suspilne. Konkrétně mělo jít o čtyři desítky civilistů.

Ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko tvrdí, že Rusové v Charkovské oblasti civilisty i popravují. „Víme o prvních případech poprav civilistů ruskou armádou," uvedl Klymenko na svém kanálu Telegram. Klymenko řekl, že obyvatele Vovčanska zabili ruští vojáci poté, co odmítl uposlechnout jejich rozkazy a pokusil se o útěk pěšky. Policejní vyšetřovatelé zahájili trestní řízení pro porušení válečných pravidel.

Zpráva OSN z loňského prosince uvedla, že mezinárodní organizace zdokumentovala 142 případů hromadných poprav ukrajinských civilistů ruskými silami.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

