Andrej Babiš zaujal: Na tiskovce použil svoje vnučky

Premiér před novináři jako tradičně představil nejdůležitější body agendy vládního jednání. Informoval například o projednávaném materiálu Národní akční plán odpovědnosti společenských organizací na léta 2019-2023.

„Tady dlouhodobě odeznívá kritika odlivu kapitálu z naší země. Já jsem se setkal se zástupci zahraničních investorů, kteří tady zainvestovali a platí daně a následně si berou dividendy. A my samozřejmě máme zájem, aby u nás zůstalo co nejvíc peněz. Ale je to věc dobrovolná. Abychom tu my dělali nějaký akční plán, to mi připadá dost absurdní,“ myslí si Babiš.

„Paní minsitryně Schillerová dělá to, že jednou za rok oceňuje firmy, že tu platí daně. Je to vždycky událost, sejdeme se a dostanou tam diplomy,“ popsal současný stav, na kterém by se podle premiéra mělo stavět.

Společenská odpovědnost firem by se podle něj měla zmapovat jako celek. Společenská odpovědnost je podle něj z principu dobrovolná, a firmy musejí být motivovány, aby ji přijaly. Podle premiéra to obnáší především zjednodušení podmínek pro podnikání.

Věcnou atmosféru tiskovky pak rozetnul až poslední dotaz televize Nova. Ten směřoval k otázce zrušení střídání letního a zimního času a premiéra přiměl k osobnímu vyznání.

Premiér i členové vlády totiž vyjádřili názor, že by měl zůstat zimní čas, zatímco řada evropských zemí uvažuje naopak o celoročním zavedení času letního. Česká vláda k tomu má praktické i zdravotní důvody, které premiér objasnil.

„Já mám vnučky. A když slunce zapadá až po 21. hodině, tak děti říkají, že je světlo, a nechce se jim moc spát. To jsou ty praktické věci. A ze zdravotního hlediska i odborníci říkají, že je to negativní. Já tady mám vyjádření pana Suchana z Astronomického ústavu, který říká: Jednoznačně se přikláním k tomu, aby se používal středoevropský astronomický čas, který je souměrný ke světlu i ke tmě, kdy pravé poledne je skutečně v poledne a největší tma je kolem půlnoci. Trvalé zavedení letního času považuji za nesmysl,“ citoval ze stanoviska astronoma.

Tento názor podle Babiše sdílí i většina vlády.

