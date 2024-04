„Vítku, to nebylo dobrý.“ Rakušan před spaním pořádně uklouznul

Stovky muslimů v sobotu demonstrovaly v německém Hamburku na akci svolané islamisty a za pokřiků „Alláhu akbar“ se někteří z nich dožadovali, aby byl v Německu nastolen islámský režim v podobě chalífátu. „A co se ve skutečnosti stalo? Nic,“ reaguje na tyto zprávy český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který zároveň odsoudil „soustavné strašení migrací“. „Já mám o situaci v Německu i jinde dost přesné zprávy,“ vzkázal též po silné kritice lidem, kteří se diví, že pro něj „výzva k likvidaci německé vlády a nahrazení islámským totalitním chalífátem nic neznamená“. Že by se „nic nestalo“ si, na rozdíl od Rakušana, německá ministryně vnitra nemyslí.

reklama

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 3% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 575 lidí veřejnoprávní televize ZDF tamní policie odhadla počet přítomných na 1 100 lidí, kteří přišli protestovat proti dle nich islamofobní politice a mediální kampani v Německu.



Na akci, kde hovořil Joe Adade Boateng, mluvčí skupiny Muslim Interactive, jež je sledována coby extremistická organizace, zaznívalo, že právě „chalífát je řešením“. Německý plátek Bild poukázal, že někteří z přítomných muslimů „chtějí zrušit demokracii a teokracii z doby kamenné nazývají ‚řešením‘“, což podložil také názory pětadvacetiletého Boatenga, jenž na sociálních sítích u německých islamistů sklízí úspěch tím, že podněcuje nenávist vůči Izraeli a Západu.



Že Bild nepoužívá přehnaná slova, potvrzuje také německá veřejnoprávní televize, jež upozornila, že organizace, která muslimy na akci svolávala, je považována za nástupnickou organizaci islamistického hnutí Hizb ut-Tahrir, které je v Německu od roku 2003 zakázáno, mimo jiné proto, že odmítá demokratické státní zřízení a chce prosadit vytvoření chalífátu, v němž by bylo tvrdě uplatňováno islámské právo šaría. ZDF píše, že by po prosazení chalífátu v Německu musely být respektovány zákony odvozené z koránu, jako základ pro činnost státu. „Hnutí odmítá demokratické principy, jako je dělba moci a svobodné volby,“ doplňuje televize. Reportérka ZDF Susana Santinová tvrdí, že šlo o „demonstrací za globální chalífát, který prosazuje rozdělení na muslimy a nemuslimy v Německu“.

Fotogalerie: - U německých sousedů

Pro Němce „těžko snesitelné“, dle Rakušana se „ve skutečnosti nic nestalo“



Zděšena tímto děním v Hamburku, které navazovalo na předchozí ještě větší listopadovou demonstrací islamistů v Essenu, kam jich tehdy dorazily až 3 tisíce, je německá ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) a po akci, kde stovky muslimů volali po zavedení islámské diktatury v její zemi, vyzvala k „tvrdému zásahu“ při dalších podobných akcích. „Vidět takovou islamistickou demonstraci v našich ulicích je těžko snesitelné,“ řekla Faeserová listu Tagesspiegel.



Odlišný názor však má český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), dle kterého se „ve skutečnosti nic nestalo“. Český ministr takto událost ohodnotil poté, co varoval před „soustavným strašením migrací“ a názory, které volají po ochraně evropských zemí za použití střelných zbraní. „EU spojuje svoboda a spolupráce. EU nikdy nebude střílet do lidí na své hranici. To u nás 40 let dělali komunisti. Do západního společenství Česko vstupovalo i proto, abychom za zločiny proti nevinným lidem udělali tlustou čáru,“ odmítl Rakušan.

Psali jsme: „EU nikdy nebude na hranicích střílet,“ slíbil Rakušan. Ale narazil

Na jednoho z uživatelů, jenž ministrovi radil, že bychom se raději měli inspirovat v Británii a její snahou deportovat nelegální migranty, jenž poukázal i na dění v německém Hamburku, Rakušan reagoval s tím, že „nic nestalo“. „Přes tisíc muslimů požadovalo… A co se ve skutečnosti stalo? Nic. Dobrou noc,“ vzkázal s odkazem na článek, že „přes tisíc muslimů požadovalo přeměnu Hamburku na chalífát“.

Přes tisíc muslimů požadovalo… A co se ve skutečnosti stalo? Nic.

Dobrou noc. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 27, 2024

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na Rakušana se za to sesypala nemalá kritika od diskutujících, přičemž se mnozí netajili, že je tento postoj zklamal. „Tato reakce je pro mě velkým zklamáním, pane ministře. Jste inteligentní vzdělaný člověk… sám musíte vědět, že odpovědět na existující problém a napětí ve společnosti frází ‚však se (zatím) nic nestalo‘, není hodno člověka ve vaší funkci. Je to záměr, arogance, bezradnost…?“ ptala se jedna z diskutérek.

