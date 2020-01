Au. „Pavel Novotný k soudu,“ velí Okamura. A hádejte, co následovalo

Tomio Okamura ve Svobodném rádiu poslal vzkaz starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému. Má se prý připravit na soud. O voličích SPD si prý Novotný dovolil říci, že by neměli mít volební právo, čímž podle Okamury selektoval občany podobně jako kdysi Adolf Hitler. Věc proto už řeší právník.

„Právník již pracuje na občanskoprávní žalobě. On řekl o našich voličích, že voliči SPD by neměli mít volební právo, necituji přesně. A tady právě jsem dostal informaci od advokátní kanceláře, že byl uražen občan, neboť Novotný selektoval občany na horší a lepší, tak je to v podstatě jako Hitler. A on je takový fašizoidní, ten pan Novotný. A tady jsme to skutečně podali,“ řekl Okamura, který není jinak příznivcem trestních oznámení. „Tady bude muset soud rozsuzovat, zda je adekvátní, že pan Novotný říká, že někteří občani České republiky jsou lepšolidi, někteří horšolidi, někteří mají volební právo, někteří ne. Takže tady jsme zakročili,“ zdůraznil Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Novotný si však nebral servítky a Okamurovi ostře odpověděl. V první řadě mu sdělil, že když něco říká do Svobodného rádia, je to, jako by mluvil do zdi. A své prohlášení ještě opepřil.

„Říct něco ve Svobodném rádiu je ekvivalentem mluvení do zdi. A Tomio Okamuro, prosím tě, ať tam právník přihodí ještě DOSLOVNĚ: Jsi koště, jsi koště, jsi koště,“ vypálil.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

