Syrskyj v rozhovoru pro americkou zpravodajskou stanici CNN prohlásil, že Rusové už plánovali nový útok na Ukrajinu. Z Kurské oblasti. Proto je ukrajinské síly předešly a vpadly právě do této zóny, kde stále drží své pozice.

„Odebrali jsme jim schopnost manévrovat a rozmístit jejich posily z jiných směrů … a toto oslabení bylo rozhodně cítit v jiných oblastech. Zaznamenali jsme, že množství dělostřeleckého ostřelování i intenzita ofenzivy se snížily,“ řekl.

Podle Syrského se i vpádem do Kurské oblasti podařilo zastavit ruské operace u ukrajinského města Pokrovsk, klíčového železničního a silničního uzlu.

„Za posledních šest dní nepřítel nepostoupil ani o metr směrem na Pokrovsk. Jinými slovy, naše strategie funguje,“ prohlásil Syrskyj.

Jenže tady se přihlásil o slovo někdejší ukrajinský důstojník obeznámený se situací, vystupující na sociální síti X pod jménem Tatarigami_UA, a ptal se na dálku Syrského, proč šíří dezinformace.

„Jaký má smysl dezinformovat? Jak se to liší od Gerasimovových výroků?“ položil otázku v narážce na nejvyššího vojenského velitele ozbrojených sil Ruské federace Valerije Gerasimova. A přidal mapu, na které ukázal, že Rusové postoupili. Jinými slovy, Syrskyj v CNN neřekl pravdu.

„Nemohu komentovat věci, které nejsou veřejné, ale zde je něco, co si můžete sami ověřit prostřednictvím otevřených zdrojů,“ upozornil.

Zdůraznil také, že Rusové zintenzivnili údery na Pokrovsk. Narostl prý především počet útoků klouzavými bombami. „Četné údery se zaměřily na civilní infrastrukturu a budovy. … Zdá se, že plánují demolici města,“ napsal někdejší ukrajinský důstojník.

Syrskyj v rozhovoru uznal, že nepřítel převyšuje Ukrajince prakticky ve všech směrech. Má víc letadel, víc děl, víc dělostřeleckých granátů, víc mužů, které může nasadit, víc všeho. Velitel ale také řekl, že skutečnost, že Rusko má takovou materiální převahu, přiměla Ukrajinu, aby válku vedla inteligentněji a efektivněji.

„Nemůžeme bojovat stejným způsobem jako oni, proto musíme použít především co nejefektivnější přístup, využít své síly a prostředky s maximálním využitím terénních vlastností, inženýrských staveb a také využít technické převahy,“ řekl.

Nejvyšší vojenský velitel zdůraznil, že Ukrajina potřebuje na frontu dostat nové vojáky, proto také mobilizovala nové síly a cvičí muže na obranu vlasti. Jenže velitelé na nižších úrovních podle CNN hlásí svým nadřízeným, že někteří nově nasazení vojáci odmítají bojovat a prchají ze svých pozic. Syrskyj v této souvislosti připustil, že noví vojáci přicházejí na fontu méně vycvičení, než by si sám přál. Ale jinak to prý nejde.

„Samozřejmě že každý chce, aby úroveň výcviku byla co nejlepší, takže trénujeme vysoce kvalifikovaný profesionální vojenský personál,“ řekl. „Dynamika na frontě zároveň vyžaduje, abychom odvedenou armádu co nejdříve uvedli do služby,“ dodal s vysvětlením, že nováčci absolvují jeden měsíc základního vojenského výcviku, po kterém následuje půl až celý měsíc specializovaného výcviku předtím, než jsou vysláni do boje.

Rozhovor zakončil poděkováním západním spojencům Ukrajiny za jejich podporu. Přešel z ukrajinštiny do angličtiny a řekl: „Společně jsme silnější. Společně můžeme vyhrát.“

Server Kyiv Post napsal, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chystá do Frankfurtu nad Mohanem k jednáním mezi čtyřma očima s německým kancléřem Olafem Scholzem, aby se pokusil vyjednat další pomoc pro svou napadenou zemi.

Setkání na základně jihozápadně od Frankfurtu má v pátek hostit šéf americké obrany Lloyd Austin. Zelenského přítomnost má podtrhnout „vážnost situace“ na Ukrajině, napsal německý magazín Spiegel několik dní poté, co bylo 55 lidí zabito a 300 zraněno při ruském raketovém útoku na město Poltava. Informaci převzal i server Kyiv Post.

