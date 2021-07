Angličané nás mají za rasisty, a pak urážejí své vlastní hráče tmavé pleti. Směju se jim, říká fotbalový bohém Švancara

„Hráči a mužstva z Východu jsou od UEFA dost šikanovaní. Směju se nyní Britům, jaký mají na Ostrovech guláš s tím tolik proklamovaným rasismem, vždyť i jejich fandové teď rasisticky uráželi své reprezentanty tmavé pleti za to, že nedali ve finále penalty,“ říká Petr Švancara, uznávaný fotbalový útočník, který řadu let hrál za špičkové české a slovenské kluby.

Jak hodnotí samotní fotbalisté herní systém právě uplynulého mistrovství Evropy a také svérázné praktiky UEFA, jsme se zeptali některých zkušených hráčů, úspěšných reprezentantů z nedávné minulosti, i sportovních funkcionářů.

„Co se týká organizace zápasů, tak na tomto posledním mistrovství Evropy bylo téměř všechno špatně. Já takový herní systém nepamatuji a myslím si, že nebyl vůbec šťastný. Angličané byli nepřiměřeně zvýhodněni oproti ostatním mužstvům, to je bez debat. Těšilo mne, že naše reprezentace se s tím dobře srovnala a postoupila až do čtvrtfinále, byť musela nalétat tisíce kilometrů. Škoda, že nebyl nejlepším střelcem šampionátu vyhodnocen náš Patrik Schick, když nastřílel také nejvíce gólů. Opět dostal přednost mezinárodně více uznávaný Cristiano Ronaldo, který už má těch trofejí celou řadu,“ konstatoval například Jaroslav Netolička, bývalý reprezentační gólman slavné fotbalové generace, která získala bronz na mistrovství Evropy v Itálii nebo zlatou olympijskou medaili v Moskvě.

Proč je UEFA tvrdá jen k zemím ze střední Evropy?

Jako daleko větší problém, který ohrožuje bezpečí evropských fotbalistů, sportovních fandů, ale i obyvatel běžných měst „starého kontinentu“ při mezinárodních utkáních, se nyní jeví neurvalé chování britských chuligánů, kteří klidně zmlátí i děti fanoušků jiných mužstev, demolují stadiony a centra metropolí. Jejich agresivita má vzestupnou tendenci, a vedení UEFA zatím jen přihlíží, stejně jako britská vláda. Nejen z českých sociálních sítí, ale i ze zahraničních médií se ozývají kritické hlasy, aby tomu vedení Unie evropských fotbalových asociací udělalo přítrž. Pamětníci pak připomínají tragédii z Bruselu v roce 1985, kdy angličtí rowdies při utkání mezi Liverpoolem a Juventusem napadli italské fanoušky, přičemž se zřítila tribuna, a na stadionu pak zůstalo 39 mrtvých. Tehdejší britská vláda potom přijala vůči chuligánům tvrdá opatření. Populistu Borise Johnsona, současného britského premiéra, ale tento negativní trend jeho voličů zřejmě moc nevzrušuje.

Na druhou stranu, ale i mírné prohřešky hráčů z jiných států, zejména ze střední Evropy, UEFA velmi tvrdě trestá. Připomeňme jen postih slávistického Ondřeje Kúdely, který za neprokázanou rasistickou nadávku dostal stop před mistrovstvím Evropy na deset zápasů (čímž mu UEFA prakticky zničila kariéru, jelikož nemohl startovat ani v ME), ale Roofe z Glasgow Rangers, který zákeřným zákrokem prokopl lebku brankáři Ondřeji Kolářovi, dostal stopku pouze na čtyři utkání. Kúdela byl pak po zápase dokonce napaden pěstmi hráčem Kamarou za tiché asistence trenéra Glasgow – Stevena Gerrarda.

„Současná UEFA prezentuje rasismus naopak. K hráčům tmavší barvy pleti je daleko shovívavější při posuzování různých zákroků i strkanic než k ostatním. Roli při trestech také bohužel hraje národnost; Brit, Francouz či Němec nedostane tak přísný trest jako Čech či Polák. Co se však týká tvrdosti britských fotbalistů, tak ta je už letitá. Vzpomínám si, že při jednom přípravném utkání s nároďákem v Anglii mi Britové nemohli dát gól, a tak mne dva jejich obránci tak zpracovali v pokutovém území, že mě ze hřiště odvezli na nosítkách,“ zavzpomínal ještě medailový gólman Netolička.

Podivný přístup ze strany UEFA při řešení přestupků pak pokračoval i na letošním mistrovství Evropy. Maďarský fotbalový svaz dostal kvůli rasistickým pokřikům svých fandů při zápasech pokutu 100 tisíc eur a maďarská reprezentace navíc musí odehrát dva zápasy bez diváků, na další utkání dostala také od UEFA dvouletou podmínku. Zatímco Anglie obdržela postih jen 30 tisíc eur za bučení svých fanoušků při hymnách a oslnění laserem dánského brankáře při semifinále. K tomu je nutné dodat, že angličtí fanoušci se zase chovali při utkáních jako zvířata, uráželi i bili děti fandů jiných týmů, demolovali stadiony a navíc, což je dost absurdní, rasisticky uráželi i svoje hráče. Na jejich řádění doplatil dokonce i otec jednoho z anglických fotbalistů Harryho Maguirea, kterému poranili žebra.