Tato reakce je pro mě velkým zklamáním, pane ministře. Jste inteligentní vzdělaný člověk... sám musíte vědět, že odpovědět na existující problém a napětí ve společnosti frází "však se (zatím) nic nestalo" není hodno člověka ve vaší funkci. Je to záměr, arogance, bezradnost...? — Marcela Havlíčková (@Tharsis90) April 28, 2024

„Vy byste opravdu tím ministrem vnitra neměl být,“ pustil se do ministra za názor, že se voláním po chalífátu „nic nestalo“ další z přítomných.

Vy byste opravdu tím ministrem vnitra neměl být. — Pražské dopravní peklo (@DopravniPeklo) April 28, 2024

„Výzva k likvidaci německé vlády a nahrazení islámským totalitním chalífátem nic neznamená? To mi připomíná vyjádření jednoho ministra: roušek máme dost,“ zaznělo.

Výzva k likvidaci německé vlády a nahrazeni islámským totalitním chalifatem nic neznamená? To mi připomíná vyjádření jednoho ministra: roušek máme dost. https://t.co/4dFCdTpqYq — roman (@RomanKantor) April 28, 2024

Fotogalerie: - Mimořádná k migračnímu paktu

„Já bych rád připomněl, že za jízdu, při které se nic nestalo, odebíráte řidičáky…“ připodobnil jeden z komentujících v reakci na Rakušana.

Já bych rád připomněl, že za jízdu, při které se nic nestalo, odebíráte řidičáky... — MK (@Krajsicz) April 28, 2024

„Vítku, tak tohle nebylo dobrý,“ reagoval další přispěvatel.

Vítku, tak tohle nebylo dobrý. — Roman Studýnka (@N3CR0S) April 28, 2024

Padalo však i mnoho nemálo peprných výrazů. „Ty ses fakt pos*al. To už nejde ani slušně napsat, ksindle kolaborantskej,“ vrátilo se ministrovi v jednom z příspěvků.

Ty ses fakt posral. To uz nejde ani slusne napsat, ksindle kolaborantskej. — Tomáš Fuk (@tomasfsck) April 28, 2024

Někteří ministrovi připojili i přání dobré noci: „Jste zrádce a kretén. Dobrou noc.“

Jste zradce a kreten. Dobrou noc. — Jan Melka ???? (@melkaxjan) April 28, 2024

Ozvaly se rovněž hlasy lidí, kteří si myslí, že právě Rakušanův náhled na migraci bude tím, co rozhodne u voleb. „Panebože, takhle jednoduše odevzdávat volby,“ myslí si někteří.

Paneboze, takhle jednoduse odevzdavat volby :/ — HappyInvestor (@HappyInvestor7) April 28, 2024

„Tvl, Víťo, seš ministr vnitra, zajdi se projít po 20 hodině ve Frankfurtu na Hauptbahnhof a pochopíš, proč je to problém…“ vzkázala pak ministrovi jedna z komentátorek.



„Nejšílenější je, že ti samí lidé budou s vážnou tváří varovat před dezinfem a popisovat jak moc negativní vliv to má na společnost, ale tisíc náboženských psychopatů ve vedlejší zemi, která s námi má otevřenou hranici, je no-problemo,“ vrátila se ministrovi jeho varování před dezinformacemi.

Nejšílenější je, že ti samí lidé budou s vážnou tváří varovat před dezinfem a popisovat jak moc negativní vliv to má na společnost, ale tisíc náboženských psychopatů ve vedlejší zemi, která s námi má otevřenou hranici, je no-problemo. — Petr Švec (@realPetrSvec) April 28, 2024

Šéf Starostů, jenž za Česko nedávno podpořil unijní migrační pakt, si ovšem i nadále stál na svém a míní, že o situaci v Německu sám ví dost. „Já mám o situaci v Německu i jinde dost přesné zprávy (ne z novin), nemějte o mou informovanost obavy,“ vzkázal na upozornění na dění v sousední zemi týkající se kriminality migrantů či článek Bildu, v němž s odkazem na jednoho z německých policistů vyšlo upozornění, že německé děti v některých školách ze strachu předstírají konverzi k islámu, protože nechtějí být terčem šikany či přehlížení.

Já mám o situaci v Německu i jinde dost přesné zprávy (ne z novin), nemějte o mou informovanost obavy. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) April 28, 2024

Psali jsme: „Jak je sama doma, neskončí to dobře.“ Holec vytáhl na Černochovou ostrou munici Že ji neměli rádi? Za tím bude něco jiného. Petr Žantovský tuší, co je za koncem ministryně „Žvástů jsem slyšel dost.“ Ivan David skoncoval s von der Leyenovou. Zle „EU nikdy nebude na hranicích střílet,“ slíbil Rakušan. Ale narazil

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE