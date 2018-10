Premiér Babiš: Životnost Dukovan by se mohla prodloužit o deset let

30.10.2018 23:06

Životnost Jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) už v minulých dnech uvedli, že česká vláda může odložit rozhodnutí o případné stavbě nového tuzemského jaderného zdroje. Možností je podle nich právě prodloužení životnosti Dukovan.