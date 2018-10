Andrej Babiš pohrozil: Politika mi nic dobrého nepřinesla, za rok můžu odejít do důchodu

18.10.2018 10:13

Andrej Babiš předstoupil před studenty v rakouském Innsbrucku. Českou republiku před nimi vychválil do nebes. Pochvaloval si, že máme nezávislá média i nezávislou policii a minimální nezaměstnanost. Jedním dechem si však posteskl, že jemu osobně angažmá v politice nic dobrého nepřineslo. Jeho premiérstvím údajně strádá rodina. Mohl by to vyřešit tím, že za rok odejde do důchodu.