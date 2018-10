Babiš: Něch sa vám darí, Slováci. Veľa šťastia

„Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, zahájil svou promluvu český premiér. Pokládá si prý za čest, že mohl vystoupit u příležitosti stého výročí podpisu Svatomartinské deklarace. Její podpis Babiš vnímá jako první státoprávní akt slovenského národa.

„Sto let uplynulo a chtěl bych popřát občanům Slovenské republiky, jelikož se za jedno století z utlačovaného národa Rakouska–Uherska stal sebevědomý a nezávislý stát, člen Evropské unie a NATO, který prosperuje a na který by byli signatáři deklarace, podle mě, bezpochyby hrdí,“ zdůraznil Babiš. Vysloužil si potlesk.

Právě spojení Čechů a Slováků napomohlo tomu, že oba národy dosáhly svého sebeurčení. Každý sám by to nedokázal. Zasloužil se o to mimo jiné i Milan Rastislav Štefánik, jenž měl na jedné straně nesporný hvězdářský talent, ale současně měl i talent organizačně vojenský.

Fakt, že velké úsilí T. G. Masaryka, Edvarda Beneše i Milana Rastislava Štefánika nakonec vedlo ke vzniku českého státu, nám dokazuje jednu věc. „Kde je vůle, odhodlání a píle, tam se většinou dostaví i úspěch. Můžeme být rádi, že nás právě takoví lidé reprezentovali za první světové války. Bez nich bychom vlastní stát prosadili jen velmi těžko,“ pokračoval Babiš. Vysloužil si další potlesk.

Stejně jako Zeman má i Babiš za to, že mezi Čechy a Slováky jsou tak dobré vztahy, jaké mezi jinými národy nevidíme. „Něch sa vám darí, Slováci. Veľa šťastia,“ uzavřel proslov Babiš.

autor: mp