Ať je Amerika jakákoliv, hlavně, že je to spojenec. Šéf Českého domu má stále USA rád

Ředitel Českého domu v New Yorku Miroslav Konvalina, který několik let působil jako zpravodaj v USA, byl 2. ledna hostem pořadu Osobnosti v Českém rozhlasu Plus. Promluvil například o prezidentských volbách, které letos Spojené státy čekají. „Ukazuje se, že čistou kritikou Donalda Trumpa volby nikdo nevyhraje,“ říká.

Amerika je pro Konvalinu prý doslova jeho druhým domovem. Vystudoval žurnalistiku v Praze i v New Yorku. „Na fakultě žurnalistiky v Missouri se nás ptali po smyslu privátních médií. Posluchači přednášky se tehdy oháněli termíny jako vyvážené zpravodajství nebo ověřené informace. Ale profesor nám odpověděl, že hlavním úkolem těchto médií je vydělávat peníze,“ vzpomíná. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 11269 lidí

Dnes se podle jeho slov mediální svět rychle segmentuje. „Jakmile uchopíte určitou část publika, tak ho nechcete zklamat a 24 hodin denně mu přinášíte v určitých souvislostech to, co chce slyšet,“ uvedl Konvalina, podle kterého některá americká média fungují na této bázi, i co se týká informování o prezidentu Donaldu Trumpovi.

Podle Konvaliny se Amerika za ta léta, co tam nebyl, v podstatě nezměnila, i přestože se mění politika i mezinárodní situace, je to země, do které se vrací rád. „Mění se toho docela dost, ale věci, které mám na Americe rád, zůstávají,“ pousmál se s tím, že v Americe nezná člověka, který by neměl rád Českou republiku.

Moc dobře víme, že jak v minulosti, v současnosti, tak i v budoucnosti se bez spojenectví se Spojenými státy neobejdeme. „I další mocnosti říkají, že ať je Amerika jakákoli, vždy je důležité, aby to byl velký spojenec Evropy a důležitý spojenec Česka, Polska, Velké Británie a dalších,“ zdůraznil Konvalina s tím, že ať je v Bílém domě kdokoli, Amerika chce pokračovat v zahraniční politice, kterou má v krvi. Fotogalerie: - Proti Trumpovi

K odpovědi na otázku, zda to, co dělá Donald Trump, je skutečně zahraniční politika, kterou má Amerika v krvi, se však už Konvalina přemluvit nenechal z důvodu, že není diplomat a nemůže podrobně komentovat zahraniční politiku.

Ameriku čeká zajímavý rok, který na podzim vyvrcholí volbou prezidenta. „Když jsou volby ve Spojených státech, tak úspěch toho nebo onoho kandidáta je hodně závislý na tom, jak si vede americká ekonomika,která si vede skvěle,“ poznamenal.

Boj o voliče už prý ale trvá nejméně rok. „Prezidentská kampaň už dávno probíhá. Objevují se spekulace o možné kandidatuře Michelle Obamové nebo Hillary Clintonové, americká prezidentská kampaň má ale jisté zákonitosti,“ zdůraznil Konvalina.

„V současné době vlastně skončila fáze, kdy se kandidáti setkávají se svými voliči a získávají svou voličskou základnu. A teď si představte, že o tuto fázi, kdy si získáváte ty nejloajálnější voliče, přijdete,“ doplnil s tím, že naskočit pozdě může jedině někdo, kdo na to má prostředky, je všeobecně známý a už se osvědčil.

„V Americe se navíc ukazuje, že čistou kritikou Donalda Trumpa volby nikdo nevyhraje. Nejde tedy ani o to, jaká to bude osobnost, ale o to, na jakém tématu budou kandidáti své kampaně stavět,“ podotkl Konvalina, který si všímá, že spekulace o Michelle Obamové rezonují daleko víc v Česku než v Americe.

