Ať se perou! Fialova vláda: Zde budou problémy. Obešli jsme kuloáry

reklama

Strany sdružené v uskupeních SPOLU a PirSTAN skládají společnou vládu. Chystaná pětikoalice může počítat s pohodlnou většinou 108 hlasů ve Sněmovně. Do jaké míry bude vláda o pěti politických stranách funkční? Jak se postaví růstu cen a krizi na trhu s energiemi? A hrozí kvůli potenciálním škrtům lidové protesty? ParlamentníListy.cz se zaměřily na možné scénáře povolebního vývoje a následných společenských reakcí.

Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 69% Záleží na dalších kandidátech 18% Ne 13% hlasovalo: 13120 lidí

Voliči rozdali karty jinak, než předpokládaly všechny předvolební průzkumy. Vítězství koalice SPOLU už dlouho nikdo neprognózoval. Jenže pro hnutí ANO, které skončilo na druhém místě, jde o velmi těsnou porážku. Rozdíl je pouze 0,67 procenta. Hnutí premiéra Andreje Babiše dokonce získalo 72 poslaneckých mandátů, tedy o jeden víc než v součtu koalice SPOLU.

Předseda ODS a lídr SPOLU Petr Fiala ihned po vyhlášení volebních výsledků zahájil jednání a pět dosud opozičních stran začíná podrobně vyjednávat o budoucí vládě. Jenže nový kabinet nečekají žádný spánek na vavřínech nebo klidné řízení země. Inflace dál stoupá vzhůru, ceny řady základních komodit letí nahoru s ní a do toho se otřásá trh s energiemi.

Jev, který v závěru kampaně koalice SPOLU nazývala Babišovou drahotou, jen tak nezmizí a obyvatele čeká výrazné zdražování prakticky všeho. Stejnému problému čelí i většina jiných zemí. Co čeká Českou republiku? A máme se chystat na politické i občanské bouře vlivem rostoucích cen a očekávaných úsporných opatření budoucí vlády? Hrozí demonstrace, nebo dokonce násilné nepokoje, jak někteří komentátoři varují?

Co se týče blízké budoucnosti a vzniku nové vlády, podle politického analytika Štěpána Kotrby jde o věštění z křišťálové koule. Jedno prý jisté je. „Miloš Zeman drží slovo,“ konstatuje v reakci na úvahy, zda prezident splní své dřívější výroky o tom, že pověření k sestavení nové vlády získá vítězná strana, nikoli koalice. Takovým subjektem by bylo logicky hnutí ANO a dosavadní předseda vlády Andrej Babiš.

„Nechme demoblok, ať se perou. Ono to ničemu neuškodí. Ujasní si rozdílnost názorů. Teď už si při vidině rozdělovaných křesel nevystačí s programem Antibabiš a budou muset řešit, kdo komu ustoupí. Chci vidět, jak budou Piráti spolupracovat s ODS, která tuhle zemi rozkrádala, co existuje. Chci vidět, jak bude KDU-ČSL souhlasit s manželstvím homosexuálů. Chci vidět, jak bude ODS dělat konkordát s Vatikánem. A chci vidět, jak bude ODS realizovat pirátský program propojování registrů veřejné správy, z něhož se okamžitě pozná, kdo kde skrývá daně či majetek. A chci vidět starosty, jak mlčí k nápadům ODS na škrtání regionálních železničních či autobusových tratí či omezování služeb pošty v obcích. Trh totiž vše nevyřeší. Zejména kvalitu života na venkově. Politické rozdíly jsou vidět už nyní v Praze. Pirátský primátor rozkopal půl Prahy, zdražil jízdné v MHD a jako kompenzaci dal občanům možnost půjčit si „na Lítačku“ elektrické kolo a svést se čtyřikrát 15 minut denně. Zelení, schovaní v koaličním komunálním hnutí, mu tleskají. A lidi nadávají,“ shrnuje Štěpán Kotrba.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stranou nelze nechat ani skutečnost, že po odečtení hlasů pro koalici SPOLU a Pirátů se STAN a přičtení hlasů pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici, je v opozici vůči možné budoucí vládě pětikoalice téměř 60 procent voličů, kteří se účastnili voleb. Jak by tato výrazná skupina občanů mohla dát najevo svůj nesouhlas se vznikem vlády SPOLU a PirSTAN? Kotrba míní, že jedině jinou volbou za situace, kdyby došlo k mimořádným volbám kvůli patu, který teď nastal. „Dost dobře si ale nedovedu představit, co by k mimořádným volbám vedlo,“ míní.

Vzhledem k očekávanému růstu cen a stoupající míře inflace je přesvědčen, že škrtat by neváhala ani středolevicová vláda. Nicméně prostor pro úspory analytik Kotrba vidí podstatně jinde než ostatní. „Prosím vás, k čemu potřebujeme stovky bojových vozidel pěchoty, když nemáme pěchotu? Na co budou útočit útočné vrtulníky a kam budou střílet nová děla? Armáda se zbláznila. Potřebujeme vybavení na ostrahu hranic, ne děla. Potřebujeme automatické detektory a ochranu perimetru, drony a termovizi,“ je přesvědčen.

„Škrtání ve veřejných službách povede k radikálním posunům volebních preferencí. Lidé už si na komfort zvykli. Škrty ve zdravotnictví nebo v sociálních službách jsou vzhledem ke covidu nemyslitelné,“ připomíná.

