Ani koruna politickým stranám z ciziny. Trikolóra už má napsaný zákon, který zakazuje kličku s nadacemi

Trikolóra navrhuje zákaz financování politických stran ze zahraničí. Klaus zdůraznil, že trvá na tom, aby českou politiku ovlivňovali jen čeští občané, případně české firmy, a ne zájmy cizích států nebo jiných struktur.

„Ze záhadných důvodů je výjimka v zákoně, že nadace a podobné organizace ze zahraničí mohou financovat politické strany, a my to chceme zrušit. Ve čtvrtek tady bude obsáhlá debata, kde se budeme bavit o Číňanech a kdekom. Takoví ti svatouškové tady budou mlátit hlavou o pultík ve Sněmovně, tak my říkáme i to B. Ať českou politiku nikdo neovlivňuje, ale skutečně nikdo. Ani německé nadace, ani norské, ani americké,“ zdůraznil Klaus s tím, že Trikolóra přímo ve svých stanovách říká, že nepřijme jediný halíř ze zahraničí, a Klaus věří, že by ostatním stranám měla být uložena stejná povinnost.

A jak Klaus na úterní tiskové konferenci slíbil, tak také učinil. Před poslanci podle ČTK leží zákon, podle kterého budou moct politické strany na kampaň vydat až 20 milionů korun místo současných 90 milionů. Zprávu převzal i server Lidovky.cz.

České firmy by mohly dát politickým stranám tolik peněz, kolik by uznaly za vhodné, místo současných maximálně 3 milionů korun ročně. „Je žádoucí, aby byly politické strany financovány českými právnickými osobami bez omezení,“ stojí také v důvodové zprávě. Naproti tomu ze zahraničí by české politické strany neměly převzít ani korunu.