Prezident Zeman se Kúdely zastal, šéf národní agentury nechává věcem volný průběh

Incident ve Skotsku z letošního jara, kdy byl napaden slávistický hráč Ondřej Kúdela a českému gólmanovi Ondřeji Kolářovi Kemar Roofe zlomil lebeční kost nevybíravým zákrokem, neušel pozornosti české prezidentské kanceláře. Hlavě státu vadil zejména zmiňovaný verdikt UEFA, kterým tvrdě potrestal za domnělou urážku Ondřeje Kúdelu, nicméně oba britští agresoři nedostali ani poloviční tresty, a tak kancléř Mynář napsal dopis disciplinární komisi UEFA, kde se slávistického obránce zastal. Anketa Lídr které volební strany si zatím v kampani počíná nejzručněji? Babiš 24% Bartoš 1% Fiala 1% Okamura 48% Filip 1% Hamáček 5% Majerová-Zahradníková 4% Volný 14% Šlachta 2% hlasovalo: 8416 lidí

ParlamentniListy.cz oslovily v této souvislosti také předsedu Národní sportovní agentury (NSA) Filipa Neussera s dotazem, zda ho nevybíravé praktiky a chování anglických hráčů i fandů nezneklidňují a jak se dívá na posuzování prohřešků ze strany UEFA. Vedení NSA na náš dotaz reagovalo jen v oficiálním tónu.

„Národní sportovní agentura ctí autonomii a pravomoci demokratických sportovních svazů. Členem UEFA je Fotbalová asociace České republiky, tudíž veškeré kroky, které by Národní sportovní agentura vůči UEFA podnikala, musí být v souladu s FAČRem. V současné době žádnou žádost o pomoc v této souvislosti neregistrujeme, pokud by se na nás s tímto fotbalová asociace obrátila, samozřejmě budeme maximálně nápomocni a budeme se snažit jakkoliv pomoci, ať už by se jednalo o dopis, který zmiňujete, nebo žádost o osobní jednání,“ uvedl Jakub Večerka, tiskový mluvčí Národní sportovní agentury.

ParlamentniListy.cz se snažily také oslovit zástupce Fotbalové asociace ČR (FAČR), na sekretariátu ale nikdo nebral telefon a na e-mail nám generální sekretář neodpověděl.

Angličtí fanoušci se zbláznili, chtějí opakovat finále...

Podobný názor jako bývalý reprezentant Jaroslav Netolička má i uznávaný fotbalový útočník Petr Švancara, který sedmnáct let „brázdil“ české i slovenské prvoligové stadiony.

„I když se na to dívám s nadhledem, ne jen jako fanda českého týmu, tak musím říct, že ten systém mistrovství Evropy byl opravdu nešťastný, a doufám, že se už v podobném stylu nebude nikdy opakovat. Téměř každý si už přece zkusil, jaké to je, letět na dovolenou několik hodin v letadle, kdy jste z toho pak dost rozlámaní, a představte si, že máte potom ještě podat špičkový fyzický výkon. Angličané určitě nehráli tak skvělý fotbal, aby se dostali až do finále, ale skutečnost, že mohli hrát doma, jim určitě hodně pomohla,“ prohlásil zkušený harcovník českých prvoligových trávníků Petr Švancara. Ten, jako mnoho dalších českých fotbalistů, nechápe tvrdé tresty pro hráče a mužstva ze střední a východní Evropy.

„Mám pocit, že my z Východu jsme od UEFA dost šikanovaní. A ten trest pro Ondřeje Kúdelu je naprosto nesmyslný, je totiž běžné, že hráči si v průběhu utkání nevybíravě nadávají. Vždyť Kamara měl už s falešným obviněním z rasismu problém a je osobou dost nedůvěryhodnou. Naprostá většina Čechů nejsou žádní rasisté, aby lidi jiné barvy pleti na potkání mlátili nebo je nějak veřejně uráželi. Nad tím, co se dnes děje v Anglii, jen žasnu, jaký tam mají s tím tolik proklamovaným rasismem guláš. Vždyť teď po mistrovství Evropy jejich fandové sami uráželi rasisticky své hráče tmavé pleti za to, že ve finále neproměnili penalty. Opravdu jen se jim na dálku směju, jak jsou hloupí. A je jen dobře, že i v této atmosféře a za tohoto nešťastného herního systému naši hráči uspěli a udělali českému fotbalu skvělou reklamu. Samozřejmě Patrik Schick měl dostat, stejně jako Ronaldo, cenu pro nejlepšího střelce, když vstřelil stejný počet gólů,“ dodal ještě fotbalový bouřlivák Švancara.

I když Anglie byla, podle řady sportovních expertů, na mistrovství Evropy zcela jasně zvýhodněna, jejich fanoušci nyní sepisují petici (ta má údajně už 125 tisíc podpisů), aby se finále mistrovství Evropy opakovalo, protože prý nebylo regulérní. V souvislosti s touto britskou omezeností a nabubřelostí lze jen souhlasit s jedním z komentářů na sportovním portálu RUIK, kde jeden z diskutujících pod zkratkou Jarek napsal: „To je jen důsledek toho, jak UEFA leze Britům do zadku. Dostávají jen směšné pokuty, a hráči, co údajně něco rasistického řeknou, i když to není prokázané, mají na 10 zápasů stopku. To je naprostý výsměch všem ostatním.“