Nakolik je možné počítat s nějakou formou odboje, třeba pod organizací odborových svazů, jako tomu bylo za minulých pravicových vlád? Zapojení odborů Kotrba příliš nevěří, má je za neakceschopné. „Podporu odboje? Prozatím se odboráři nenaučili ani demonstrovat. Proč také? Miliardář dělal slušnou středolevicovou politiku. Když teď bude pravice moudrá a nebude dělat nic než přihlížet vládnutí středových stran a užívat si svůj pobyt v koalici, budou nakonec skoro všichni spokojeni. Jen holt bude vládní kšefty dostávat někdo jiný. Když bude pravice hloupá a bude ideologický spor znovu vyostřovat julíkovným a privatizací veřejných služeb, dojde i na barikády,“ varuje závěrem Štěpán Kotrba.

Podle úvah, které ParlamentníListy.cz získaly během rozhovorů s několika významnými politickými hráči a experty, může navzdory různým předpovědím vláda pětikoalice vydržet celé funkční období do roku 2025. Důvodem prý je, že všechny strany s výjimkou Pirátů se pohybují kolem politického středu.

„Všechno nasvědčuje tomu, že tato koalice bude velmi stabilní, protože když pominu jediné extremisty z tohoto bloku, tedy Piráty, je to všeobjímající střed. ODS je středopravá, lidovci lehounce nalevo, topka uprostřed a STAN nemá absolutně žádný názor nikdy na nic ve smyslu: hlavně po nás nechtějte, abychom si něco mysleli. Budou si velmi blízko, ideologicky velká koalice. Proti tomu není blízko středu žádná opozice. Od Babiše se nedá čekat, že by systematicky analyzoval a stál účinně v opozici vládě, je to protestní hnutí. Okamura je mimo, toho vůbec nepotřebují, ten se bude jen více radikalizovat a verbálně na vládu útočit. Jediný rizikový element takové vlády jsou Piráti, jenže budou jen čtyři, a jestli budou zlobit, tak se jich koalice zbaví, protože je nebude potřebovat. Piráti sami se sebou vedou vnitřní boj, zda ve vládě zůstat a definitivně se zničit, nebo jít do opozice a vyskakovat jak čertíci proti všemu. Piráti jsou amatéři, kteří nevydrží dvě hodiny bez toho, aniž se zesměšní. Fiala a spol. jsou dospělí lidé a Piráti taková frackovitá děťátka. A pokud se děťátka udrží v mateřské školce, třeba nějaké ministerstvo pro lidská práva nebo jiná blbost, může to fungovat. Úvahy o předčasných volbách mi proto přijdou mimo, nedovedu si to představit. Ta budoucí vláda s Fialou v čele může být vládou německého typu, obalená kolem středu s vytlačením opozičních hnutí typu SPD. Tu vládu pětikoalice lze i označit za opoziční smlouvu na vládní úrovni. Svým způsobem model Merkelová. A nemusí ta vláda ani nic moc dělat,“ řekl redakci zdroj velmi dobře obeznámený s děním v nejvyšších patrech politiky.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něho totiž je nepředstavitelné, aby Andrej Babiš zkoušel sestavovat vládu nebo se bránit předání otěží Petru Fialovi, když proti sobě má sněmovní většinu 108 hlasů. „Stejně tak jsou to nereálné počty pro případné předčasné volby. To by musel Babiš vytvořit vládu, která by bez důvěry vládla v demisi a nic by jí Parlament neschválil, jenže taková varianta nedává smysl ani pro samotného Babiše. Pokud by nešlo o většinu 108, ale třeba 101, lze si představit různé varianty včetně přeběhlictví, ale za této situace těžko,“ upozorňuje náš zdroj z politických kuloárů.

„Babiš teď má dvě možnosti, jak se zachovat. Buď jít se vztyčenou hlavou do opozice s tím, že nehodlá nic blokovat a obětuje se a bude sedět ve Sněmovně, hlídat vládu s tím, ať si užije inflaci, rostoucí ceny atd. Za těchto okolností přestane být pro spoustu lidí Babiš téma, vykašlou se na něj. Pokud ale zvolí druhou možnost a bude zdržovat a obstruovat vznik vlády s většinou ve Sněmovně a hrát o čas, pak nemá šanci. 108 je teďka na společné vládnutí tak nabuzená, že neexistuje žádný moment, který by je rozložil. Pokud by to Babiš udělal, dají mu to nemilosrdně sežrat. Stal by se z něj hlavní terč ve smyslu: zničíme Babiše, zničíme Agrofert, zničíme všechno. Byl by sebevrah, pokud by se chtěl zuby nehty držet u vlády. Jestliže ho prezident nakonec pověří sestavením vlády, v bytostném životním zájmu Babiše je to odmítnout. Jak se projeví ty propadlé hlasy, je otázka, spíš půjde o přípravu na příští volby, kdy třeba Okamura a ANO mohou vyluxovat bývalé zbytkové voliče ČSSD a KSČM,“ dodává náš zdroj svůj odhad vývoje na politické scéně.

Fotogalerie: - K harmonogramu vyjednávání

Psali jsme: ,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše Umíte počítat? Witowská zkoušela Vondráčka z matematiky. Zazněla slova o souboji se SPOLU a PirSTAN To by nám překazilo plány na Hrad! Zeman vylekal opozici. S tímto se nepočítalo Babišova drahota? Ne. Fialova drahota. Nový premiér se zapotí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.